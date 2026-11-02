Életmód
Sötét karikák és fakó bőr? A TikTok új beautytrendje szerint ez is állhat a háttérben
Forrás: Pexels
8 étel, ami eszméletlenül erős gyulladáscsökkentő hatással bír
A tartós gyulladás sokáig észrevétlen maradhat, miközben kedvezőtlenül befolyásolhatja a szervezet működését.
Életmód
Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg
Promóciók
A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le
Divat
Mindig ugyanazokat hordod? Így frissítsd fel az őszi szettjeidet színekkel és anyagokkal
Heti horoszkóp november 2-8.: a Rákok hetét váratlan helyzetek sorozata határozza meg, a Halaknak érdekes tapasztalásban lehet részük
Az előtted álló hét is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Napi horoszkóp november 2.: a Bikáknak nem várt eredményt hoz egy bizonyos projekt, az Oroszlánoknak érdemes kiállniuk magukért
A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Havi horoszkóp november: az Ikrek váratlan lehetőséget kapnak, a Szüzekre csalódás vár
Az előtted álló hónapban is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a havi horoszkópodra szánni!
Katalin hercegné és Meghan Markle is erre a cipőre cserélte a sportcipőjét
Meghan Markle és Katalin hercegné stílusa sok mindenben különbözik, de egy dologban most biztosan egyetértenek: idén ősszel a loafer az egyik legjobb választás.
Szerelmi horoszkóp november: a Bakokra izgalmas kaland vár, a Vízöntőknek új szerelem változtatja meg a gondolkodásukat
Új szerelem? Csalódás? Tanulságok? Flörtök? Kalandok? A november igazán izgalmasnak ígérkezik, érdemes tehát elolvasnod a szerelmi horoszkópot, hisz a csillagok számodra is tartogatnak kalandokat!
Ha valami biztos, az az, hogy a TikTokon szinte minden hétre jut egy új beautytrend, ami miatt egészen más szemmel kezdünk nézni a tükörképünkre. Volt már szó a ráncokról, az arcunk volumenvesztéséről, most pedig egy egészen váratlan dolog került a középpontba: a szervezetünk vastartaléka. Egyre többen beszélnek ugyanis az úgynevezett ferritin face jelenségről, amely szerint az alacsony vasszint bizonyos jelei akár az arcunkon is megmutatkozhatnak. A videókban fakó bőrről, sötét szem alatti karikákról és fáradtnak tűnő arcról számolnak be, sokan pedig előtte-utána fotókkal próbálják bizonyítani, milyen látványos változást tapasztaltak, miután rendezték a vashiányukat. De vajon tényleg létezik a ferritin face, vagy csak egy újabb közösségi médiás beautyőrületről van szó?
Mi az a ferritin face, és mi köze van a bőrödhöz?
Először is érdemes tisztázni, mi az a ferritin. Ez egy olyan fehérje, amely a vas tárolásáért felelős a szervezetünkben, és szükség esetén felszabadítja azt. A vas többek között a hemoglobin előállításához nélkülözhetetlen, amelynek az a feladata, hogy oxigént szállítson a vérünkben. Ha a szervezet vastartalékai túlságosan lecsökkennek, az idővel a közérzetünkre, a hajunkra és akár a bőrünk megjelenésére is hatással lehet. Ami különösen érdekes, hogy az alacsony ferritinszint már azelőtt jelentkezhet, hogy valakinél vérszegénység alakulna ki. Vagyis előfordulhat, hogy a vérképben szereplő hemoglobinérték még normális, miközben a szervezet vastartalékai már csökkennek. Ilyenkor olyan tünetek is megjelenhetnek, mint az állandó fáradtság, a koncentrációs nehézségek vagy a fokozott hajhullás, amelyeket könnyen ráfoghatunk a stresszre vagy az alváshiányra.
Fontos azonban tudni, hogy a ferritin face nem hivatalos orvosi diagnózis, hanem egy közösségi médiában elterjedt elnevezés. Bár bizonyos külső változások valóban összefügghetnek a vashiánnyal, pusztán a tükörbe nézve nem lehet megállapítani, hogy valakinek alacsony-e a ferritinszintje.
