A feliratkozásod hibába ütközött. Kérjük próbáld meg újra!
Köszönjük, sikeresen feliratkoztál!
Szakértőink
Dr. Falus György
1993 óta dolgozom plasztikai sebészként. Már pályám kezdetén abban a szerencsében volt részem, hogy rögtön kipróbálhattam mind a kórházi, mind a magán praxist. Jelenleg az esztétikai műtéteket egy megújult magánvállalkozásban, a helyreállító műtéteket kórházi keretek között végzem. A velem együtt dolgozó kollégákkal együtt közös célunk, hogy maximális szakmai és emberi hozzáállással valósítsuk meg a szépülni, fiatalodni vágyó pácienseink elképzeléseit.
Dr. Halász Dóra
Aromaterapeuta, gyógyszerész
Dr Halász Dóra vagyok, szakgyógyszerész , feleség és egy gyönyörű kisfiú édesanyja, a SHEDO kozmetikumok megálmodója és készítője. Gyógyszerészeti egyetemi tanulmányaim során megismerkedhettem számos természetes és szintetikus vegyület kémiájával, tulajdonságaival, hatásaival. Figyelmem hamar a természetes anyagok felé irányult. A gyógynövények, növényi olajok és illóolajok ragadtak magukkal. Aromaterápiás tanulmányaim során elmélyülten foglalkozhattam kedvenc olajaimmal. Ezen tudásanyag birtokában már elérhetőek bizonyult sajátnatúr kozmetikumaim létrehozása, amellyel egy régi álmom vált valóra. Anyaként, keresztanyaként, barátnőként a mindennapos babaápolásban is szereztem tapasztalatot. Így született meg a SHEDO Manó babaápolási termékcsalád. Kozmetikumaim 2020. tavaszán kerültek forgalomba.Gyógyszerész. Aromaterapeuta. Csodás, 100%-ban természetes összetevőjű natúrkozmetikumok megálmodója és alkotója: ismerjétek meg dr. Halász Dórát és a SHEDO márkát!
Dr. Pozsgai Melánia
2014-ben szereztem orvosi diplomát a Pécsi Tudományegyetemen. Már az első egyetemi évek alatt érdeklődni kezdtem a bőrgyógyászat iránt. Szakorvosként kiemelten fontosnak tartom, hogy az általános bőrgyógyászati kórképek mellett minél nagyobb hangsúlyt fektessünk bőrtumorok korai felismerésére, a fényvédelemmel, megelőzéssel kapcsolatos információk átadására.
Gazdig Adrienn
Hajfonat specialista
1985-ben születtem, amióta az eszemet tudom fodrász szerettem volna lenni.15évesen saját hajamon elkezdtem fonásokat gyakorolni, amit Alicia Keys ihletett (Fallin c. számában). Majd az egész sulinak kellett! 10éve végeztem el a fodrász iskolát és mivel 2017-ben hatalmas divat lett Magyarországon a hajfonás, így ezt már begyakorolva, meglovagoltam a hullámot! Ma pedig már oktatom is a hajfonás minden változatát!
Herczeg Csaba 'Gepárd'
1998 óta vagyok aktív fodrász, és 2000-től kezdve dolgozom divatfotózásokon, divatbemutatókon és reklámfilmekben. 2000-től a Tony&Guy oktatási és kreatív igazgatója voltam, innentől kezdve pedig állandó szereplője voltam a divatlapoknak, mint fodrász. 2005-ben két társammal megalakítottuk a Hair-Club szalont, 2010-től pedig egyedül viszem a CULThair fodrászatot. Többször voltam a Central European Fashion Week vezető fodrásza, emellett pedig együtt dolgozhattam olyan cégekkel is, mint például a L’Oreal, TG vagy a Joico. Az utóbbi években a Schwarzkopf Professional és az Authentic Beauty Concept fodrásza vagyok.
