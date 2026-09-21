Promóciók
Mik azok az apró fehér pöttyök a szemed alatt? 5 dolog, amit tudnod kell a miliáról
Forrás: Getty Images
Így nézett ki Sandra Bullock a plasztikai műtétek előtt
A színésznő mindig gyönyörű volt, most is az, arca azonban jó néhány változáson átment az elmúlt évtizedekben.
Promóciók
Hosszabbítsd meg a nyarat! 5 kihagyhatatlan vízi élmény Máltán
Napi horoszkóp szeptember 21.: a Bikáknak érdemes az apróbb részletekre is odafigyelniük, a Mérlegek végre hátradőlhetnek
A hét első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a hétfői horoszkópra!
Heti horoszkóp szeptember 21-27.: a Bakok zsúfolt hétnek néznek elébe, a Vízöntők a káoszt próbálják uralni
Az előtted álló héten is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a heti horoszkópodra szánni!
8 munka, amivel milliókat lehet keresni havonta
Sokszor gondolkodsz azon, milyen szakmára kéne váltani, hogy a fizud 7 számjegyű legyen? Íme pár javaslat!
Ritka pillanat: a Star Wars-filmek sztárja a lányával jelent meg a vörös szőnyegen, mindenki rájuk figyelt
A Csillagok háborúja-filmekben Anakin Skywalkert alakító Hayden Christensen a tizenegyéves Briar Rose oldalán lépett a kamerák elé és az apa-lánya páros azonnal el is lopta a show-t.
Vannak azok az apró bőrhibák, amelyek szinte könyörögnek azért, hogy megpiszkáljuk őket. A szemünk alatt vagy az orrunk környékén megjelenő pici, fehéres göbök pontosan ilyenek: első pillantásra zárt komedóknak vagy apró pattanásoknak tűnhetnek, ezért könnyű arra jutni, hogy egy kis nyomkodással pillanatok alatt megszabadulhatunk tőlük.
Csakhogy ha miliáról van szó, ez kifejezetten rossz ötlet. A milia apró, keratinnal telt ciszta, amely közvetlenül a bőrfelszín alatt alakul ki. Leggyakrabban az arcon, többek között a szemhéjakon, a szem alatt és az orcákon jelenik meg, de máshol is előfordulhat. Teljesen ártalmatlan, nem fertőző, és nem is az akné egyik típusa.
1. A milia nem pattanás, még akkor sem, ha pont úgy néz ki
A legfontosabb különbség rögtön ez: hiába tűnik úgy, mintha egy apró fehér pattanás ülne a bőröd alatt, a milia nem akné és nem klasszikus mitesszer. A pattanások kialakulásában többek között a faggyútermelés, az eltömődő szőrtüszők és a gyulladás játszhatnak szerepet, míg a miliánál elhalt hámsejtek, illetve keratin reked a bőr felszíne alatt, és ebből alakul ki az apró ciszta.
Ez magyarázza azt is, hogy miért lehetnek ezek a pöttyök meglepően kemények, és miért nem viselkednek úgy, mint egy hagyományos pattanás. Általában nem fájnak, nem pirosak, és semmilyen kellemetlenséget nem okoznak, leginkább esztétikailag lehetnek zavaróak.
2. A bőrápolási rutinod is közrejátszhat a kialakulásukban
Ha rendszeresen nagyon gazdag, nehéz textúrájú krémeket vagy olajos termékeket használsz, érdemes egy pillantást vetni a rutinodra. A megkérdezett bőrgyógyászok szerint bizonyos erősen okkluzív, zsíros vagy nehéz kozmetikumok hozzájárulhatnak a miliák kialakulásához. Illetve a vastag krémek vagy kenőcsök használatához kapcsolódhatnak.
