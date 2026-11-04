Nincs kézügyességed? A legújabb manikűrtrendet akkor neked találták ki, 3 perc alatt elkészíti bárki

Ha te is azok közé tartozol, akik képesek újrakezdeni a körömlakkozást egyetlen elcsúszott ecsetvonás miatt, akkor van egy jó hírünk: a divatvilág most hivatalosan is felmentett a tökéletesség alól. Miközben az elmúlt években a precíz francia manikűrök, a hibátlanul fénylő glazed donut körmök és a szinte műalkotásnak számító nail artok uralták a beauty trendeket, most egy egészen váratlan irányzat kezd egyre nagyobb figyelmet kapni. A tökéletlen manikűr pontosan azt ünnepli, amit eddig inkább elrontott körömlakkozásnak neveztünk.

A trend ráadásul nem egy véletlenül félresikerült otthoni manikűrből indult, hanem egyenesen a párizsi divathétről, méghozzá a Miu Miu 2027-es tavaszi-nyári bemutatójáról. A kifutón ugyanis olyan körmöket láthattunk, amelyekről első pillantásra azt hihettük volna, hogy a modelleknek egyszerűen nem maradt idejük befejezni a készülődést. Csakhogy minden egyes elmaszatolt ecsetvonás direkt volt.

A Miu Miu újraírta a manikűr szabályait



Ez a manikűr teljesen szembement a hagyományos manikűrözés szabályaival. A modellek körmein a lakk nem mindenhol követte pontosan a körömágy vonalát, az ecsetvonások egyenetlenek voltak, a festék pedig helyenként a köröm körüli bőrre is rákerült. Ahelyett azonban, hogy ezeket a hibákat kijavították volna, pontosan így hagyták őket. A kifutón persze gyakran találkozhatunk extrém beauty megoldásokkal, de ez a trend azért különösen érdekes, mert éppen a hétköznapi tökéletlenségekből merít inspirációt. Ennél a technikánál a körömlakkot a köröm szélein túl is felviszik, majd a felesleget gondosan eltávolítják a bőrről. Az imperfect manicure esetében viszont az utolsó lépés egyszerűen elmarad, így a kissé maszatos végeredmény maga a kívánt hatás.

Így készítheted el a tökéletlen manikűrt



Talán még soha nem volt olyan körömtrend, amelyet ennyire könnyű lett volna otthon is kipróbálni. Nincs szükséged különleges eszközökre, profi kézügyességre vagy órákig tartó gyakorlásra. Elég egy körömlakk, néhány szabad perc és egy kis bátorság ahhoz, hogy elengedd a megszokott szabályokat. A lényeg, hogy ne görcsölj rá a tökéletes végeredményre. Ha az ecset kicsit megcsúszik, a festék egyenetlenül kerül fel, vagy nem sikerül hibátlanul követned a köröm formáját, ezúttal nem kell azonnal a körömlakklemosó után nyúlnod. Sőt, a trend lényege éppen az, hogy ezek a kisebb egyenetlenségek is a megjelenés részévé válhatnak.

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