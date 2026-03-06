Önbarnító kisokos: így válassz jó önbarnítót, ha tavasszal már napcsókolta bőrt szeretnél

Ahogy a tavasz beköszönt, egyre többen vágynak arra az egészséges, napcsókolta ragyogásra, de nem mindenkinek fér bele a napozás vagy a szolárium. Szerencsére az önbarnítók ma már messze túlmutatnak a „barnítókrém” sztereotípiáján. A régi, narancssárgás árnyalatot adó, erős illatú barnítókrémek ideje lejárt. A modern formulák már természetes hatású, fokozatosan építhető színt biztosítanak, miközben kifejezetten bőrápoló összetevőket is tartalmaznak. Sok önbarnító ma már hidratálóként is megállja a helyét, hialuronsavval, vitaminokkal vagy tápláló olajokkal kiegészítve.

1. Figyelj az állagra

Tejek és krémek az igazi klasszikusok, könnyen eloszlathatók, ideálisak kezdőknek is. A habok és „vízszerű” önbarnítók gyorsabban száradnak, kevésbé hagynak nyomot a ruhán, és szuper egyenletes végeredményt adnak, de ezeket már csak akkor ajánljuk, hogyha pár alakalommal önbarnítóztál már.

2. Nézz rá az összetevőkre is

A legjobb önbarnítók nemcsak napcsókolta színt adnak, hanem hidratálnak is. Olyan összetevők, mint a hialuronsav, E- és C-vitamin vagy selymes testápoló bázis segítik, hogy a bőr puha, sima és ápolt maradjon a barnítás mellett.

3. Arcra és/vagy testre

Sok önbarnító ma már arcra és testre egyaránt használható, de hogyha az arcod különösen érzékeny, akkor érdemes kifejezetten arcbőrre való formulát keresni. Így biztosan elkerülöd az irritációt.

4. Peelingelj előtte!

Mielőtt belevágnál az önbarnításban, érdemes bőrradírozni is. Egy könnyű radír segít, hogy az önbarnító egyenletesen épüljön a bőrödre, ugyanis eltávolítja az elhalt hámrétegeket.

Amit pedig semmiképpen se felejts el, az az alapos kézmosás, különben a tenyered barnább lehet, mint a tested!

Ha pedig érdekelnek a legjobb önbarnítók, akkor katt a galériára!

