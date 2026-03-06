Életmód
Önbarnító kisokos: így válassz jó önbarnítót, ha tavasszal már napcsókolta bőrt szeretnél
A születési dátumod felfedi, milyen karmát hoztál magaddal előző életedből
Nem mindegy, hányadikán születtél. Ebből könnyen ki lehet ugyanis következtetni, hogy milyen karmával érkeztél ebbe az életbe.
Napi horoszkóp március 6.: a Rákok váratlan segítséget kapnak, az Oroszlánok komoly nagyobb volumenű kapnak
Meghoztuk a legfrissebb horoszkópot!
Megkérdeztük a férfiakat: ez az 5 manikűr a legkevésbé szép szerintük egy nőn
Magyar férfiak elmondták, melyik az az 5 manikűr, amit azonnal kiszúrnak egy nőn - és nem pozitív okokból kifolyólag.
Ez a munka illik hozzád a csillagjegyed szerint
Szerinted neked mit írtak meg a csillagok?
Napi horoszkóp március 5.: a Skorpiók igyekeznek utolérni magukat, a Nyilasoknak érdemes az elvégzendő feladatra összpontosítaniuk
A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!
Ahogy a tavasz beköszönt, egyre többen vágynak arra az egészséges, napcsókolta ragyogásra, de nem mindenkinek fér bele a napozás vagy a szolárium. Szerencsére az önbarnítók ma már messze túlmutatnak a „barnítókrém” sztereotípiáján. A régi, narancssárgás árnyalatot adó, erős illatú barnítókrémek ideje lejárt. A modern formulák már természetes hatású, fokozatosan építhető színt biztosítanak, miközben kifejezetten bőrápoló összetevőket is tartalmaznak. Sok önbarnító ma már hidratálóként is megállja a helyét, hialuronsavval, vitaminokkal vagy tápláló olajokkal kiegészítve.
1. Figyelj az állagra
Tejek és krémek az igazi klasszikusok, könnyen eloszlathatók, ideálisak kezdőknek is. A habok és „vízszerű” önbarnítók gyorsabban száradnak, kevésbé hagynak nyomot a ruhán, és szuper egyenletes végeredményt adnak, de ezeket már csak akkor ajánljuk, hogyha pár alakalommal önbarnítóztál már.
2. Nézz rá az összetevőkre is
A legjobb önbarnítók nemcsak napcsókolta színt adnak, hanem hidratálnak is. Olyan összetevők, mint a hialuronsav, E- és C-vitamin vagy selymes testápoló bázis segítik, hogy a bőr puha, sima és ápolt maradjon a barnítás mellett.
3. Arcra és/vagy testre
Sok önbarnító ma már arcra és testre egyaránt használható, de hogyha az arcod különösen érzékeny, akkor érdemes kifejezetten arcbőrre való formulát keresni. Így biztosan elkerülöd az irritációt.
4. Peelingelj előtte!
Mielőtt belevágnál az önbarnításban, érdemes bőrradírozni is. Egy könnyű radír segít, hogy az önbarnító egyenletesen épüljön a bőrödre, ugyanis eltávolítja az elhalt hámrétegeket.
Amit pedig semmiképpen se felejts el, az az alapos kézmosás, különben a tenyered barnább lehet, mint a tested!
Ha pedig érdekelnek a legjobb önbarnítók, akkor katt a galériára!
