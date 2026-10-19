Szépség
Milky glazed glass skin: így érheted el te is a tökéletesen ragyogó, üde bőrt
Forrás: essence
Palvin Barbi 6 héttel kislánya születése után a Victoria's Secret kifutóján ejtette ámulatba az embereket
Alig pár hete, szeptember elején született meg Palvin Barbara kislánya, Sylvie, de a magyar modell máris visszatért a munkába. És mindenkit lenyűgözött a Victoria's Secret kifutóján.
Promóciók
Ezt az örömszerzőt legszívesebben receptre írnánk fel minden nőnek
Heti horoszkóp október 19-25.: az Ikreknek pihenésre van szükségük, az Oroszlánok csalódnak valakiben
Az előtted álló hét is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
5 cipőtrend, amivel még a legegyszerűbb farmered is sokkal elegánsabbnak tűnik 2026-ban
Nem kell új farmert vásárolnod ahhoz, hogy feldobd a megszokott szettjeidet, 2026 legmenőbb cipőtrendjeivel pillanatok alatt elegánssá varázsolod őket.
Napi horoszkóp október 19.: az Oroszlánoknak jól jön az útbaigazítás, a Skorpiók lezárhatnak egy bizonyos helyzetet
A hét első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a hétfői horoszkópra!
5 csillagjegy, akinek az élete szerencsés fordulatot vesz az október 19-i angyali napon
Az október 19-éhez kapcsolódó 10/19-es angyalszám energiája öt csillagjegy életében is régóta várt, pozitív fordulatot hozhat.
Napi horoszkóp október 18.: a Mérlegek elveszítik a türelmüket, a Nyilasok büszkék lehetnek magukra
A hét utolsó napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Már egy jó ideje hódít a glass skin, vagyis az üvegszerűen ragyogó bőr trendje, ami a koreai bőrápolási rutinokból merít inspirációt. A cél ilyenkor nem a vastag alapozóréteg vagy a tökéletesen matt arcbőr, hanem egy olyan üde, egészségesnek ható megjelenés, mintha a bőröd belülről ragyogna. Most pedig megérkezett ennek egy újabb, még lágyabb változata, a milky glazed glass skin, amely a tejes textúrákat, a finom fényt és a természetes sminkhatást ötvözi.
0. lépés: Kezdd a ragyogást a szemkörnyékednél!
Mielőtt nekilátnál a sminkelésnek, érdemes egy kis extra figyelmet fordítanod a szemkörnyékedre is, hiszen a friss, kipihent tekintet tökéletes alapja a milky glazed glass skin-nek. Az essence GLAZED Hydro Gel Eye Patches hidrogél szemmaszkjai kíváló kiegészítői lehetnek a szépségrutinodnak, különösen akkor, ha szeretnéd egy kis kényeztetéssel indítani a napot. Ezután már jöhet is a következő lépés: a ragyogó sminkalap elkészítése!
Mi a milky glazed glass skin titka?
A trend lényege a megfelelően hidratált bőr és a könnyed, ragyogást fokozó termékek kombinációja. A milky, vagyis tejes formulák finom, fátyolos fényt adnak az arcnak, míg a glazed hatás gondoskodik arról a friss, szinte üvegszerű csillogásról, amelytől a bőr különösen üdének tűnik. A legjobb pedig az egészben, hogy nem kell hozzá bonyolult, csak pár termék!
Az essence milky GLAZED termékcsaládjával könnyedén megidézheted ezt a hatást. A milky GLAZED LIQUID PRIMER könnyű, szérumszerű állagával segít előkészíteni a bőrt a sminkeléshez, miközben a benne található rizskivonat, glicerin és ceramidok hozzájárulnak a hidratált, puha bőrérzethez. A végeredmény természetesen ragyogó, simábbnak tűnő arcbőr, amely akár önmagában, akár egy könnyű alapozó alatt is gyönyörűen mutat.
A ragyogást az essence milky GLAZED GLASS SKIN SPRAY segítségével fokozhatod tovább. Ez a finom, tejes arcpermet frissítő és hidratáló hatású, ráadásul sminkelés előtt és napközben is használhatod, amikor egy kis extra fényre vágysz. A könnyed formula gyorsan beszívódik, és anélkül kölcsönöz üde megjelenést a bőrnek, hogy kellemetlen, ragacsos érzetet hagyna maga után.
A tökéletes ragyogás az ajkakról sem hiányozhat!
A milky glazed megjelenés természetesen nem lenne teljes csillogó, ápolt ajkak nélkül. Az essence milky GLAZED GLOSSY LIPBALM ajakbalzsamok hat különböző árnyalatban érhetők el, így könnyedén megtalálhatod azt, amelyik a legjobban illik a sminkedhez. A rizskivonattal, hialuronsavval és E-vitaminnal gazdagított formula ápoló hatású, miközben gyönyörű, fényes finisht ad az ajkaknak.
Nézd meg a videónkat, amelyben lépésről lépésre megmutatjuk, hogyan érheted el a milky glazed glass skin hatást az essence termékeivel!
Hogy tetszett a cikk?
Szépség
Milky glazed glass skin: így érheted el te is a tökéletesen ragyogó, üde bőrt
Promóciók
Ezt az örömszerzőt legszívesebben receptre írnánk fel minden nőnek
A Z generációs nők közel fele három hónapja nem maszturbált - Az ok egészen meglepő
Egy friss amerikai felmérésben a Z generációs nők 42 százaléka azt mondta, az előző három hónapban egyszer sem maszturbált – a háttérben azonban jóval több lehet a vágy hiányánál.
5 csillagjegy, akinek az élete szerencsés fordulatot vesz az október 19-i angyali napon
Az október 19-éhez kapcsolódó 10/19-es angyalszám energiája öt csillagjegy életében is régóta várt, pozitív fordulatot hozhat.
Napi horoszkóp október 19.: az Oroszlánoknak jól jön az útbaigazítás, a Skorpiók lezárhatnak egy bizonyos helyzetet
A hét első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a hétfői horoszkópra!
Palvin Barbi 6 héttel kislánya születése után a Victoria's Secret kifutóján ejtette ámulatba az embereket
Alig pár hete, szeptember elején született meg Palvin Barbara kislánya, Sylvie, de a magyar modell máris visszatért a munkába. És mindenkit lenyűgözött a Victoria's Secret kifutóján.
5 sztár, aki soha többé nem forgat szexjelenetet: jó okuk van rá
Őket szinte biztos, hogy nem látjuk többé erotikus jelenetekben!
Heti horoszkóp október 19-25.: az Ikreknek pihenésre van szükségük, az Oroszlánok csalódnak valakiben
Az előtted álló hét is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!