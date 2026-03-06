Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Szépség

Önbarnító kisokos: így válassz jó önbarnítót, ha tavasszal már napcsókolta bőrt szeretnél

#Barnulás
#testápolás
#önbarnító
#barnító
#barnulást fokozó
#legjobb önbarnítók
#napcsókolta hatás
Bessenyei Viktória
Mutasd a cikkeit

Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Szépség
Utoljára frissült: 2026. március 5. 09:13

Forrás: Getty Images

Önbarnító kisokos: így válassz jó önbarnítót, ha tavasszal már napcsókolta bőrt szeretnél
A nap cikke

A születési dátumod felfedi, milyen karmát hoztál magaddal előző életedből

Nem mindegy, hányadikán születtél. Ebből könnyen ki lehet ugyanis következtetni, hogy milyen karmával érkeztél ebbe az életbe.

Életmód

Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted

Az AI funkcióinak köszönhetően a telefonod számos olyan helyzetben is megállja a helyét, amikor jól jön egy kis plusz se...

Promóciók

Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát

Megérkezett a Versace új női illata!

Promóciók

Miért válaszd a természetes illóolajokat parfümként?

Egy illat nemcsak kiegészítő. Hangulat. Üzenet. Energetikai tér. És ami talán a legfontosabb: idegrendszeri hatás.

Promóciók

Három nagyszabású jótékonysági programmal készül az MVM Budapest Comic Con 2026

Az MVM Budapest Comic Con szervezői örömmel jelentik be, hogy a 2026. március 21–22-én, a Hungexpo Budapest Kongresszusi...
Olvasd el!

Napi horoszkóp március 6.: a Rákok váratlan segítséget kapnak, az Oroszlánok komoly nagyobb volumenű kapnak

Meghoztuk a legfrissebb horoszkópot!

Olvasd el!

Megkérdeztük a férfiakat: ez az 5 manikűr a legkevésbé szép szerintük egy nőn

Magyar férfiak elmondták, melyik az az 5 manikűr, amit azonnal kiszúrnak egy nőn - és nem pozitív okokból kifolyólag.

Olvasd el!

Ez a munka illik hozzád a csillagjegyed szerint

Szerinted neked mit írtak meg a csillagok?

Olvasd el!

Napi horoszkóp március 5.: a Skorpiók igyekeznek utolérni magukat, a Nyilasoknak érdemes az elvégzendő feladatra összpontosítaniuk

A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!

Olvasd el!

7 film a Netflixen, ami annyira brutális, hogy képtelenek vagyunk újranézni

Vannak filmek, amik után nem azzal a gondolattal ugrunk fel a kanapéról, hogy ezt azonnal megnéznénk még egyszer.

Facebook
Twitter
Pinterest
Így garantáltan nem lesz foltos a barnulásod.

Ahogy a tavasz beköszönt, egyre többen vágynak arra az egészséges, napcsókolta ragyogásra, de nem mindenkinek fér bele a napozás vagy a szolárium. Szerencsére az önbarnítók ma már messze túlmutatnak a „barnítókrém” sztereotípiáján. A régi, narancssárgás árnyalatot adó, erős illatú barnítókrémek ideje lejárt. A modern formulák már természetes hatású, fokozatosan építhető színt biztosítanak, miközben kifejezetten bőrápoló összetevőket is tartalmaznak. Sok önbarnító ma már hidratálóként is megállja a helyét, hialuronsavval, vitaminokkal vagy tápláló olajokkal kiegészítve.

1. Figyelj az állagra

Tejek és krémek az igazi klasszikusok, könnyen eloszlathatók, ideálisak kezdőknek is. A habok és „vízszerű” önbarnítók gyorsabban száradnak, kevésbé hagynak nyomot a ruhán, és szuper egyenletes végeredményt adnak, de ezeket már csak akkor ajánljuk, hogyha pár alakalommal önbarnítóztál már.

2. Nézz rá az összetevőkre is

A legjobb önbarnítók nemcsak napcsókolta színt adnak, hanem hidratálnak is. Olyan összetevők, mint a hialuronsav, E- és C-vitamin vagy selymes testápoló bázis segítik, hogy a bőr puha, sima és ápolt maradjon a barnítás mellett.

3. Arcra és/vagy testre

Sok önbarnító ma már arcra és testre egyaránt használható, de hogyha az arcod különösen érzékeny, akkor érdemes kifejezetten arcbőrre való formulát keresni. Így biztosan elkerülöd az irritációt.

4. Peelingelj előtte!

Mielőtt belevágnál az önbarnításban, érdemes bőrradírozni is. Egy könnyű radír segít, hogy az önbarnító egyenletesen épüljön a bőrödre, ugyanis eltávolítja az elhalt hámrétegeket.

Amit pedig semmiképpen se felejts el, az az alapos kézmosás, különben a tenyered barnább lehet, mint a tested!

Ha pedig érdekelnek a legjobb önbarnítók, akkor katt a galériára!

Galéria / 4 kép

Önbarnító kisokos: így válassz jó önbarnítót, ha tavasszal már napcsókolta bőrt szeretnél

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Életmód

Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted

Az AI funkcióinak köszönhetően a telefonod számos olyan helyzetben is megállja a helyét, amikor jól jön egy kis plusz se...

Promóciók

Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát

Megérkezett a Versace új női illata!

Promóciók

Miért válaszd a természetes illóolajokat parfümként?

Egy illat nemcsak kiegészítő. Hangulat. Üzenet. Energetikai tér. És ami talán a legfontosabb: idegrendszeri hatás.

Promóciók

Három nagyszabású jótékonysági programmal készül az MVM Budapest Comic Con 2026

Az MVM Budapest Comic Con szervezői örömmel jelentik be, hogy a 2026. március 21–22-én, a Hungexpo Budapest Kongresszusi...
Kép
Kult

Pénteki olvasóklub: 5 forbidden romance könyv, ha imádtad Sophie és Benedict tiltott szerelmét A Bridgerton családban

Julia Quinn regénysorozatának harmadik kötetében és a Netflix sikerszériájának negyedik évadjában a főhősöknek nem szabadna egymásba szeretniük, de képtelenek ellenállni egymásnak. És nem ők az egyetlenek!

Kép
Kult

Amikor nagy az egyetértés: ezeket a filmeket az Akadémia és a közönség is imádta

Általában az ellenkezője igaz, de néha pont úgy állnak együtt a csillagok, hogy nincs helye vitának.

Kép
Kult

Az Oscar-jelölt Jessie Buckley horrorfilmjének fontos üzenete van: megérkezett a mozikba A menyasszony!

Az Oscar-jelölt rendező, Maggie Gyllenhaal Bonnie és Clyde történetét idéző love storyja olyan sztárok főszereplésével, mint a Hamnet színésznője, Christian Bale, Annette Bening, Jake Gyllenhaal vagy Penélope Cruz. Már a mozikban!

Kép
Életmód

7 film a Netflixen, ami annyira brutális, hogy képtelenek vagyunk újranézni

Vannak filmek, amik után nem azzal a gondolattal ugrunk fel a kanapéról, hogy ezt azonnal megnéznénk még egyszer.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp március 6.: a Rákok váratlan segítséget kapnak, az Oroszlánok komoly nagyobb volumenű kapnak

Meghoztuk a legfrissebb horoszkópot!

Kép
Életmód

A születési dátumod felfedi, milyen karmát hoztál magaddal előző életedből

Nem mindegy, hányadikán születtél. Ebből könnyen ki lehet ugyanis következtetni, hogy milyen karmával érkeztél ebbe az életbe.