Ezek a jelek utalhatnak alacsony vastartalékokra
Az egyik leggyakrabban emlegetett tünet a sápadt, fakó arcbőr. A vashiányos vérszegénység egyik ismert jele ugyanis a sápadtság, amely különösen az ajkakon, az ínyen és az alsó szemhéj belső részén lehet feltűnő. Emiatt a bőr kevésbé tűnhet üdének, és előfordulhat, hogy a szem alatti sötét karikák is hangsúlyosabbá válnak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden karikás szem vagy fakó arcbőr mögött vashiány állna, hiszen az alváshiány, a dehidratáltság, a genetika és számos más tényező is hasonló elváltozásokat okozhat.
A hajhullás szintén olyan tünet, amelyre érdemes odafigyelni. A vas fontos szerepet játszik a hajhagymák megfelelő működésében, az alacsony vastartalékok pedig bizonyos típusú hajhullással is összefüggésbe hozhatók. Ha azt veszed észre, hogy a megszokottnál jóval több hajszál marad a kefédben vagy a zuhanyzóban, érdemes lehet utánajárni az okának. Ugyanakkor a hormonális változások, a pajzsmirigyproblémák és a tartós stressz is állhatnak a háttérben.
A szakértők emellett a töredező körmöket, a szokatlanul sápadt ajkakat és a szájzug berepedezését is megemlítik a lehetséges jelek között. Ezek önmagukban szintén nem bizonyítják a vashiányt, de ha több tünetet is tapasztalsz, különösen akkor, ha állandó fáradtsággal vagy gyengeséggel társulnak, érdemes orvoshoz fordulnod.
Tényleg fiatalosabb lehet az arcod, ha rendeződik a vashiány?
A TikTokon sokan egészen látványos változásokról számolnak be, miután elkezdték kezelni a vashiányukat. Egyesek szerint frissebb lett az arcbőrük, kevésbé tűnnek fáradtnak, és még a szem alatti területük is megváltozott. Bár a megfelelő vasszint helyreállítása valóban javíthat a hiányállapot okozta tüneteken, a szakértők szerint érdemes óvatosan kezelni ezeket az állításokat.
A vas szerepet játszik a sejtek energiatermelésében és a kollagénképződéshez kapcsolódó folyamatokban is, de ez nem jelenti azt, hogy a vaspótlás önmagában feszesebbé vagy fiatalosabbá tenné az arcodat. Az életkorral természetes módon csökkenhet a szem alatti zsírszövet mennyisége, amitől a terület beesettebbnek tűnhet, ezen pedig a ferritinszint rendezése nem fog változtatni. Ráadásul nincs olyan általánosan elfogadott ideális ferritinérték sem, amely kifejezetten a ragyogóbb bőrt vagy a fiatalosabb megjelenést garantálná.
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket
Életmód
Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg
Divat
Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd
Promóciók
A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le
Divat
Mindig ugyanazokat hordod? Így frissítsd fel az őszi szettjeidet színekkel és anyagokkal
12 red flag, hogy valami nincs rendben a kapcsolatodban
Ezek a jelek kezdetben romantikusnak tűnhetnek, de olyan is van, amit sokan hajlamosak ignorálni…
Katalin hercegné és Meghan Markle is erre a cipőre cserélte a sportcipőjét
Meghan Markle és Katalin hercegné stílusa sok mindenben különbözik, de egy dologban most biztosan egyetértenek: idén ősszel a loafer az egyik legjobb választás.
Nem hiszed el, melyik 2000-es évekbeli trend tér vissza: ráadásul nem akárhogy!
Ha te is imádtad Hannah Montana szettjeit, van egy jó hírünk: a 2000-es évek egyik legikonikusabb kiegészítője visszatért, ráadásul most sokkal többféleképpen viselheted!
Heidi Klum és Palvin Barbi vitték a prímet: a 2026-os halloween legmenőbb sztárjelmezei
Idén a nagyon ijesztő jelmeztől kezdve a kifejezetten vicces ötletekig mindent láthattunk a sztároktól!
Szerelmi horoszkóp november: a Bakokra izgalmas kaland vár, a Vízöntőknek új szerelem változtatja meg a gondolkodásukat
Új szerelem? Csalódás? Tanulságok? Flörtök? Kalandok? A november igazán izgalmasnak ígérkezik, érdemes tehát elolvasnod a szerelmi horoszkópot, hisz a csillagok számodra is tartogatnak kalandokat!
8 étel, ami eszméletlenül erős gyulladáscsökkentő hatással bír
A tartós gyulladás sokáig észrevétlen maradhat, miközben kedvezőtlenül befolyásolhatja a szervezet működését.