Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Szépség

A nők, akik botoxoltatnak, gyakrabban küzdenek párkapcsolati gondokkal? A kutatások szerint sajnos igen!

#Párkapcsolat
#Ráncok
#botox
#szépészeti beavatkozás
Dóri
Szépség, Életmód
Utoljára frissült: 2026. április 22. 15:25

Forrás: Anna Efetova/Getty Images

botox
Facebook
Twitter
Pinterest
Ijesztő, milyen mellékhatást fedeztek fel a szakemberek azoknál, akik igénybe veszik a legelterjedtebb esztétikai eljárást. A fiatalságunk megőrzéséért tényleg súlyos árat fizethetünk!

Míg a múltban egyértelműen tabutéma volt, ha valaki botoxoltatott, sőt, a sztárok közül sokan határozottan tagadták, hogy szépészeti beavatkozást vettek volna igénybe a ráncaik kisimítása miatt, mára ez lett a legelterjedtebb esztétikai eljárás, amit igénybe vesznek a bőr fiatalságának megóvásáért vívott harcban - anélkül, hogy mindenáron titkolni akarnák. Azonban akad egy mellékhatás, amiről most is kevesen beszélnek: a botox injekciók ugyanis káros hatással lehetnek a párkapcsolatokra, megváltoztathatja a partnerek közötti viszonyt.

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! 7 arcjógagyakorlat, ami jobb, mint a botox: feszesítik az arcot, és lifting hatásúak

A szakemberek szerint azok, akik boldog kapcsolatban élnek, idővel elkezdhetnek hasonlítani egymásra, akár az arckifejezéseik is egyformákká válnak, viszont akik botoxoltatnak, többé nem tudják tükrözni, kvázi lemásolni a társuk érzelmi reakcióját, mondjuk zaklatottságát, márpedig ez a fajta utánzó viselkedés kapcsolhatja be az agyunkban az együttérzés gombját. Ennek hiányában képtelenek annyira empatikusak lenni, mint korábban, és ez súlyos vitákhoz vezethet a kapcsolatokban. Kutatások is bizonyítják, hogy a Botox injekcióval kezelt nők kevésbé érzékenyek az arckifejezések dekódolásakor, nehezebben értelmezik mások érzelmeit.

Vannak hírességek, akik a múltban köztudottan botoxoltattak, de mára nemet mondtak rá!

Galéria / 7 kép

Van, akinek nem jött be: 7 híres ember, akik a botoxot maguk mögött hagyták

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
