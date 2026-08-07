Szépségszerkesztő vagyok, és szerintem ezeket a parfümöket érdemes nyáron beszerezni

Szépségszerkesztőként rengeteg terméket tesztelek: krémeket, arctisztítókat, samponokat és parfümöket is. A fürdőszobám lassan már nem is bírja el mindezt, viszont cserében a legtöbb termékről tudom, hogy mennyire hatásos, és hogy ajánlanám-e másnak. Így van ez a parfümökkel is: pontosan tudom, hogy melyik a legtartósabb, melyiket milyen évszakban érdemes használni, és hogy melyik az, aminek az illata nem változik át egy óra múlva sem.

Szóval, ha azt szeretnéd tudni, hogy mely parfümök érik meg tényleg az árukat, akkor csekkold a listát!

Rabanne Million Gold For Her

Az egyik legnagyobb kedvenc parfümmárkám a Paco Rabbane, vagyis most már csak Rabbane. Férfi és női parfümjei is iszonyatosan tartósak, az illataik pedig egészen különlegesek. A Gold for Her első fújásra enyhén gyümölcsös, de mellette van egy nagyon karakteres, nőies illata is, pont emiatt imádom.

forrás: Notino

L'occitane Cseresznyevirág Eau de toilette

Ha friss és könnyed nyári illatra vágysz, akkor tuti választás lehet a L'occitane bármelyik parfümje. Az én személyes kedvencem a cseresznyevirágos illat, mert ez tökéletesen illik a nyári, könnyed napokra. Azt ígéri, hogy elrepít Dél-Franciaország cseresznyefákkal tarkított lankáira, és ez így is van. Ha pedig szeretnéd, hogy extra tartós legyen az illatod, akkor használd a tusfürdő változatát is.

Valentino Born In Roma Purple Melancholia Donna

A Valentinónak is rengeteg tartós parfümje van, a Voce Viva például évekig nagy kedvencem volt, de most leváltottam a Born in Roma lila színű parfümjére. Gyümölcsös-virágos illat, szóval nyárra tökéletes választás, én majdnem mindennap használom ilyenkor, és még nap végén is sokszor megdicsérnek az illatom miatt.

forrás: Notino

Jean Paul Gaultier Scandal Intense

Sokadik kedvencem, - igen, tudom -, de Jean Paul Gaultier parfümjei is hihetetlenek. Nőiben, illetve férfiben is eszméletlen tartós, kifejezetten az Intense változatok. A Scandal ámbrás, fűszeres és virágos illat, szóval egy meleg nyári estére tökéletes. Hogyha pedig a párodnak keresnél egy finom illatot, akkor: Jean Paul Gaultier Le Male Le Parfüm!

forrás: Notino

Liu Jo Silkway WOW

Körülbelül fél éve ismerkedtem meg ezzel a márkával először, és szkeptikus voltam vele, mivel a legtöbb parfümhöz képes jóval kedvezőbb az ára. Ez viszont egyáltalán nem ment a minőség rovására. Két illat is megvan otthon ettől a márkától, az egyik ez, a másik pedig a sima Silkway. Utóbbi frissebb, a Silkway WOW pedig karakteresebb, nőiesebb.

forrás: Douglas

Nina Ricci Rouge Crush

Az első emlékeim erről a parfümről még gyerekkoromból van, amikor a drogériában anyával vásárolgatva a parfümökhöz tévedtem. Már akkor megfogott az ikonikus alma csomagolása, és tudtam, nekem ilyenem lesz, ha nagy leszek. Igaz jóval később, de Nina Ricci parfüm tulajdonos lettem - és mennyire jól tettem! A Rouge Crush van meg nekem, ami nagyon finom cseresznyés-vaníliás illat, és kiváló opció lehet, ha esetleg sokallod a Tom Ford Lost Cherry árát. Tartósságát tekintve ez is szintén fent marad egy egész napon át.

forrás: Douglas