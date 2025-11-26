Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Szépség

Ez a téli manikűr illik hozzád a leginkább a csillagjegyed szerint

#horoszkóp
#szépség
#Köröm
#Manikűr
#Csillagjegy
#köröm trend
#téli manikűr
Bessenyei Viktória
Mutasd a cikkeit

Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Szépség, Horoszkóp
Utoljára frissült: 2025. november 24. 18:47

Forrás: Unsplash

Ez a téli manikűr illik hozzád a leginkább a csillagjegyed szerint
A nap cikke

Felajánlottam a kasszánál, hogy kifizetem a bácsi helyett a termékeket - Ami ezután történt, rém megalázó volt

Álmomban sem gondoltam volna, hogy egy jó cselekedet, egy jó szándék így végződhet.

Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Életmód

Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni

Az inzulinrezisztencia első hallásra ijesztő tud lenni. Sokakban rögtön megszólal a vészcsengő, hogy vége a kenyérnek, t...

Promóciók

A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk

A Pizza Me idén új mérföldkőhöz érkezett: a jól ismert pizzák mellett mostantól különleges, olasz ihletésű tésztákkal is...

Promóciók

Egy csillag minden hangulathoz

A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...
Olvasd el!

10 vicces, egyben lesújtó pillanat, amikor az emberek rájöttek, hogy többé már nem fiatalok

Van az a nap, amikor az ember még lazán vállat von a születésnapjai felett, és azt mondja: Ugyan már, ez csak egy szám.

Olvasd el!

"Éjjel folyton WC-re jártam, amikor végre orvoshoz mentem, nem hittem el, mi áll a háttérben"

Adél történetét mindenkinek érdemes elolvasni, mert egyetlen semmiségnek tűnő előjelből derült ki, hogy gyógyszerre van szüksége.

Olvasd el!

3 csillagjegy, akinek óriási pozitív fordulatot vesz az élete november 26-tól

November utolsó hetében néhány csillagjegy úgy érezheti, végre megnyerte az égi lottót.

Olvasd el!

Vilmos hatalmasat csalt, amit egy kamera is rögzített: Katalin is ott volt

A walesi hercegi pár ritkán enged meg magának olyan pillanatot a nyilvánosság előtt, amely a királyi protokoll szerint túlságosan bensőségesnek számítana.

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 26.: az Ikreknek segítségre van szükségük egy bizonyos feladat teljesítéséhez, az Oroszlánoknak érdemes kevesebb terhet magukra vállalniuk

A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!

Facebook
Twitter
Pinterest
Csodás manikűrökkel találkozhattok a téli időszakban is!

A téli körömtrendek évről évre izgalmasabbak: a fagyos árnyalatoktól egészen a letisztult, természetes tónusokig minden megtalálható bennük. De a rengeteg ötlet között könnyű elveszni. Viszont mi lenne, ha egy picit könnyebbé tennénk a választást és a csillagok súgnának, melyik stílus áll hozzád a legközelebb? A horoszkóp nem csak a személyiségedet tükrözi, hanem azt is, milyen színek és minták harmonizálnak igazán az energiáiddal. Lehetsz vagány, elegáns, romantikus vagy éppen kreatív, a csillagjegyed elárulja, melyik téli manikűr hozza ki belőled a legtöbbet.

Összegyűjtöttük, melyik téli manikűr illik hozzád a leginkább a horoszkópod szerint, hogy a következő szalonlátogatásnál már tutira tudd mit kérsz.

Katt a galériára!

Galéria / 12 kép

Eláruljuk, milyen téli manikűr illik hozzád a leginkább a csillagjegyed szerint

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Életmód

Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni

Az inzulinrezisztencia első hallásra ijesztő tud lenni. Sokakban rögtön megszólal a vészcsengő, hogy vége a kenyérnek, t...

Promóciók

A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk

A Pizza Me idén új mérföldkőhöz érkezett: a jól ismert pizzák mellett mostantól különleges, olasz ihletésű tésztákkal is...

Promóciók

Egy csillag minden hangulathoz

A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...
Kép
Életmód

7 szuperfood, ami megállítja az idő múlását az arcodon

Van valami mágikus abban, amikor az ember nem csak krémet ken az arcára, hanem belülről is támogatja a bőrének egészségét.

Kép
Sztárok

Sztárok, akik azonnal dobták a párjukat, ahogy beindult a karrierjük

Ezek a hírességek a karrier beindulása után szinte rögtön szakítottak is azzal, aki addig támogatta őket mindenben.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 26.: az Ikreknek segítségre van szükségük egy bizonyos feladat teljesítéséhez, az Oroszlánoknak érdemes kevesebb terhet magukra vállalniuk

A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!

Kép
Önismeret

3 csillagjegy, akinek óriási pozitív fordulatot vesz az élete november 26-tól

November utolsó hetében néhány csillagjegy úgy érezheti, végre megnyerte az égi lottót.

Kép
Életmód

Felajánlottam a kasszánál, hogy kifizetem a bácsi helyett a termékeket - Ami ezután történt, rém megalázó volt

Álmomban sem gondoltam volna, hogy egy jó cselekedet, egy jó szándék így végződhet.

Kép
Egészség

7 dolog, ami meghosszabbíthatja az életedet

A hosszú életnél már csak arra vágynak többen, hogy ezeket az éveket valóban egészségben tölthessék el. Pár szokás sokat segíthet ebben.

Mi vár rád ma?

Tudd meg a napi horoszkópodból!

A feliratkozást nem sikerült rögzíteni, kérjük próbáld újra!
Köszönjük, sikeresen feliratkoztál!