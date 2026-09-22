5 Skittles manikűr, ami bebizonyítja, hogy ősszel sem kell lemondanod a színekről

Volt idő, amikor az, hogy minden körmödet más színűre festetted, inkább gyerekkori kísérletezésnek számított. Most viszont ugyanez a technika az egyik legmenőbb manikűrtrend lett. A Skittles manikűr lényege pofonegyszerű: nincs egyetlen uralkodó körömszín, helyette több, egymással harmonizáló árnyalat kerül egy kézre. És bár nyáron a rikító rózsaszínek, narancsok és kékek adták magukat, ősszel talán még izgalmasabban működik a trend.

A titok abban rejlik, hogy a színek ne teljesen véletlenszerűen kerüljenek egymás mellé. Ha hasonlóan tompa, mély vagy meleg tónusokat válogatsz össze, még az elsőre egészen eltérő árnyalatok is egységesnek hatnak. A barna, bordó, olívazöld és más földszínek különösen jól működnek együtt, de 2026 őszén egy-egy váratlanabb szín – például petrolkék vagy savas zöld – is simán belefér.

1. Sötét, gótikus árnyalatok egy kis naranccsal

Ha nálad szeptember végével hivatalosan is elkezdődik a spooky season, ezt a verziót érdemes elmentened. A feketébe hajló lila, mélybordó és más sötét tónusok mellé kerüljön egy-egy égetett narancssárga köröm, amitől az összhatás rögtön őszibb és játékosabb lesz. Ez a kombináció azért is működik jól, mert egyszerre drámai és hordható. Nem kell hozzá sem rajz, sem extra díszítés: maga a színkombináció adja meg azt a bizonyos pluszt. Rövidebb körmökön ugyanolyan jól mutat, mint hosszú, mandula formán.

2. Mustársárga, poros rózsaszín és mohazöld

Ha a klasszikus barna-bordó paletta neked túl kiszámítható, jöhetnek az ősz kissé retróbb színei. A mustársárga, tompa rózsaszín és mohás, mocsárzöld árnyalatok elsőre talán szokatlan párosításnak tűnnek, mégis elképesztően jól működnek együtt. A lényeg, hogy egyik szín se legyen túlságosan vibráló. A kissé fakó, vintage hatású tónusok összekötik a különböző árnyalatokat, így a manikűr színes marad, mégsem érződik nyáriasnak.

3. Jelly ombré minden körmön más színnel

A jelly körmök sem mennek sehova, csak most kapnak egy őszi frissítést. Az áttetsző, zselés hatású lakkokból válassz több különböző árnyalatot, majd készíts velük finom színátmenetet. Ha az ombré már túl nagy DIY-kihívásnak tűnik, egyszerűbb verzióban is működik: elég, ha minden körmödre más áttetsző szín kerül. Mivel ugyanaz a fényes, üvegszerű finish köti össze őket, még a teljesen eltérő árnyalatok is egységes manikűrré állnak össze.

4. Színes francia végek őszi árnyalatokkal

A Skittles trendhez egyáltalán nem kell az egész körömlemezt befestened. Ha a letisztult manikűrök állnak közelebb hozzád, maradjon az alap áttetsző vagy nude, és csak a francia végek kapjanak különböző színeket. A vajsárga, olívazöld és barna például tökéletes őszi trió, és sokkal izgalmasabb, mint a klasszikus fehér francia manikűr. Ráadásul azoknak is jó belépő a trendbe, akik öt teljesen különböző színű körömmel még nem barátkoztak meg.

5. Tejfehér, mélylila és sötétkék

Az egyik legelegánsabb megoldás, ha a sötét őszi tónusokat egy egészen világos árnyalattal töröd meg. A mélylila és sötétkék mellé például meglepően jól passzol egy tejfehér köröm, amely szinte kiemelő színként működik. Pont ettől lesz igazán modern a Skittles manikűr: nem kell öt közel azonos árnyalatot választanod. Elég, ha van köztük valamilyen közös hangulat, majd egyetlen kontrasztos színnel megtöröd az egészet. Így a végeredmény nem véletlenszerűnek, hanem tudatosan összeállítottnak hat.