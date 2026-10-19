Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Szépség

Milky glazed glass skin: így érheted el te is a tökéletesen ragyogó, üde bőrt

#Essence
#glass skin
#milky glazed glass skin
#koreai bőrápolási rutin
Bessenyei Viktória
Mutasd a cikkeit

Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Szépség
2026. október 19.

Forrás: essence

Milky glazed glass skin: így érheted el te is a tökéletesen ragyogó, üde bőrt
A nap cikke

Palvin Barbi 6 héttel kislánya születése után a Victoria's Secret kifutóján ejtette ámulatba az embereket

Alig pár hete, szeptember elején született meg Palvin Barbara kislánya, Sylvie, de a magyar modell máris visszatért a munkába. És mindenkit lenyűgözött a Victoria's Secret kifutóján.

Szépség

Milky glazed glass skin: így érheted el te is a tökéletesen ragyogó, üde bőrt

Ha te is odavagy a természetesen ragyogó, hidratált hatású bőrért, akkor a milky glazed glass skin trendet imádni fogod,...

Promóciók

Ezt az örömszerzőt legszívesebben receptre írnánk fel minden nőnek

Egy termékről sok mindent el lehet mondani, de a legizgalmasabb vélemények általában azoktól érkeznek, akik már élesben ...

Promóciók

Ki mondta, hogy Horvátország csak nyáron jó? Ez a mesés riviéra ősszel is elvarázsol!

Hangulatos tengerparti séták, hegyi kalandok, mennyei gasztronómia és elegáns szállodák – mutatjuk, miért érdemes a nyár...
Olvasd el!

Heti horoszkóp október 19-25.: az Ikreknek pihenésre van szükségük, az Oroszlánok csalódnak valakiben

Az előtted álló hét is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Olvasd el!

5 cipőtrend, amivel még a legegyszerűbb farmered is sokkal elegánsabbnak tűnik 2026-ban

Nem kell új farmert vásárolnod ahhoz, hogy feldobd a megszokott szettjeidet, 2026 legmenőbb cipőtrendjeivel pillanatok alatt elegánssá varázsolod őket.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 19.: az Oroszlánoknak jól jön az útbaigazítás, a Skorpiók lezárhatnak egy bizonyos helyzetet

A hét első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a hétfői horoszkópra!

Olvasd el!

5 csillagjegy, akinek az élete szerencsés fordulatot vesz az október 19-i angyali napon

Az október 19-éhez kapcsolódó 10/19-es angyalszám energiája öt csillagjegy életében is régóta várt, pozitív fordulatot hozhat.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 18.: a Mérlegek elveszítik a türelmüket, a Nyilasok büszkék lehetnek magukra

A hét utolsó napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Facebook
Twitter
Pinterest
Ha te is odavagy a természetesen ragyogó, hidratált hatású bőrért, akkor a milky glazed glass skin trendet imádni fogod, ráadásul néhány egyszerű lépéssel te is elkészítheted!
A cikk támogatója az essence.

Már egy jó ideje hódít a glass skin, vagyis az üvegszerűen ragyogó bőr trendje, ami a koreai bőrápolási rutinokból merít inspirációt. A cél ilyenkor nem a vastag alapozóréteg vagy a tökéletesen matt arcbőr, hanem egy olyan üde, egészségesnek ható megjelenés, mintha a bőröd belülről ragyogna. Most pedig megérkezett ennek egy újabb, még lágyabb változata, a milky glazed glass skin, amely a tejes textúrákat, a finom fényt és a természetes sminkhatást ötvözi.

0. lépés: Kezdd a ragyogást a szemkörnyékednél!

Mielőtt nekilátnál a sminkelésnek, érdemes egy kis extra figyelmet fordítanod a szemkörnyékedre is, hiszen a friss, kipihent tekintet tökéletes alapja a milky glazed glass skin-nek. Az essence GLAZED Hydro Gel Eye Patches hidrogél szemmaszkjai kíváló kiegészítői lehetnek a szépségrutinodnak, különösen akkor, ha szeretnéd egy kis kényeztetéssel indítani a napot. Ezután már jöhet is a következő lépés: a ragyogó sminkalap elkészítése!

essence GLAZED Hydro Gel Eye Patches hidrogél szemmaszk
forrás: essence
essence GLAZED Hydro Gel Eye Patches hidrogél szemmaszk

Mi a milky glazed glass skin titka?

