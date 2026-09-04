Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Szépség

Tényleg rosszat teszel a hajadnak, ha mindennap megmosod?

#Haj
#Hajhullás
#Hajápolás
#Hajmosás
#Dús haj
Bessenyei Viktória
Mutasd a cikkeit

Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Szépség
Utoljára frissült: 2026. szeptember 3. 10:32

Forrás: Pexels

Tényleg rosszat teszel a hajadnak, ha mindennap megmosod?
A nap cikke

Brendan Fraser 15 évet fiatalodott, új külseje mindenkit meglepett

Ez ám az átalakulás! A színész új külseje ledöbbentette a rajongókat. O'Connell nemsokára tényleg visszatér A múmia folytatásában, a színész pedig tényleg nagyon készül rá!

Életmód

KVÍZ – Te milyen típusú partner vagy? A Félrelépni szabad című film megmutatja, mennyire másképp működhetünk egy kapcsolatban

A Félrelépni szabad hamarosan a mozikban, a történet pedig mindenkiben felvet majd pár érdekes kérdést!

Promóciók

Ki vagy valójában? A Pandora Talisman a csillagokban és benned keresi a választ

Mit jelent ma önmagunknak lenni egy olyan világban, ahol szinte minden pillanatban lehetőségünk van újradefiniálni magun...

Promóciók

Sokk a szépségiparnak: Hogyan lehet 80%-kal fiatalabbnak látszani egyetlen krémmel?

El tudod képzelni, hogy egyetlen krém mindössze két hét alatt fiatalos külsőt kölcsönözhet bőrödnek? Nos, most már lehet...

Promóciók

Szabó Erika azon gondolkodik, mit tenne, ha megcsalná a párja? A színésznő gyorsan lebukik, ha hazudik

Pikáns helyzetekben láthattuk mostanában Szabó Erikát: egy televíziós műsorban arról mesélt, hogy mit tenne, ha rájönne,...

Promóciók

Megszületett a magyar Eminem - T. Danny álma valóra vált, bemutatkozik Telegdy Dániel színész

Vagány, pimasz, érzelmes és provokatív. Ezek a jelzők egyszerre illenek T. Dannyre, az októberben mozikba érkező Még egy...

Promóciók

Szerelmeslevél Budapesthez – 35 előadó egy filmben, amit a város ihletett

Mi történik, amikor Budapest egy estére egyetlen hellyé sűrűsödik? Erre keresi a választ a Budapest Park új filmje. A Pa...

Promóciók

Vissza az iskolába: miért számít annyira, milyen környezet várja otthon a gyerekeket?

Az iskolakezdés nemcsak az új füzetekről, tanszerekről és a korai keléshez való visszaszokásról szól. A gyerekek számára...

Promóciók

Megérkezett a Rituals limitált kollekciója, az Uukumwe

Az egység és összetartozás ünnepe.

Életmód

5 program, amit semmiképp se hagyj ki a kelet-balatoni régióban – Balaton Challenge 3. rész

Bebizonyítjuk, hogy a Balaton keleti partja nem csak a naplemente után indul be!
Olvasd el!

2026 őszén visszatér a culotte nadrág - így viseld, hogy igazán sikkes legyen

A culotte nadrág újra reflektorfénybe került, ráadásul 2026 őszén nem magassarkúval, hanem loaferrel, balerinával és sportcipővel lesz a legmenőbb.

Olvasd el!

Már így megnőtt! 5 tündéri fotó Szoboszlai Dominik kislányáról

A szülők nagyon jól megtalálták a középutat: a kislányt óvják a nyilvánosságtól, nevét titokban tartják, de időnként megmutatják (arcát szigorúan eltakarva), hogy milyen büszkék rá!

Olvasd el!

Napi horoszkóp szeptember 4.: a Mérlegek csábitó ajánlatot kapnak, a Szüzek kellemetlen helyzetbe kerülnek

Végre elérkezett a hét utolsó munkanapja, amikor átadhatod magad a pihenésnek, mielőtt azonban kiejtenéd a tollat a kezedből, előtte mindenképp érdemes néhány percet a horoszkópodra szánnod, hiszen a csillagok péntekre is izgalmakat ígérnek!

