Milyen frizura áll jól? Az 5,5 cm-es szabály segít megtalálni a hozzád illő hajvágást
Forrás: Getty Images
Ha valaha is elgondolkodtál azon, hogy milyen hajhossz állna neked a legjobban, akkor megkönnyítjük a helyzeted, mert kiderült, hogy bizony a matek segíthet ezen a problémán. Sőt, néhány fodrász esküszik is az úgynevezett 5,5 cm-es szabályra.
Természetesen a személyes stílusod fontos, tényleg eszünk ágában sincs hagyni, hogy egy matematikai szabály felülírja a kedvenc frizurád. Viszont, ha nincs még meg a tökéletes hajviseleted, ez a szabály nagyon sokat tud segíteni.
Hogyan is működik ez az 5,5 cm-es szabály?
Nem kell matekzseninek lenned, és ami még jobb, fodrászhoz sem kell elmenned. A szabály szerint az állad és a fülcimpád közötti távolság eldönti el, hogy hosszú vagy a rövid haj áll-e jól jobban. Ha a mért távolság kevesebb mint 5,5 cm, akkor a rövid frizura illik hozzád jobban. Ha több mint 5,5 cm, akkor elméletileg hosszabb haj az legelőnyösebb. Ennyire egyszerű az egész. Az 5,5 cm-es szabály legjobb része pedig az, hogy otthon is könnyedén kipróbálhatod, mielőtt betennéd a lábad a szalonba.
Hogyan használd helyesen az 5,5 cm-es szabályt?
Először állj a tükör elé. Ezután fogj a ceruzát és tartsd vízszintesen az állad alá. Most jön a vonalzó: helyezd derékszögben a ceruzához és csúsztasd fel az egyik fülcimpád vonaláig. Végül mérd meg a fülcimpádtól az álladig tartó függőleges távolságot és nézd meg az eredményt.
Vannak kivételek az 5,5 cm-es szabály alól?
Természetesen egy matematikai képlet nem szentírás, amikor arról van szó, milyen frizurát válassz, de segíthet a döntésben, ha épp hezitálsz. Emellett az arcformád és a hajad szerkezete is fontos szerepet játszhat abban, melyik fazon állhat a legjobban, például a nagyon vékony szálú haj esetében sokan a rövidebb vágást részesítik előnyben, mert dúsabb hatást kelt.
És ha már frizurák:
