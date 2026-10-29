Sorra cserélik le a sztárok a bobot erre a meglepő frizurára

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Ha az elmúlt években figyelted a sztárok frizuráit, biztosan feltűnt, hogy szinte mindenki kipróbálta a bob valamelyik változatát. Hailey Bieber, Sydney Sweeney, Pamela Anderson és Kendall Jenner is megvált hosszú tincseitől, miközben a francia bobtól az pixie-ig szinte minden verzió divatba jött. Úgy tűnik azonban, hogy Hollywoodban most új kedvenc született, ráadásul a hírességek ezúttal még rövidebbre vágatják a hajukat. 2026 őszének egyik legnagyobb frizuratrendje ugyanis a pixie cut, vagyis az egészen rövid, rétegesre vágott haj. Zendaya, Keke Palmer és Florence Pugh is bebizonyította már, hogy ez a fazon egyszerre lehet nőies, vagány és elegáns. Ráadásul sokkal több lehetőséget rejt magában, mint elsőre gondolnád.
Mi az a pixie cut, és miért imádják most annyira?
A pixie cut egy rövid frizura, amelynél a hajat oldalt és hátul egészen rövidre vágják, a fejtetőn viszont valamivel hosszabb tincseket hagynak. Ezeket általában rétegezik, így a haj könnyedebb, dúsabb hatású lesz, és a formázással is lehet játszani. Létezik egészen rövid, fiús változata, de olyan is, amelynél a hosszabb frufru vagy a lágyabb rétegek kifejezetten romantikus összhatást adnak.
A pixie egyik legnagyobb előnye, hogy gyönyörűen kiemeli az arcot, különösen a szemeket, az arccsontot és az állkapocs vonalát. S ztárfodrász szerint ez a frizura az önbizalom egyik leglátványosabb kifejezése, ugyanakkor a megfelelő vágástechnikával egyáltalán nem kell túl szigorúnak vagy karakteresnek hatnia. A trend népszerűsége mögött az is állhat, hogy egyre többen szeretnének valami igazán egyedit. A fodrász szerint a vendégek ma már nem feltétlenül ugyanazt a frizurát keresik, amit mindenkin látnak, sokkal inkább a saját személyiségükhöz illő, könnyen kezelhető fazonokra vágynak. A pixie pedig pontosan ezt nyújtja: egyszerre praktikus és feltűnő, miközben rengeteg különböző módon viselhető.
Kinek áll jól a pixie frizura?
Bár sokan úgy gondolják, hogy az egészen rövid haj csak bizonyos arcformákhoz passzol, a szakértők szerint ez nem egészen így van. A pixie szinte bármilyen hajtípushoz és arcformához igazítható, a lényeg, hogy a fodrász megtalálja a hozzád leginkább illő változatot.
A finomabb, lágyabb arcvonásokhoz például jól passzolhat egy kicsit hosszabb, oldalra fésült frufruval készült pixie, míg a karakteresebb, réteges fazonok még jobban kiemelhetik az arccsontot. A göndör hajjal is remekül működik, hiszen a természetes fürtök különleges textúrát adnak neki.
Ha hosszú hajad van, és egyelőre túl nagy váltásnak érzed a pixie-t, érdemes lehet először egy bobot kipróbálnod. A fodrászok tapasztalata szerint sokan fokozatosan jutnak el az egészen rövid fazonig, bár természetesen olyanok is akadnak, akik egyik napról a másikra vállalják be a drasztikus változást.
Mielőtt bejelentkeznél a fodrászhoz, érdemes inspirációs fotókat gyűjtened, és pontosan átbeszélnetek, milyen végeredményt szeretnél. Nemcsak az arcformád és a hajad textúrája számít, hanem az is, mennyi időt szeretnél reggelente hajformázással tölteni.
Így formázd a pixie frizurát
A pixie legjobb tulajdonsága, hogy sok esetben néhány perc alatt elkészítheted a frizurádat. Ha a természetesebb, kissé kócos hatást szereted, egy kevés matt hajwax vagy formázópaszta segítségével könnyedén kiemelheted a rétegeket. Elég egy kis mennyiséget az ujjaid között eloszlatni, majd átdolgozni vele a tincseket.
Ha inkább elegánsabb megjelenésre vágysz, egy könnyű pomádéval vagy fényt adó hajkrémmel hátrasimíthatod a hajadat, de a mély oldalválaszték is kifejezetten sikkes lehet. A pixie ráadásul hajpántokkal, látványos hajcsatokkal és egyéb kiegészítőkkel is feldobható, így egyáltalán nem kell attól tartanod, hogy minden nap ugyanúgy fog kinézni a frizurád.
Arra viszont figyelj, hogy ne használj túl sok hajformázó terméket, mert a rövid tincsek könnyen elnehezülhetnek. És bár a pixie napi formázása viszonylag egyszerű, a fazon megtartásához rendszeres fodrászlátogatásra lehet szükség, hiszen ilyen rövid hossznál már néhány centiméter növekedés is látványosan megváltoztathatja a frizura formáját.
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