Olvasd el!

8 dolog, ami teljesen normális volt a ’80-as és ’90-es években, ma viszont elképzelhetetlen

Aki a ’80-as vagy ’90-es években nőtt fel, annak ezek a dolgok természetesek voltak a múltban, ma viszont már sokkolna minket, ha valaki mesélne nekünk róluk.

Olvasd el!

4 csillagjegy, akinek Yehuiah angyal most csodát hoz: hosszú évek terhét veszi el tőlük

Szeptember első napjaiban járunk, és ezzel együtt ritka angyali időszak vette kezdetét. Ez bizony négy csillagjegy számára nagyon nagy változást hoz magával.

Facebook
Twitter
Pinterest
Megkérdeztünk egy hajgyógyászt is ezzel kapcsolatban és rengeteg jó tanácsot kaptunk!

Évekig hosszú, dús hajam volt és könnyedén megúsztam heti két hajmosással is. Mindez azonban néhány hónappal ezelőtt megváltozott meg, amikor elkezdtem rendszeresen edzeni és pilatesre járni. Hirtelen már kétnaponta mostam a hajam, amiből a sok forgatás miatt egy nap lett. Eleinte nem volt könnyű az átállás. A megszokottnál gyakoribb hajmosás túlzásnak, szinte helytelennek érződött, még akkor is, ha pontosan én sem tudtam volna megmondani, miért. Ha azonban a közösségi médiának hinni lehet, bőven akad ok az aggodalomra: feszülő és irritált fejbőr, száraz hajvégek, valamint gyorsan zsírosodó hajtövek. Utóbbit gyakran azzal magyarázzák, hogy a fejbőr a túl gyakori mosást fokozott faggyútermeléssel próbálja kompenzálni.

Csakhogy van egy probléma: bőrgyógyászok és fejbőrszakértők is egyre több fejbőrpanasszal küzdő páciensről számolnak be. A túl ritka hajmosásnak ugyanis valódi következményei lehetnek, többek között viszketés, korpásodás, irritáció és természetesen a zsíros haj érzete.

Miután túlléptem a saját bizonytalanságomon, rájöttem, hogy egyáltalán nem vagyok egyedül azzal, hogy tartok a túl gyakori hajmosástól. Ezért egy okleveles hajgyógyászhoz fordultam, hogy végre kiderüljön: valójában milyen gyakran kellene hajat mosnunk.

Milyen gyakran kell hajat mosni?

A válasz több tényezőtől függ, többek között attól is, mennyire zavar a zsíros fejbőr. Van, aki még könnyedén elviseli, ha kissé zsírosodni kezd a haja, más már az első jelek megjelenésekor a sampon után nyúl. Általánosságban a rövidebb frizurák gyakoribb hajmosást igényelnek, mint a hosszú haj, egyszerűen azért, mert kevesebb haj áll rendelkezésre a faggyú felszívására és eloszlatására. A hajszál vastagsága is számít, a vékony szálú haj általában gyorsabban zsírosodik.

A szakértő szerint az egyenes és hullámos haj esetében általában két-három naponta érdemes sampont használni. A göndör haj viszont tovább bírhatja két hajmosás között, de ezeknél is célszerű legalább hetente egyszer hajat mosni.

Az életmód is sokat számít. Ha rendszeresen sportolok és izzadok vagy naponta használok hajformázó termékeket, akkor gyorsabban felhalmozódnak a szennyeződések és termékmaradványok, szóval egyértelműen gyakoribb hajmosásra lehet szükség.

A szakértő egy egyszerű hasonlattal érzékeltette a dolgot: ha valaki minden nap sminkel, aligha várna öt napot az arcmosással. Az üzenet számomra elég egyértelmű volt.

A hajmosás okozhat hajhullást?

