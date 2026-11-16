Promóciók
Már most készülj! Ezek lesznek a legmenőbb manikűrök 2026 karácsonyán
Forrás: Getty Images
Heti horoszkóp november 16-22.: a Bikáknak érdemes a szeretteikre időt szánniuk, a Mérlegeknek nagyszabású terveik vannak
Az előtted álló hét is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a heti horoszkópra!
Divat
Sporty chic: a trend, ami végleg összemossa az elegancia és a kényelem határait
Promóciók
Hol a határ, avagy mit tudunk, és mit nem a dohányzásról?
Életmód
Idén az adventi naptárad olyan meglepetéseket rejt, amiktől egészen más lesz a december
Életmód
Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket
Divat
7 téli alapdarab, amivel könnyebb lesz a reggeli öltözködés
6 dolog, ami miatt egy pasi azonnal elveszti az érdeklődését, hiába jössz be neki
A vonzalom megvan, a pasi aztán mégis eltűnik egy-két randi után. De miért tűnik el az érdeklődés? Utánajártunk, és pár magyar srácot is megkérdeztünk a témában!
Napi horoszkóp november 16.: a Kosoknak érdemes szembenézniük egy bizonyos helyzettel, a Rákok régi konfliktust rendezhetnek
A csillagok a hét első napjára is bőséggel tartogatnak izgalmas kalandokat, váratlan fordulatokat, azt azonban, hogy rád mi vár, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Már most vedd meg: 7 karácsonyi könyv, ami tökéletes ajándék - magadnak is
Ezekkel a karácsonyi könyvekkel öröm lesz meglepni a szeretteidet – már ha nem tartod meg őket inkább magadnak!
Napi horoszkóp november 15.: a Bikáknak érdemes kikapcsolódniuk, a Szüzeknek határidős munkára kell koncentrálniuk
A hét utolsó napján is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a vasárnapi horoszkópodra szánni!
Karácsonyig ugyan még van néhány hét, de ha te is azok közé tartozol, akik már novemberben ünnepi lejátszási listákat hallgatnak, és alig várják, hogy előkerüljenek a karácsonyi dekorációk, akkor valószínűleg a tökéletes ünnepi manikűrön is elkezdtél gondolkodni. És milyen jól teszed! Az idei körömtrendek ugyanis annyira jól néznek ki, hogy nem lesz egyszerű kiválasztani közülük a kedvencedet.
2026 karácsonyán a klasszikus ünnepi motívumok, a hagyományos piros és zöld árnyalatok mellett megjelennek a tejfehér alapok, az apró csillagok, a finom masnik és a gyöngyházfényű részletek is.
Mutatjuk azt a hat körömtrendet, amelyekből szerintünk idén mindenképpen érdemes inspirálódnod!
1. Cukorpálcás körmök
Kevés olyan minta létezik, ami annyira egyértelműen a karácsonyt idézi, mint a piros-fehér cukorpálca. Idén azonban a megszokott, élénkpiros csíkok helyett a mélyebb bordós és cseresznyepiros árnyalatok kerülnek előtérbe, amelyek sokkal elegánsabbá teszik ezt a játékos motívumot. Különösen jól mutatnak a fényes, áttetsző vagy finoman csillogó alapokon, hiszen így a végeredmény egyszerre lesz ünnepi és kifinomult. Ha szereted a feltűnőbb manikűröket, bátran választhatsz minden körmödre csíkos mintát, de akkor is működik a trend, ha csak egy-két ujjadon jelenik meg. A bordó csíkok és az ezüstös csillogás kombinációja például tökéletes választás lehet azoknak, akik szeretnék megidézni a karácsonyi hangulatot, de közben egy kicsit elegánsabb irányba vinnék a megjelenésüket.
2. Ajándékszalag ihlette körmök
Idén a masnik nemcsak a hajunkban, a ruháinkon vagy a táskáinkon jelennek meg, hanem a körmeinken is! Az ajándékcsomagolásokat idéző manikűrök az ünnepi szezon legcukibb választásai közé tartoznak, ráadásul a vékony, szalagszerű vonalaknak köszönhetően meglepően elegánsak is lehetnek. A legszebb verziók áttetsző, gyöngyházfényű vagy ezüstösen csillogó alapra készülnek, amelyet finom piros szalagmotívumok díszítenek. Különösen izgalmas, amikor a minta nem minden körmön ugyanolyan: az egyiken apró masni látható, a másikon egy hullámzó szalag fut végig, míg a harmadikon csak egyetlen vékony piros vonal jelenik meg.