Kenesei Anikó
A JOY magazin szépségszerkesztője
Klein Fanni
Klein Fanni vagyok, a The Sisterhood Salon egyik alapítója, a szalont Annával a nővéremmel nyitottuk tavaly nyáron budapest belvárosában, nekünk ez volt az egyik nagy újratervezés 2020-ban. Amikor megszereztem a szakmám, még nem ismertem ezt a világot, így folyamatosan fejlődni akartam, ezért képzésről képzésre jártam, ezáltal rengeteg szakembert és új technikát ismertem meg. A mai napig úgy gondolom, hogy soha nem szabad hátra dőlni, szeretem magam képezni és mindig keresem az újdonságokat. A festés szerelmeseként a díszítést preferálom főként, de a természetes hatású tökéletes gél lakkozás is nagyon fontos szerepe a munkámnak.
Kovács Viktória
Szakmai pályafutásomat a MAC Cosmetics-nél kezdtem 2014-ben, 3 kozmetikusként töltött év után. 2015-ben váltam szabadúszó sminkessé, azóta változatos területeken tehettem magam próbára. Több Budapest Fashion Week bemutatón dolgoztam, különböző magazinok oldalain jelentek meg munkáim, és számos hazai divattervező fotózásán közreműködtem. Hosszú ideje készítem írók, költők, szerzők sminkjeit is egy könyvkiadó felkérésére.
Részt vettem magyar és külföldi filmek, sorozatok forgatásán, illetve több, a Friss Hús Rövidfilmfesztiválon bemutatott produkció elkészítésében. Az utóbbi években sok zenei videó és reklám által is bővült a portfólióm.
Molnár Lilla
Etyeken élek és tevékenykedem sminkesként, kozmetikusként és sminktetoválóként (weboldalam). Egyetemi tanulmányaim alatt végeztem el professzionális sminkes képzést, majd rögtön el is helyezkedtem a szakmában, hogy kellő gyakorlatra tegyek szert, 5 évet dolgoztam a MAC Cosmetics-nél, majd kialakítottam önálló sminkes szalonom. Dolgoztam már fotózásokon, divatbemutatókon és forgatásokon is, Idő közben pedig nem csak sminkes, hanem sminktetováló és kozmetikus is lettem. Microblading- természetes szálas szemöldök tetoválás készítéssel is foglalkozom.
Szakonyi Eszter
Kozmetikus mester, egészségügyi szakkozmetikus, a Vintage Beauty magyar prémium kozmetikai márka megalapítója, az Időtlen szépség c. könyv szerzője
"Az emberi arc az egyik legpontosabb térkép az egyénről. Múltja, életmódja, szokásai, egészségi állapota, lelki alkata, törekvései és elfojtásai, hangulata és indulatai mind-mind leolvashatóak bőr állapotából, ápoltságából, redőiből, elváltozásaiból és a mindezek elfedésére tett törekvésekből. Ezen kódrendszer megfejtése és lehetőségekhez mért manipulálása az egyik legizgalmasabb játék számomra."
Takács Petra
Zólyomi Zsolt
Parfümőr
Zólyomi Zsolt vagyok, az egyetlen magyar orr, avagy parfümõr, a Le Parfum luxusparfümérialánc alapítója. Jean-Paul Guerlain Versailles-ban, a Napkirály fényûzõ városában alapította meg a luxuskozmetikumok világhírû francia iskoláját: www.isipca.fr Ebben az iskolában a világ minden tájáról érkezett tizenkét tanuló közt évtizedek óta az egyedüli magyarként végeztem el a Fragrance Academy parfümkészítõ mesterkurzusát. Jelenleg nemzetközi megbízásoknak megfelelve készítem saját parfümkreációimat. A Le Parfum parfümériáimban Személyes Parfümtanácsadást is tartok a világ legszebb niche parfümjeiből. A luxusparfümkészítés high-end szolgáltatása azonban, amikor egyedi felkérésre személyre szabott, kifejezetten a megrendelõ bõréhez komponált “haute couture” vagy "custom-made" parfümöket, valamint emlékezetes ünnepi, például esküvõi vagy exkluzív vállalati parfümöket alkotok.
