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Az őszi-téli szezon luxusmanikűrje már otthon is pikk-pakk kész van

#Manikűr
#Bársony
#körmök
#körömtrend
#bársonyos manikűr
Bessenyei Viktória
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Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Szépség
Utoljára frissült: 2026. november 6. 16:14

Forrás: Getty Images

Az őszi-téli szezon luxusmanikűrje már otthon is pikk-pakk kész van
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Ha imádod az elegáns, mégis különleges körmöket, akkor a velvet nails trendért garantáltan odaleszel, ráadásul még otthon is elkészítheted!

Ha van valami, amit a beautyvilágban sosem tudunk megunni, azok a különleges körömtrendek. Az elmúlt időszakban már láthattunk gyöngyházfényű, krómhatású, mázas és macskaszemes manikűröket, most pedig egy újabb látványos technika került a figyelem középpontjába. A velvet nails, vagyis a bársonyhatású manikűr pontosan az, amire a neve alapján gondolnál: olyan körmöket eredményez, amelyek felülete a fény hatására szinte úgy csillog, mint egy puha, fényes bársonyanyag. A trend különösen jól passzol az őszi-téli időszakhoz, amikor a mély, gazdag árnyalatok és a luxushatású textúrák a divatban és a szépségápolásban is előtérbe kerülnek. A legjobb pedig az egészben, hogy nem kell feltétlenül körmöshöz rohannod, ha szeretnéd kipróbálni, hiszen egy kis gyakorlással akár otthon is elkészítheted.

Mi az a bársony manikűr és mitől olyan különleges?

A bársonyos manikűr tulajdonképpen a már jól ismert cat-eye, vagyis macskaszemes manikűr egyik változata, amelynél a csillogó pigmenteknek köszönhetően egészen különleges, többdimenziós hatást érhetünk el. Míg a klasszikus macskaszemes körmöknél általában egy határozott, fényes csík jelenik meg a köröm felületén, addig a bársonyhatású verziónál a csillogás sokkal egyenletesebben oszlik el, így a körmök szinte minden szögből másképp ragyognak. A titok a mágneses körömlakkokban rejlik, amelyek apró, fényvisszaverő fémpigmenteket tartalmaznak. Ezeket egy speciális mágnes segítségével lehet mozgatni a még nedves lakkban, így alakítható ki a különleges bársonyos hatás. A végeredmény egyszerre elegáns, modern és egy kicsit futurisztikus, miközben a körmök felülete valójában teljesen sima marad. Ráadásul a technika szinte bármilyen színnel működik. A halvány rózsaszín, a pezsgő és a gyöngyházfényű árnyalatok romantikus, visszafogott megjelenést kölcsönöznek a körmöknek, míg a smaragdzöld, a bordó és a mélylila sokkal drámaibb, ékszerszerű hatást eredményeznek.

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