Milky glazed glass skin: így érheted el te is a tökéletesen ragyogó, üde bőrt

Már egy jó ideje hódít a glass skin, vagyis az üvegszerűen ragyogó bőr trendje, ami a koreai bőrápolási rutinokból merít inspirációt. A cél ilyenkor nem a vastag alapozóréteg vagy a tökéletesen matt arcbőr, hanem egy olyan üde, egészségesnek ható megjelenés, mintha a bőröd belülről ragyogna. Most pedig megérkezett ennek egy újabb, még lágyabb változata, a milky glazed glass skin, amely a tejes textúrákat, a finom fényt és a természetes sminkhatást ötvözi.

0. lépés: Kezdd a ragyogást a szemkörnyékednél!

Mielőtt nekilátnál a sminkelésnek, érdemes egy kis extra figyelmet fordítanod a szemkörnyékedre is, hiszen a friss, kipihent tekintet tökéletes alapja a milky glazed glass skin-nek. Az essence GLAZED Hydro Gel Eye Patches hidrogél szemmaszkjai kíváló kiegészítői lehetnek a szépségrutinodnak, különösen akkor, ha szeretnéd egy kis kényeztetéssel indítani a napot. Ezután már jöhet is a következő lépés: a ragyogó sminkalap elkészítése!

forrás: essence essence GLAZED Hydro Gel Eye Patches hidrogél szemmaszk

Mi a milky glazed glass skin titka?

A trend lényege a megfelelően hidratált bőr és a könnyed, ragyogást fokozó termékek kombinációja. A milky, vagyis tejes formulák finom, fátyolos fényt adnak az arcnak, míg a glazed hatás gondoskodik arról a friss, szinte üvegszerű csillogásról, amelytől a bőr különösen üdének tűnik. A legjobb pedig az egészben, hogy nem kell hozzá bonyolult, csak pár termék!

Az essence milky GLAZED termékcsaládjával könnyedén megidézheted ezt a hatást. A milky GLAZED LIQUID PRIMER könnyű, szérumszerű állagával segít előkészíteni a bőrt a sminkeléshez, miközben a benne található rizskivonat, glicerin és ceramidok hozzájárulnak a hidratált, puha bőrérzethez. A végeredmény természetesen ragyogó, simábbnak tűnő arcbőr, amely akár önmagában, akár egy könnyű alapozó alatt is gyönyörűen mutat.

forrás: essence essence milky GLAZED LIQUID PRIMER és essence milky GLAZED GLASS SKIN SPRAY

A ragyogást az essence milky GLAZED GLASS SKIN SPRAY segítségével fokozhatod tovább. Ez a finom, tejes arcpermet frissítő és hidratáló hatású, ráadásul sminkelés előtt és napközben is használhatod, amikor egy kis extra fényre vágysz. A könnyed formula gyorsan beszívódik, és anélkül kölcsönöz üde megjelenést a bőrnek, hogy kellemetlen, ragacsos érzetet hagyna maga után.

A tökéletes ragyogás az ajkakról sem hiányozhat!

A milky glazed megjelenés természetesen nem lenne teljes csillogó, ápolt ajkak nélkül. Az essence milky GLAZED GLOSSY LIPBALM ajakbalzsamok hat különböző árnyalatban érhetők el, így könnyedén megtalálhatod azt, amelyik a legjobban illik a sminkedhez. A rizskivonattal, hialuronsavval és E-vitaminnal gazdagított formula ápoló hatású, miközben gyönyörű, fényes finisht ad az ajkaknak.

Nézd meg a videónkat, amelyben lépésről lépésre megmutatjuk, hogyan érheted el a milky glazed glass skin hatást az essence termékeivel!

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