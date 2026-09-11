Nagy pattanás-arctérkép: mit jelent, ha mindig ugyanott pattogsz ki?

Valószínűleg szinte minden nőnek ismerős az alábbi szitu: a legfontosabb eseményre készülsz, és már megint ott van az a fránya pattanás, ami épp most akar a legfeltűnőbb formájában tündökölni az arcodon. Ráadásul megint ott, ahol legutóbb is. Jöhetnek a csodatapaszok, a jegelés, a krémek, de még ha el is tűnik hamar, nem sokkal később ismét jön. És hoz pár barátot is.

Valójában egyáltalán nem ritka, hogy vannak az arcodon olyan területek, ahol gyakrabban jelennek meg pattanások. Az is lehet, hogy sehol máshol nincs, csak mindig az álladon/arccsontodon/homlokodon. Pedig semmit sem csinálsz itt másképp! Ennek szakértők szerint több oka is lehet, és utalhat akár bizonyos termékek használatára, vagy akár valamilyen belső problémára. Mert az, hogy az arcodnál mindig ugyanott vannak pattanások, akár a szerveidhez is kötődhetnek.

Nézd meg, nálad mire utal a pattanások helye az arcon!

forrás: AI

1-es terület: hajvonal

Ha a pattanások rendszeresen közvetlenül a hajvonal mentén jelennek meg, érdemes megnézni, milyen hajtermékeket használsz. Az olajos vagy viaszos hajápolók, kondicionálók, waxok és stylingtermékek a bőrre kerülve eltömíthetik a pórusokat. Ennek még külön neve is van: acne cosmetica, illetve hajolajok esetén gyakran „pomade acne”-ként emlegetik.

Milyen belső problémára utalhat ezen túl? Hiszen, ha nem használsz semmit a hajadra, de mégis itt vannak a pattanások, az jelezhet valamit. Ha az egész arcon hirtelen romlik az akné, hormonális változás vagy bizonyos gyógyszerek is közrejátszhatnak.

2-es terület: homlok

A homlok a T-zóna része, ahol több és nagyobb faggyúmirigy található, ezért természetesen hajlamosabb a mitesszerekre és pattanásokra. Ha főleg a homlok felső részén jelentkeznek apró pattanások, hajápolási termékek is közrejátszhatnak. Az izzadás és az olajos termékek szintén ronthatják a helyzetet.

Milyen belső problémára utalhat ezen túl? A homlok aknéja romolhat tartós stressztől, és egyes kutatások szerint a magas glikémiás étrend is fokozhatja az aknét. A hagyományos kínai face mapping ezzel szemben az emésztőrendszerhez és a hólyaghoz kapcsolja a homlokot, de ezt a modern orvoslás nem igazolta.

3-as terület: szemöldök között

Mivel a szemöldök közötti rész gyakorlatilag a T-zóna folytatása, így itt is a faggyú, az elhalt hámsejtek és az eltömődő pórusok lehetnek a fő tényezők.

Milyen belső problémára utalhat ezen túl? Modern szempontból nincs különleges belső jelentése: faggyú, stressz és általános aknéhajlam játszhat szerepet. A hagyományos arctérképek ezt a részt a májhoz társítják, és gyakran alkoholt, zsíros étrendet vagy „méreganyagokat” emlegetnek.

4-es terület: arc közepe

Az arc közepére nincs egyetlen tipikus belső ok, de az AAD szerint az öröklött hajlam, hormonális változások és stressz mind befolyásolhatják, mennyire hajlamos valaki az aknéra. Ha az arc alsó felén mélyebb, gyulladt pattanások jelennek meg rendszeresen, hormonális okok is felmerülhetnek.

Milyen belső problémára utalhat ezen túl? Tudományosan a telefon, párnahuzat, sminkecset, kézzel való érintés és súrlódás sokkal valószínűbb ok. A hagyományos face mapping az arc középső részét gyakran a tüdőhöz, légzőrendszerhez, gyomorhoz és léphez kapcsolja; ezért allergiát, légúti panaszokat vagy emésztési problémát szoktak említeni.

5-ös terület: orr

Az orr szintén a T-zónához tartozik, és itt különösen aktívak lehetnek a faggyúmirigyek. Emiatt ezen a területen gyakoriak a fekete és fehér mitesszerek, valamint az eltömődött pórusok.

Milyen belső problémára utalhat ezen túl? Az orr eleve faggyús terület, ezért itt a mitesszer és a pattanás teljesen hétköznapi. A hagyományos face mapping szerint viszont a szívhez és a keringéshez köti az orrot, és vérnyomást, koleszterint vagy keringési problémát is jelezhet.

6-os terület: száj melletti terület

A száj két oldalán kialakuló pattanásoknak nincs egyetlen jellegzetes belső oka. Kozmetikumok, olajos bőrápolók, dörzsölés és a pórusok eltömődése egyaránt szerepet játszhat. Ha viszont sok apró, nagyon hasonló pötty jelenik meg ezen a környéken, főleg ha a bőr száraz, hámlik vagy ég, érdemes arra is gondolni, hogy nem akné, hanem más bőrbetegség lehet.

Milyen belső problémára utalhat ezen túl? A hagyományos face mapping a száj környékét gyakran a gyomorhoz és vastagbélhez társítja, ezért emésztési problémákat, rendszertelen étkezést vagy étrendi túlterhelést is okként sorolják fel.

7-es terület: közvetlenül a száj körül

Ez különösen fontos. A száj körül megjelenő apró, piros, pattanásszerű kiütések periorális dermatitisz jelei is lehetnek. Ez nagyon hasonlíthat az aknéhoz, de teljesen más bőrprobléma. Égő, viszkető érzés és száraz, hámló bőr is társulhat hozzá. Bizonyos bőrápolók, fogkrémek vagy például hosszan használt szteroidos krémek is szerepet játszhatnak a kialakulásában.

Milyen belső problémára utalhat ezen túl? Ha valódi aknéról van szó, itt hormonális változás is lehet az egyik háttértényező, de az emésztőrendszerhez is kötik. Orvosilag azonban sokkal fontosabb kizárni az irritációt vagy más bőrbetegséget, ahogy fentebb is írtuk.

8-as terület: állkapocsvonal

Ez az egyik olyan arcterület, ahol valóban van értelme hormonális eredetre gondolni. A makacs, sokszor mélyebb és gyulladtabb pattanások az állkapocs és az arc alsó része mentén gyakoriak hormonális akné esetén. Nőknél menstruáció előtt rendszeresen fellángolhatnak.

Milyen belső problémára utalhat ezen túl? Itt erős a tudományos kapcsolat: a makacs, gyulladt alsó arcféli akné gyakran hormonális hátterű, és PCOS esetén is előfordulhat. A hagyományos face mapping ezt a területet a reproduktív rendszerhez, májhoz és veséhez is társítja.

9-es terület: áll

Az áll az állkapocsvonallal együtt a hormonális akné klasszikus területe. Különösen árulkodó lehet, ha ugyanott, ciklikusan – például minden menstruáció előtt – jelennek meg mélyebb, fájdalmasabb pattanások. Az AAD ezt kifejezetten a hormonális akné egyik jellegzetességeként említi.

Milyen belső problémára utalhat ezen túl? Szintén a leginkább hormonálisnak tartott terület. Ha mindig menstruáció előtt, ugyanott jelennek meg mély, fájdalmas pattanások, az már tényleg utalhat hormonális háttérre. A hagyományos face mapping ezt is a reproduktív rendszerrel hozza kapcsolatba.