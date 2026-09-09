Életmód
Szemmaszkban mész edzeni vagy kávéért? A bőrgyógyászok szerint nem biztos, hogy jó ötlet
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Van valami megmagyarázhatatlanul „össze van rakva az életem” érzés abban, amikor reggel felpattintasz két szemmaszkot, miközben kávét készítesz, hajat szárítasz vagy válaszolsz az első e-mailekre. Az elmúlt időszakban pedig a beauty rutin ezen apró kelléke konkrétan kikerült a fürdőszobából az utcára is: Instagramon és TikTokon már teljesen természetes látvány, hogy valaki szem alatti tapaszban ugrik le matcháért, ül repülőre vagy éppen edz.
Nem véletlen, hogy a márkák is ráéreztek a jelenségre: a Rhode, a Rare Beauty és még az Alo is beszállt a szemmaszkőrületbe. Csakhogy attól, hogy valami elképesztően jól mutat egy GRWM-videóban, még nem biztos, hogy a bőröd számára is ez az ideális felhasználási mód. A bőrgyógyászok szerint ugyanis nagyon nem mindegy, hol és mennyi ideig viseled ezeket a tapaszokat.
A legtöbb hidrogél szemmaszkot tiszta, száraz bőrre kell felhelyezni, majd a terméktől függően nagyjából 10-20 percig fent hagyni. A cél nem az, hogy minél tovább rajtad legyen: a tapaszok úgy készülnek, hogy egy meghatározott idő alatt segítsék a bennük lévő hidratáló összetevők bőrbe jutását.
Gyakran található bennük például hialuronsav vagy glicerin, a tapasz pedig egyfajta lezáró réteget képez a bőrön. Ez részben azért szuper, mert segíthet bent tartani a nedvességet és fokozni a hidratálást – viszont ugyanilyen könnyen „bezárhatja” azt is, ami már eleve a bőrödön van. Magyarul: sminket, izzadságot, faggyút és minden mást, amit nem feltétlenül szeretnél húsz percig a szemed alatt tartani. Ezért a legjobb eredményt továbbra is frissen megtisztított arcon, tiszta kézzel használva várhatod tőlük.
És egy fontos beauty tévhit: attól, hogy egy tapaszt az ajánlottnál kétszer olyan sokáig hagysz fent, nem lesz kétszer olyan hatásos. Sőt, a túl hosszú használat akár irritációhoz is vezethet. Azt javasolja, hogy az ilyen maszkoknál mindig tartsd be a gyártó által megadott hatóidőt. Papíron zseniális multitaskingnak hangzik: egy kis cardio, közben hidratáljuk a szemkörnyéket, aztán úgy hagyjuk el az edzőtermet, mintha minimum nyolc órát aludtunk volna. A valóságban viszont ez az egyik olyan helyzet, amikor a szemmaszk nem feltétlenül a legjobb ötlet.
Edzés közben a bőröd felmelegszik és izzadni kezd, a tapasz pedig ezt a nedvességet és faggyút bezárhatja maga alá. Ráadásul mozgás közben csúszkálhat is, ami súrlódást okozhat azon a szemkörnyéken, ahol eleve különösen vékony és érzékeny a bőr. A által megkérdezett dermatológusok szerint ez növelheti az irritáció esélyét, bizonyos esetekben pedig a milium kialakulását vagy rosszabbodását is elősegítheti.
Szóval ha edzés előtt szeretnéd gyorsan frissebbnek látni a tekinteted, inkább tedd fel a tapaszokat még otthon, majd vedd le őket, mielőtt nekiállsz izzadni. Ugyanazt a hidratáló boostot megkaphatod, csak sokkal kisebb eséllyel lesz belőle kellemetlen bőrirritáció.
Na, itt jön a fordulat: ha van olyan hely az otthonodon kívül, ahol kifejezetten jól jöhet egy hidratáló szemmaszk, az a repülő. A repülőgépek kabinjában nagyon alacsony a páratartalom, ezért a bőr – különösen a vékony szemkörnyék – könnyebben kiszáradhat. Egy hidratáló tapasz ilyenkor átmenetileg segíthet csökkenteni a nedvességvesztést, és teltebbnek, frissebbnek mutathatja a bőrt.
Csak van egy apró probléma: a higiénia. Egy reptéren és egy repülőn rengeteg felülethez nyúlunk hozzá, majd sokszor gondolkodás nélkül az arcunkhoz érünk. Ha tehát repülés közben szeretnél szemmaszkot használni, előtte moss vagy fertőtleníts kezet, és lehetőleg tiszta bőrre helyezd fel. Utána pedig ne hagyd fenn a teljes Budapest-New York út alatt: itt is tartsd magad ahhoz az időhöz, amit a csomagolás javasol.
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Életmód
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