Az én TikTok-om tele van zuhanyzás után a csempére vagy a kád szélére tapadt hajcsomókkal és sokszor nekem is sok hajam kihullik egy-egy hajmosás után. Így megfordult a fejemben, hogy lehet a gyakoribb hajmosás fokozott hajhulláshoz vezethet.

A szakértő szerint azonban a hajmosás önmagában nem gyorsítja fel a haj kihullását.

A hajgyógyász magyarázata szerint a samponozás egyszerűen fellazítja azokat a hajszálakat, amelyek már egyébként is a kihullás fázisában vannak, csak a faggyú, a hajápolási termékek maradványai és a mindennapi szennyeződések még a helyükön tartják őket. Vagyis ha ritkán fésülködöm vagy mosok hajat, csupán késleltetem, hogy ezek a már levált hajszálak ténylegesen távozzanak.

Átlagosan naponta körülbelül 100-150 hajszálat veszítünk. Ha öt, hat vagy akár hét napot várok két hajmosás között, ezekből egyszerre több száz is összegyűlhet.

Van helyes módja a hajmosásnak?

Igen és szerencsére egyszerűbb, mint gondoltam. A szakértő azt javasolja, hogy a sampont először a tenyerembe nyomjam, majd kevés vízzel keverjem össze, mielőtt a hajamra kerül. Sokan közvetlenül a flakonból teszik a sampont a fejbőrre, így azonban könnyen egyenetlenül oszolhat el és a tisztítás sem lesz olyan alapos. A sampont pedig érdemes ujjbegyeimmel finoman bemasszírozni, nem a körmeimmel, amelyek felsérthetik vagy irritálhatják a bőrt.

Ezután következik az alapos öblítés. A szakértő azt tanácsolja, hogy körülbelül egy perccel tovább öblítsem a hajamat, mint ameddig elsőre szükségesnek gondolnám, mivel ezt a lépést hajlamosak vagyunk túlságosan elsietni.

Hogyan válasszam ki a megfelelő sampont és balzsamot?

A megfelelő sampon kiválasztása nagyban függ a hajam típusától, hosszától és textúrájától. Az általános vélekedéssel ellentétben a szulfátokhoz és parabénekhez hasonló anyagok és tartósítószerek sem feltétlenül, olyan „gonoszak”, mint amelyeknek gyakran beállítják őket. A szulfátok például hatékonyan távolíthatják el a faggyút és a lerakódásokat, ezzel segítve a fejbőr tisztán és egyensúlyban tartását.

Vékony szálú vagy sérült haj esetén a szakértő azt javasolja, hogy kerüljem a túlságosan nehéz, puhító összetevőkben gazdag formulákat. Helyettük olyan kiegyensúlyozott tisztító összetevőket tartalmazó termékeket érdemes keresnem, amelyek nem nehezítik el a hajamat és nem csökkentik a volumenét, miközben puhán és könnyen kezelhetően tartják a hajszálakat. Száraz vagy sérült haj esetén hidratálóbb samponok, balzsamok és kezelések lehetnek megfelelőek, különösen azok, amelyek olajokat és fehérjéket tartalmaznak. Ezek hosszabb távon segíthetnek javítani a haj állapotán, visszapótolni a nedvességet és fokozni a fényt.

Zsíros haj esetén érdemes olyan formulákat keresnem, amelyek például szalicilsavat tartalmaznak. Ez az összetevő nemcsak a pattanások kezelésében használatos, hanem a túlzott faggyútermelés szabályozásában is segíthet.

Göndör és erősen göndör haj esetén pedig a hidratálás kerül előtérbe. A hajgyógyász szerint érdemes olyan összetevőket keresni, mint a kókusz-, argán- és jojobaolaj, az aloe vera vagy a sheavaj. Mivel ennél a hajtípusnál kevesebb természetes faggyú jut végig a hajszálakon, az olajok segíthetnek fenntartani a fejbőr egyensúlyát és megelőzni a kiszáradást.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Életmód

KVÍZ – Te milyen típusú partner vagy? A Félrelépni szabad című film megmutatja, mennyire másképp működhetünk egy kapcsolatban

A Félrelépni szabad hamarosan a mozikban, a történet pedig mindenkiben felvet majd pár érdekes kérdést!

