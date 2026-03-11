Életmód
Mit cserélj le az arcápolási rutinodban a hideg hónapok után? Most mindent elárulunk
Forrás: Pexels
Íme a világ 7 legokosabb macskafajtája - Az elsőn biztosan meglepődsz
A macskák nemcsak titokzatosak és függetlenek, hanem meglepően intelligensek is – egyes fajták pedig kifejezetten gyorsan tanulnak, kiváló problémamegoldók, és különösen jól alkalmazkodnak az emberekhez.
Promóciók
Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát
Napi horoszkóp március 11.: a Bikákban megérik a váltás gondolata, a Mérlegek a szokásosnál nagyobb felelősséget kapnak a nyakukba
Az előtted álló nap is számos izgalmat ígér, mindenképp érdemes tehát néhány percet a keddi horoszkópodra szánnod!
3 csillagjegy, aki március 9-én végre lezár egy borzasztóan nehéz időszakot
Néhány csillagjegy óriási ajándékot kap az égeiktől tavasz elején, mert új fejezetet nyithatnak az életükben és búcsút inthetnek a nehézségeknek.
Itt a tavasz! 6 cipő, ami mindennél divatosabb lesz 2026-ban
Rég volt már ilyen színes a tavasz!
Napi horoszkóp március 10.: a Rákok határozottan kiállnak az álláspontjuk mellett, a Mérlegeknek hatalmas elismerésben lehet részük
A mai nap folyamán sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a keddi horoszkópot is!
A tél komoly próbatétel a bőrödnek az arcbőrödnek. Nem csoda, ha ilyenkor a gazdagabb, táplálóbb formulák kerülnek előtérbe. Tavasszal viszont érdemes átvariálni a rutinodat, mert ami télen életmentő volt, az tavasszal már sok lehet.
De a legfontosabb, hogy figyelj a arcbőröd jelzéseire. Ha húzódik, fénylik vagy éppen kipirosodik, akkor mindenféleképpen változtass a rutinodon. A szezonváltás tökéletes alkalom egy ilyen kis szépségfrissítésre, a bőröd meg fogja hálálni.
Ha bizonytalan vagy, ne egyszerre cserélj le mindent. Lépésről lépésre alakítsd át a rutinodat és adj időt a bőrödnek az alkalmazkodásra. A tudatos, évszakhoz igazított bőrápolás hosszú távon sokkal egészségesebb, kiegyensúlyozottabb arcbőrt eredményez.
Katt a galira a cikkekért!
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted
Promóciók
Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát
Mikor láttad utoljára? Kylie Minogue 57 évesen még mindig 27-nek néz ki
Az énekesnő fantasztikusan érzi magát a bőrében, ez a róla készült friss fotók láttán is egyértelművé vált.
Napi horoszkóp március 11.: a Bikákban megérik a váltás gondolata, a Mérlegek a szokásosnál nagyobb felelősséget kapnak a nyakukba
Az előtted álló nap is számos izgalmat ígér, mindenképp érdemes tehát néhány percet a keddi horoszkópodra szánnod!
9 dolog, amire a mikród képes - És eddig nem is sejtetted
Az alábbi trükköket simán bevetheted otthon, méghozzá a mikród segítségével!
Íme a világ 7 legokosabb macskafajtája - Az elsőn biztosan meglepődsz
A macskák nemcsak titokzatosak és függetlenek, hanem meglepően intelligensek is – egyes fajták pedig kifejezetten gyorsan tanulnak, kiváló problémamegoldók, és különösen jól alkalmazkodnak az emberekhez.
Így néznek ki ma a 2000-es évek elfeledett szívtiprói
Az elmúlt 20 évben sokaknak teljesen más irányt vett karrierjük!
Itt a tavasz! 6 cipő, ami mindennél divatosabb lesz 2026-ban
Rég volt már ilyen színes a tavasz!