3. Minimalista karácsonyi körmök
Ha a klasszikus karácsonyi minták egy kicsit túl soknak tűnnek számodra, ezt a trendet imádni fogod! Válassz piros és zöld csillagokat, ezek különösen jól mutatnak a letisztult alapokon, főleg akkor, ha egy-egy apró ezüstös részlettel is kiegészíted őket. A minták elhelyezésével is bátran játszhatsz: kerülhetnek a körömvégekre, a körömágy közelébe vagy akár teljesen aszimmetrikusan is.
4. Ezüstösen csillogó, csillagmintás körmök
A tejfehér, enyhén áttetsző alapra festett apró ezüst csillagok legalább annyira ünnepiek, mint a hagyományos karácsonyi színek, csak éppen egy sokkal visszafogottabb, elegánsabb formában. A különböző méretű, vékony vonalakkal megrajzolt csillagok olyan hatást keltenek, mintha egy tiszta téli éjszaka égboltját viselnéd a körmeiden. Az apró strasszkövek vagy fémes pontok még különlegesebbé tehetik az összhatást, miközben a manikűr továbbra is megőrzi a letisztult jellegét.
5. Mézeskalácsos körmök
Mézeskalácsok, apró csillagok és meleg barna árnyalatok: ennél kuckózósabb manikűrt elképzelni is nehéz! A pici mézeskalácsfigurák mellé kerülhetnek fehér csillagok, apró pöttyök vagy akár néhány finoman csillogó díszítés is, hogy még ünnepibb legyen a végeredmény. Ennél a trendnél egyébként kifejezetten jól áll a manikűrnek, ha nem minden köröm egyforma: az egyik ujjon lehet egy mézeskalácsfigura, a másikon néhány csillag, míg a többi köröm egyszerűen fényes, natúr árnyalatot kap. Az összhatás egyszerre bájos és stílusos, és különösen jól mutat a téli kötött pulóverek mellett.
6. Karácsonyi francia manikűr
A francia manikűr örök klasszikus, de 2026 karácsonyán egy igazán különleges változata kerül reflektorfénybe. A hagyományos fehér körömvégeket ugyanis apró piros masnik, zöld levélmotívumok és finom, csipkeszerű részletek egészítik ki, így a végeredmény egyszerre romantikus, nőies és ünnepi. Különösen jól mutat mandulaformájú körmökön, de rövidebb fazonon is elkészíthető.
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Hasznos ajándékötletek idősebbek rokonoknak: technológia, ami megkönnyíti a mindennapokat
Divat
Sporty chic: a trend, ami végleg összemossa az elegancia és a kényelem határait
Promóciók
Csizma, rúzs, füles vagy hajszárító? Így állítsd össze a Black Friday-kívánságlistádat!
Promóciók
Hol a határ, avagy mit tudunk, és mit nem a dohányzásról?
Életmód
Idén az adventi naptárad olyan meglepetéseket rejt, amiktől egészen más lesz a december
Életmód
Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket
Divat
7 téli alapdarab, amivel könnyebb lesz a reggeli öltözködés
Megcsalásnak számít, ha a párod egy videójáték-karakterrel alakít ki romantikus kapcsolatot?
Egy digitális crush elsőre ártalmatlannak tűnhet, de mi történik, ha a párod lelkesen építgeti a virtuális románcát, miközben veled nem foglalkozik?
Létezik barátság első látásra? Miért fontos a baráti kémia?
Előfordult már veled, hogy megismertél valakit, és néhány perc után úgy beszélgettetek, mintha évek óta barátok lennétek?
Ezek lesznek a legszerencsésebb esküvői dátumok 2027-ben – és ezeket jobb elkerülni
Romantikus bolygóállások és különleges számsorok: mutatjuk, mely esküvői dátumokat érdemes kinézned 2027-ben, és melyek lehetnek rázósabbak.
6 dolog, ami miatt egy pasi azonnal elveszti az érdeklődését, hiába jössz be neki
A vonzalom megvan, a pasi aztán mégis eltűnik egy-két randi után. De miért tűnik el az érdeklődés? Utánajártunk, és pár magyar srácot is megkérdeztünk a témában!
Napi horoszkóp november 16.: a Kosoknak érdemes szembenézniük egy bizonyos helyzettel, a Rákok régi konfliktust rendezhetnek
A csillagok a hét első napjára is bőséggel tartogatnak izgalmas kalandokat, váratlan fordulatokat, azt azonban, hogy rád mi vár, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
A kamerás okosszemüvegek újabb problémát jelentenek a randizásban?
A ghosting, a társkereső alkalmazások és a mesterséges intelligenciával megírt üzenetek után újabb probléma nehezítheti a randizást.