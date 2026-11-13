Mindenki ezt a 90-es évekbeli frizurát akarja: így kérd a fodrászodtól a Topanga frizurát

A 90-es évek szépségtrendjei egyszerűen nem akarnak kikopni a divatból, és ezt egyáltalán nem is bánjuk. A barna szájkontúrok, a hajcsatok és a régi kedvenc frizurák után most egy újabb nosztalgikus hajtrend került reflektorfénybe, amelyért már a TikTokon is rengetegen rajonganak. Ha eddig azt hitted, hogy Jennifer Aniston legendás Rachel-frizurájánál nincs ikonikusabb hajviselet ebből az évtizedből, akkor itt az ideje megismerkedned a Topanga haircut nevű trenddel.

A frizura nem másról kapta a nevét, mint Topanga Lawrence-ről, akit Danielle Fishel alakított a 90-es évek népszerű sorozatában, a Kis gézengúzban. A karakter hosszú, dús, gyönyörűen rétegzett haja akkoriban igazi álomfrizurának számított, 2025-ben pedig ismét felkapottá vált a közösségi médiában. Nem véletlenül: a lágy esésű tincsek, a természetes volumen és a fényes hajvégek pontosan azt a könnyed, mégis kifinomult összhatást hozzák, amit mostanában annyira szeretünk.

Mitől olyan különleges a Topanga hajvágás?

A Topanga frizura lényege a hosszú, finoman rétegzett haj, amelynek tincsei lágyan keretezik az arcot, miközben a frizura megőrzi természetes mozgását és dús hatását. A haj általában középen van elválasztva, a rétegek szinte észrevétlenül olvadnak egymásba, a hajvégek pedig enyhén kifelé ívelnek. Az összhatás egyszerre romantikus, nőies és egy kicsit retró, de mégsem tűnik túlságosan mesterkéltnek.

Bár első pillantásra hasonlíthat a Rachel-frizurára, van néhány fontos különbség. Míg Jennifer Aniston legendás hajvágása határozottabb, rövidebb rétegeiről és karakteresebb formájáról volt ismert, addig a Topanga sokkal lágyabb és természetesebb. A hangsúly itt nem a látványosan elkülönülő tincseken, hanem a haj mozgásán, fényén és volumenén van. A trend a népszerű butterfly hajvágásra is emlékeztethet, ám annál visszafogottabb, kevésbé kontrasztos rétegezést alkalmaz. Éppen ezért ideális választás lehet akkor, ha szeretnéd egy kicsit felfrissíteni a frizurádat, de nem akarsz drasztikus változást vagy túl sokat levágatni a hajhosszadból.

A sztárok is imádják ezt a nőies hajviseletet

Bár Topanga ikonikus hajkoronáját nehéz lenne egy az egyben lemásolni, ma is rengeteg sztár visel hasonló frizurát. Kaia Gerber hosszú, finoman rétegzett haja például tökéletesen megidézi a trend könnyed eleganciáját, különösen akkor, amikor középen elválasztva, természetes volumennel viseli.

Margot Robbie lágy, arcot keretező tincsei szintén remek inspirációt jelenthetnek, de Taylor Swift Lover-korszakának kifésült, romantikus hullámai is hasonló hangulatot képviselnek. A közös bennük, hogy egyik frizura sem akar túlságosan tökéletesnek tűnni. A cél inkább az egészséges, fényes, mozgás közben is gyönyörűen mutató haj, ami egyszerre lehet lezser és elegáns.

Így kérd a fodrászodtól a Topanga haircutot

Ha te is beleszerettél ebbe a frizurába, a következő fodrászlátogatásod alkalmával érdemes néhány referenciaképpel készülnöd. A Topanga haircut ugyanis nem feltétlenül olyan elnevezés, amelyet minden fodrász azonnal felismer, ezért sokkal biztosabb, ha pontosan elmagyarázod, milyen végeredményt szeretnél.

Kérj hosszú, finoman összedolgozott rétegeket, amelyek természetes mozgást és volument adnak a hajadnak. Az arcot keretező legrövidebb tincsek lehetőleg az arccsontod alatt vagy az állkapcsod környékén kezdődjenek, a hajvégek pedig ne legyenek túlságosan egyenesre vagy tépettre vágva. Fontos, hogy a rétegek szépen egymásba simuljanak, és a hajad akkor is dúsnak hasson, amikor éppen nincs különösebben beszárítva.

Ha vékony szálú hajad van, különösen fontos, hogy a fodrászod a hajtípusodhoz igazítsa a rétegezést, hiszen a túl sok réteg könnyen elvehet a hajvégek tömörségéből. A Topanga haircut lényege ugyanis nem az, hogy minél több réteget vágjanak a hajadba, hanem az, hogy a frizurád könnyedebb, mozgalmasabb és dúsabb hatást keltsen

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