Promóciók

Ki vagy valójában? A Pandora Talisman a csillagokban és benned keresi a választ

Mit jelent ma önmagunknak lenni egy olyan világban, ahol szinte minden pillanatban lehetőségünk van újradefiniálni magun...

Promóciók

Sokk a szépségiparnak: Hogyan lehet 80%-kal fiatalabbnak látszani egyetlen krémmel?

El tudod képzelni, hogy egyetlen krém mindössze két hét alatt fiatalos külsőt kölcsönözhet bőrödnek? Nos, most már lehet...

Promóciók

Szabó Erika azon gondolkodik, mit tenne, ha megcsalná a párja? A színésznő gyorsan lebukik, ha hazudik

Pikáns helyzetekben láthattuk mostanában Szabó Erikát: egy televíziós műsorban arról mesélt, hogy mit tenne, ha rájönne,...

Promóciók

Megszületett a magyar Eminem - T. Danny álma valóra vált, bemutatkozik Telegdy Dániel színész

Vagány, pimasz, érzelmes és provokatív. Ezek a jelzők egyszerre illenek T. Dannyre, az októberben mozikba érkező Még egy...

Promóciók

Szerelmeslevél Budapesthez – 35 előadó egy filmben, amit a város ihletett

Mi történik, amikor Budapest egy estére egyetlen hellyé sűrűsödik? Erre keresi a választ a Budapest Park új filmje. A Pa...

Promóciók

Vissza az iskolába: miért számít annyira, milyen környezet várja otthon a gyerekeket?

Az iskolakezdés nemcsak az új füzetekről, tanszerekről és a korai keléshez való visszaszokásról szól. A gyerekek számára...

Promóciók

Megérkezett a Rituals limitált kollekciója, az Uukumwe

Az egység és összetartozás ünnepe.

Életmód

5 program, amit semmiképp se hagyj ki a kelet-balatoni régióban – Balaton Challenge 3. rész

Bebizonyítjuk, hogy a Balaton keleti partja nem csak a naplemente után indul be!
Kép
Életmód

Mindig ugyanabban az időpontban ébredsz fel éjszaka? A tested üzenni akar neked!

Ha órát lehetne igazítani hozzád, mert mindig ugyanakkor riadsz fel az éjszakánként, a kínai orvoslás szerint a tested üzen neked az egészségedről.

Kép
Életmód

Ilyen veszélyek fenyegethetik az egészségedet a csillagjegyed szerint

Fejfájás, emésztési problémák vagy éppen érzékeny ízületek? Az asztrológia szerint minden csillagjegynek megvannak a maga gyenge pontjai.

Kép
Életmód

Hódít a wildflowering: az új randitrend, ami szerint nem kell minden randiból kapcsolat

Mi lenne, ha egy randin nem azt próbálnád eldönteni az első húsz percben, hogy hozzá tudnál-e menni, hanem egyszerűen csak kíváncsi lennél arra, milyen ember ül veled szemben?

Kép
Életmód

Felnőttként barátkozni nehéz – ez a 12 módszer tényleg segíthet

Az iskolában szinte maguktól jöttek a barátságok, felnőttként viszont már egy kávé megszervezése is kisebb logisztikai projekt – pedig új embereket megismerni egyáltalán nem lehetetlen.

Kép
Életmód

Hódít a clear coding: az új randitrend véget vethet a situationshipeknek

Mi lenne, ha az első randin nem azt próbálnád kitalálni, mit akar hallani a másik, hanem egyszerűen elmondanád, te mit keresel? Pont erről szól a clear coding.

Kép
Életmód

8 dolog, ami teljesen normális volt a ’80-as és ’90-es években, ma viszont elképzelhetetlen

Aki a ’80-as vagy ’90-es években nőtt fel, annak ezek a dolgok természetesek voltak a múltban, ma viszont már sokkolna minket, ha valaki mesélne nekünk róluk.