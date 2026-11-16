Már most készülj! Ezek lesznek a legmenőbb manikűrök 2026 karácsonyán

Karácsonyig ugyan még van néhány hét, de ha te is azok közé tartozol, akik már novemberben ünnepi lejátszási listákat hallgatnak, és alig várják, hogy előkerüljenek a karácsonyi dekorációk, akkor valószínűleg a tökéletes ünnepi manikűrön is elkezdtél gondolkodni. És milyen jól teszed! Az idei körömtrendek ugyanis annyira jól néznek ki, hogy nem lesz egyszerű kiválasztani közülük a kedvencedet.

2026 karácsonyán a klasszikus ünnepi motívumok, a hagyományos piros és zöld árnyalatok mellett megjelennek a tejfehér alapok, az apró csillagok, a finom masnik és a gyöngyházfényű részletek is.

Mutatjuk azt a hat körömtrendet, amelyekből szerintünk idén mindenképpen érdemes inspirálódnod!

1. Cukorpálcás körmök

Kevés olyan minta létezik, ami annyira egyértelműen a karácsonyt idézi, mint a piros-fehér cukorpálca. Idén azonban a megszokott, élénkpiros csíkok helyett a mélyebb bordós és cseresznyepiros árnyalatok kerülnek előtérbe, amelyek sokkal elegánsabbá teszik ezt a játékos motívumot. Különösen jól mutatnak a fényes, áttetsző vagy finoman csillogó alapokon, hiszen így a végeredmény egyszerre lesz ünnepi és kifinomult. Ha szereted a feltűnőbb manikűröket, bátran választhatsz minden körmödre csíkos mintát, de akkor is működik a trend, ha csak egy-két ujjadon jelenik meg. A bordó csíkok és az ezüstös csillogás kombinációja például tökéletes választás lehet azoknak, akik szeretnék megidézni a karácsonyi hangulatot, de közben egy kicsit elegánsabb irányba vinnék a megjelenésüket.

2. Ajándékszalag ihlette körmök

Idén a masnik nemcsak a hajunkban, a ruháinkon vagy a táskáinkon jelennek meg, hanem a körmeinken is! Az ajándékcsomagolásokat idéző manikűrök az ünnepi szezon legcukibb választásai közé tartoznak, ráadásul a vékony, szalagszerű vonalaknak köszönhetően meglepően elegánsak is lehetnek. A legszebb verziók áttetsző, gyöngyházfényű vagy ezüstösen csillogó alapra készülnek, amelyet finom piros szalagmotívumok díszítenek. Különösen izgalmas, amikor a minta nem minden körmön ugyanolyan: az egyiken apró masni látható, a másikon egy hullámzó szalag fut végig, míg a harmadikon csak egyetlen vékony piros vonal jelenik meg.

3. Minimalista karácsonyi körmök

Ha a klasszikus karácsonyi minták egy kicsit túl soknak tűnnek számodra, ezt a trendet imádni fogod! Válassz piros és zöld csillagokat, ezek különösen jól mutatnak a letisztult alapokon, főleg akkor, ha egy-egy apró ezüstös részlettel is kiegészíted őket. A minták elhelyezésével is bátran játszhatsz: kerülhetnek a körömvégekre, a körömágy közelébe vagy akár teljesen aszimmetrikusan is.

4. Ezüstösen csillogó, csillagmintás körmök

A tejfehér, enyhén áttetsző alapra festett apró ezüst csillagok legalább annyira ünnepiek, mint a hagyományos karácsonyi színek, csak éppen egy sokkal visszafogottabb, elegánsabb formában. A különböző méretű, vékony vonalakkal megrajzolt csillagok olyan hatást keltenek, mintha egy tiszta téli éjszaka égboltját viselnéd a körmeiden. Az apró strasszkövek vagy fémes pontok még különlegesebbé tehetik az összhatást, miközben a manikűr továbbra is megőrzi a letisztult jellegét.

5. Mézeskalácsos körmök

Mézeskalácsok, apró csillagok és meleg barna árnyalatok: ennél kuckózósabb manikűrt elképzelni is nehéz! A pici mézeskalácsfigurák mellé kerülhetnek fehér csillagok, apró pöttyök vagy akár néhány finoman csillogó díszítés is, hogy még ünnepibb legyen a végeredmény. Ennél a trendnél egyébként kifejezetten jól áll a manikűrnek, ha nem minden köröm egyforma: az egyik ujjon lehet egy mézeskalácsfigura, a másikon néhány csillag, míg a többi köröm egyszerűen fényes, natúr árnyalatot kap. Az összhatás egyszerre bájos és stílusos, és különösen jól mutat a téli kötött pulóverek mellett.

6. Karácsonyi francia manikűr

A francia manikűr örök klasszikus, de 2026 karácsonyán egy igazán különleges változata kerül reflektorfénybe. A hagyományos fehér körömvégeket ugyanis apró piros masnik, zöld levélmotívumok és finom, csipkeszerű részletek egészítik ki, így a végeredmény egyszerre romantikus, nőies és ünnepi. Különösen jól mutat mandulaformájú körmökön, de rövidebb fazonon is elkészíthető.

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