A trend lényege a megfelelően hidratált bőr és a könnyed, ragyogást fokozó termékek kombinációja. A milky, vagyis tejes formulák finom, fátyolos fényt adnak az arcnak, míg a glazed hatás gondoskodik arról a friss, szinte üvegszerű csillogásról, amelytől a bőr különösen üdének tűnik. A legjobb pedig az egészben, hogy nem kell hozzá bonyolult, csak pár termék!

Az essence milky GLAZED termékcsaládjával könnyedén megidézheted ezt a hatást. A milky GLAZED LIQUID PRIMER könnyű, szérumszerű állagával segít előkészíteni a bőrt a sminkeléshez, miközben a benne található rizskivonat, glicerin és ceramidok hozzájárulnak a hidratált, puha bőrérzethez. A végeredmény természetesen ragyogó, simábbnak tűnő arcbőr, amely akár önmagában, akár egy könnyű alapozó alatt is gyönyörűen mutat.

essence milky GLAZED LIQUID PRIMER és essence milky GLAZED GLASS SKIN SPRAY
forrás: essence
essence milky GLAZED LIQUID PRIMER és essence milky GLAZED GLASS SKIN SPRAY

A ragyogást az essence milky GLAZED GLASS SKIN SPRAY segítségével fokozhatod tovább. Ez a finom, tejes arcpermet frissítő és hidratáló hatású, ráadásul sminkelés előtt és napközben is használhatod, amikor egy kis extra fényre vágysz. A könnyed formula gyorsan beszívódik, és anélkül kölcsönöz üde megjelenést a bőrnek, hogy kellemetlen, ragacsos érzetet hagyna maga után.

A tökéletes ragyogás az ajkakról sem hiányozhat!

A milky glazed megjelenés természetesen nem lenne teljes csillogó, ápolt ajkak nélkül. Az essence milky GLAZED GLOSSY LIPBALM ajakbalzsamok hat különböző árnyalatban érhetők el, így könnyedén megtalálhatod azt, amelyik a legjobban illik a sminkedhez. A rizskivonattal, hialuronsavval és E-vitaminnal gazdagított formula ápoló hatású, miközben gyönyörű, fényes finisht ad az ajkaknak.

Kép

Nézd meg a videónkat, amelyben lépésről lépésre megmutatjuk, hogyan érheted el a milky glazed glass skin hatást az essence termékeivel!

Videók

Videók

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Szépség

Milky glazed glass skin: így érheted el te is a tökéletesen ragyogó, üde bőrt

Ha te is odavagy a természetesen ragyogó, hidratált hatású bőrért, akkor a milky glazed glass skin trendet imádni fogod,...

Promóciók

Ezt az örömszerzőt legszívesebben receptre írnánk fel minden nőnek

Egy termékről sok mindent el lehet mondani, de a legizgalmasabb vélemények általában azoktól érkeznek, akik már élesben ...

Promóciók

Ki mondta, hogy Horvátország csak nyáron jó? Ez a mesés riviéra ősszel is elvarázsol!

Hangulatos tengerparti séták, hegyi kalandok, mennyei gasztronómia és elegáns szállodák – mutatjuk, miért érdemes a nyár...
Kép
Életmód

A Z generációs nők közel fele három hónapja nem maszturbált - Az ok egészen meglepő

Egy friss amerikai felmérésben a Z generációs nők 42 százaléka azt mondta, az előző három hónapban egyszer sem maszturbált – a háttérben azonban jóval több lehet a vágy hiányánál.

Kép
Életmód

5 csillagjegy, akinek az élete szerencsés fordulatot vesz az október 19-i angyali napon

Az október 19-éhez kapcsolódó 10/19-es angyalszám energiája öt csillagjegy életében is régóta várt, pozitív fordulatot hozhat.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp október 19.: az Oroszlánoknak jól jön az útbaigazítás, a Skorpiók lezárhatnak egy bizonyos helyzetet

A hét első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a hétfői horoszkópra!

Kép
Sztárok

Palvin Barbi 6 héttel kislánya születése után a Victoria's Secret kifutóján ejtette ámulatba az embereket

Alig pár hete, szeptember elején született meg Palvin Barbara kislánya, Sylvie, de a magyar modell máris visszatért a munkába. És mindenkit lenyűgözött a Victoria's Secret kifutóján.

Kép
Sztárok

5 sztár, aki soha többé nem forgat szexjelenetet: jó okuk van rá

Őket szinte biztos, hogy nem látjuk többé erotikus jelenetekben!

Kép
Életmód

Heti horoszkóp október 19-25.: az Ikreknek pihenésre van szükségük, az Oroszlánok csalódnak valakiben

Az előtted álló hét is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!