A nap cikke
79 évesen elhunyt Diane Keaton, Hollywood legendás színésznője
A mai napon megerősítették: elhunyt a csodás színésznő, Diane Keaton.
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.
Lakberendezés
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...
El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...
Életmód
Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával
Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Olvasd el!
6 új Netflixes sorozat, ami annyira izgalmas, hogy azonnal beszippant
Addiktív, új sorozatok amelyek garantáltan magukkal rántanak a képernyőn túlra. Ráadásul mind elérhető a Netflix kínálatában.
Olvasd el!
7 ruhadarab, ami öregít téged - 10 évvel idősebbnek fogsz tűnni, ha ezeket hordod
Ezeket a ruhadarabokat, ha teheted kerüld el, mert bizony akár 10 évet is dobhatnak a külsődre.
Olvasd el!
Napi horoszkóp október 11.: az Oroszlánokat kellemes meglepetés éri, a Mérlegek céltudatosak
A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!
Olvasd el!
Egyre több a baj: ezek utalnak arra, hogy Meghan és Harry a válás felé sodródnak
Több jel is utal arra, hogy valami nagyon nem stimmel a páros között.
Olvasd el!
TOP10 őszi-téli ruha, amit a pasik imádnak egy nőn - És 3, amit nem szeretnek
Talán nem is sejted, de a pasik az alábbi ruhadarabokért megőrülnek egy nőn! Viszont van három olyan, ősszel és télen gyakran viselt outfit, amit kevésbé csípnek.
0
Facebook
Twitter
Pinterest
Egy rohanós munkanap, hosszú meetingek, ügyintézés vagy egy sűrű nap után szinte minden nő megtapasztalja: a reggel tökéletesen felvitt smink estére, de sokszor már délutánra is messze nem ugyanolyan szép, mint a reggeli órákban. A bőr kifényesedik, a szem alatti rész fáradtnak tűnhet, a rúzs lekopik: ilyenkor jön a kérdés: hogyan lehet mindezt gyorsan helyrehozni, hogy esetleges délutáni programra is ragyogóan, frissen tudjunk megjelenni? Nos, eláruljuk, vannak erre kiváló praktikák, amelyek segítségével percek alatt ragyogóvá varázsolhatod a sminkedet. Mutatjuk is, milyen praktikákat érdemes bevetned egy hosszú nap végén.
Ragyogó smink a nap végén is?
Nőként borzasztóan idegesítő tud lenni, ha a sminkünk nem elég tartós a nap teljes egészében. Hiába tesszük fel reggel, sokszor nap végére már nem olyan szép, ez pedig különösen hátrányos lehet, ha esetleg készülnénk valahova a nap hátralévő részében. A jó hír az, hogy néhány apró trükkel és praktikus termékkel pillanatok alatt vissza varázsolhatod a friss, ragyogó megjelenést, anélkül, hogy teljesen újra kellene sminkelned magad. Ez nemcsak időt, hanem energiát is spórol, és közben magabiztosabbnak érzed majd magad.
A sminked felfrissítéséhez az sem mindegy, hogy milyen programra készülsz, ugyanis egy irodai nap végén, egy randira készülve, esetleg egy barátnős beszélgetésre vagy egy éjszakai program előtt másra van szükséged. A titok az, hogy tudd, melyik helyzetben melyik trükk a leghatásosabb.
forrás: Madalina Enache/Pexels
A púder a legjobb barátod, ha a sminked felfrissítése a célod.
Az alábbiakban 6 olyan módszert gyűjtöttünk össze, amelynek segítségével még a leghosszabb nap után is újjá varázsolhatod a sminkedet – egyszerűen, gyorsan és látványosan. Nézzük is, mely tippek a leghatékonyabbak, ha a sminked felfrissítése a cél.
6 tipp, hogy fel tudd frissíteni a sminkedet!
Galéria / 6 kép
Trükkök, amik segítségével felfrissítheted a sminked
Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria
Az ÉVA Magazin írása.
Hogy tetszett a cikk?
Egynek jó.
Nice job!
Imádom!
Videók
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.
Lakberendezés
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...