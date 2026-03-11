A tél komoly próbatétel a bőrödnek az arcbőrödnek. Nem csoda, ha ilyenkor a gazdagabb, táplálóbb formulák kerülnek előtérbe. Tavasszal viszont érdemes átvariálni a rutinodat, mert ami télen életmentő volt, az tavasszal már sok lehet.

De a legfontosabb, hogy figyelj a arcbőröd jelzéseire. Ha húzódik, fénylik vagy éppen kipirosodik, akkor mindenféleképpen változtass a rutinodon. A szezonváltás tökéletes alkalom egy ilyen kis szépségfrissítésre, a bőröd meg fogja hálálni.

Ha bizonytalan vagy, ne egyszerre cserélj le mindent. Lépésről lépésre alakítsd át a rutinodat és adj időt a bőrödnek az alkalmazkodásra. A tudatos, évszakhoz igazított bőrápolás hosszú távon sokkal egészségesebb, kiegyensúlyozottabb arcbőrt eredményez.

Katt a galira a cikkekért!

Galéria / 4 kép Mit cserélj le az arcápolási rutinodban a hideg hónapok után? Most mindent elárulunk Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria