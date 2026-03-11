Napi Horoszkóp
Mit cserélj le az arcápolási rutinodban a hideg hónapok után? Most mindent elárulunk

Bessenyei Viktória
Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Szépség
Utoljára frissült: 2026. március 10. 10:45

Forrás: Pexels

Mit cserélj le az arcápolási rutinodban a hideg hónapok után? Most mindent elárulunk
Télen extrán oda kell figyelnünk az arcunk ápolására, viszont a jó idő eljövetelével muszáj átvariálni ezt a rutint.

A tél komoly próbatétel a bőrödnek az arcbőrödnek. Nem csoda, ha ilyenkor a gazdagabb, táplálóbb formulák kerülnek előtérbe. Tavasszal viszont érdemes átvariálni a rutinodat, mert ami télen életmentő volt, az tavasszal már sok lehet.

De a legfontosabb, hogy figyelj a arcbőröd jelzéseire. Ha húzódik, fénylik vagy éppen kipirosodik, akkor mindenféleképpen változtass a rutinodon. A szezonváltás tökéletes alkalom egy ilyen kis szépségfrissítésre, a bőröd meg fogja hálálni.

Ha bizonytalan vagy, ne egyszerre cserélj le mindent. Lépésről lépésre alakítsd át a rutinodat és adj időt a bőrödnek az alkalmazkodásra. A tudatos, évszakhoz igazított bőrápolás hosszú távon sokkal egészségesebb, kiegyensúlyozottabb arcbőrt eredményez.

