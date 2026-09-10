Szépségszerkesztő vagyok, és kipróbáltam 3 drogériás alapozót - elárulom, melyik vált be a legjobban

Nem vagyok egy nagy alapozós, tényleg csak akkor nyúlok érte, amikor valami fontosabb esemény van. A hétköznapokban sokkal inkább a színezett hidratálót és a korrektort választom. Éppen ezért nálam egy alapozónak elég magasra kell tennie a lécet: nem szeretem, ha érzem az arcomon, ha beleül a szárazabb részekbe vagy ha néhány óra elteltével úgy érzem már nincs is rajtam semmi. Szépségszerkesztőként azonban rendszeresen kerülnek elém új termékek, amelyeket viszont szívesen tesztelgetek. Most pedig pár drogériás alapozót teszteltem. Mindegyiket ugyanazzal a hidratálóval és fényvédővel készítettem elő és az összeset több órán keresztül viseltem, és azt figyeltem, milyen a fedésük, mennyire természetes a finiselésük, hogyan viselkednek a nap folyamán, illetve újraválasztanám-e őket.

Maybelline New York SuperStay Lumi-Matte

Kicsit füllentettem, amikor azt mondtam, hogy kipróbálom, mivel ezt az alapozót azóta használom, amióta megjelent. Amit különösen szeretek benne, hogy szép, egységes bőrképet ad, miközben a végeredmény nem nehéznek és egyáltalán nem maszkosnak. Nálam azért lett nagy kedvenc, mert nem kell egész este azon gondolkodnom, hogyan néz ki az alapozóm. Ha tudom, hogy fotózni fognak, sokáig leszek távol otthonról, vagy egyszerűen csak szeretném, hogy a sminkem végig rajtam maradjon, szinte mindig ehhez nyúlok.

Értékelésem: 9,5/10 - eseményre nálam ez az egyik abszolút kedvenc.

Bourjois Healthy Mix

Tényleg hű a nevéhez, ahogy felkentem egyből éreztem, hogy a bőröm nem fullad be alatta és az arcbőröm is friss és egészséges hatású lett tőle. Egységesít, enyhén fed, és ad egy finom ragyogást, amitől az arc kipihentebbnek tűnik, nekem ez tökéletesnek bizonyult. Viszont, aki több bőrproblémával küzd, annak nem feltétlen ez lehet a legjobb, mert tényleg enyhe a fedése. Normál vagy enyhén száraz bőrön viszont nagyon szerethető.

Értékelésem: 8/10 - nagyon tetszik, viszont a színek közül csak a napbarnított bőrömhöz van passzoló árnyalat.

Rimmel Multi-Tasker Better Than Filters

A Rimmel Multi-Tasker Better Than Filters hasonlóan nem egy erős fedésű alapozó, sokkal inkább egy természetes színt és ragyogást ad az arcnak. Szóval ezt inkább azokon a napokon érdemes elővenni, amikor nem feltétlenül akarom teljesen elfedni a bőrömet, csak szeretném, ha frissebbnek, üdébbnek és ragyogóbbnak tűnne.

Nagyon szeretem azt a finom fényt, amit ad az arcnak. Nem az a látványosan csillogó hatás, hanem inkább olyan, mintha eleve kipihentebb és egészségesebb lenne a bőröm.

Ami különösen jó benne, hogy többféleképpen is be lehet építeni a rutinba. Használhatom önmagában egy egységesebb, ragyogóbb bőrképért, de alapozó alá is tökéletes, amikor szeretném elkerülni a túl matt, élettelen finisht. Ha pedig csak bizonyos területeken akarok plusz fényt, az arccsontokra is kerülhet belőle egy kevés.

Értékelésem: 8,5/10 - alapozónak 7 pontot adnék rá, de mint sminkalap 8,5.