Ez persze nem jelenti azt, hogy mostantól száműznöd kell minden testesebb hidratálót a fürdőszobádból. Sokkal inkább arról van szó, hogy ha hajlamos vagy a miliára, érdemes megfigyelned, hogy bizonyos termékek bevezetése után megszaporodnak-e az apró göbök. Különösen a szemkörnyéken érdemes óvatosnak lenni azzal az elképzeléssel, hogy minél vastagabb egy krém, annál hatékonyabb.
3. Nem mindig lehet megmondani, pontosan miért alakul ki
A milia egyik bosszantó tulajdonsága, hogy sokszor nincs egyetlen egyértelmű kiváltó oka. Kialakulhat egyszerűen azért, mert az elhalt hámsejtek nem tudnak megfelelően leválni, hanem a bőr alatt rekednek, de bizonyos típusai bőrsérülések, égések, hólyagosodás vagy jelentősebb napkárosodás után is megjelenhetnek.
És mielőtt elkezdenéd magadat hibáztatni, amiért biztosan „rosszul ápolod” a bőröd: a milia csecsemőknél is rendkívül gyakori, de gyerekeknél és felnőtteknél egyaránt előfordulhat. Vagyis önmagában a megjelenése nem jelenti azt, hogy valamit rosszul csinálsz a skincare-rutinodban.
4. Bármennyire csábító, ne próbáld otthon kinyomni
Talán ez az a pont, amit a legnehezebb betartani. Mert ha valami úgy néz ki, mint egy apró pattanás, az ember ösztönösen azt gondolja: csak egy pillanat, és eltüntetem. A miliával viszont nem ilyen egyszerű a helyzet. Mivel a kis ciszta a bőr felszíne alatt ül, a hagyományos nyomkodással valószínűleg nem fog kijönni, ellenben könnyen megsértheted körülötte a bőrt.
5. Nem feltétlenül kell eltávolítani őket
A jó hír az, hogy a milia alapvetően ártalmatlan, és sok esetben magától is eltűnhet. Felnőtteknél ez néhány héttől akár több hónapig is eltarthat, ezért nem feltétlenül az azonnali beavatkozás a legjobb vagy egyetlen megoldás.
Ha azonban hosszú ideje ott vannak, szaporodnak, vagy egyszerűen nagyon zavarnak, bőrgyógyász tud segíteni az eltávolításukban. Szakember megfelelő módon meg tudja nyitni és eltávolítani a cisztát, bizonyos esetekben pedig más kezelési lehetőségek is szóba jöhetnek. A lényeg, hogy ezt inkább bízd profira, és főleg ne kezdj el tűvel ügyeskedni a fürdőszobai tükör előtt.
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
A feketekereskedelem ára: veszteség az államnak, kockázat a fogyasztóknak
Promóciók
Hosszabbítsd meg a nyarat! 5 kihagyhatatlan vízi élmény Máltán
A szívfacsaró ok, amiért Lady Gaga kénytelen volt béranyával gyermeket vállalni
Lady Gaga hosszú évek óta nyíltan beszél arról a krónikus betegségről, amely időnként olyan erős fájdalmat okoz neki, hogy a hétköznapi teendők is komoly megterhelést jelentenek.
5 jel, amiből felismerheted a korai menopauzát – akár jóval 40 éves kor előtt is elkezdődhet
A menopauzát legtöbbször az ötvenes éveinkhez kötjük, pedig bizonyos esetekben évekkel, sőt akár évtizeddel korábban is megjelenhet.
9 étel, ami még a fodros kelnél is egészségesebbnek bizonyult
Hiába kapta meg évekkel ezelőtt a „szuperétel” koronát, egy tápanyagsűrűséget vizsgáló rangsorban a fodros kel elé 14 másik zöldség került.
Ezek a koncertek vannak az aktuális listámon 24 éves budapesti lányként
Koncertek, amikért simán hónapokig tudnék lelkesedni.
8 munka, amivel milliókat lehet keresni havonta
Sokszor gondolkodsz azon, milyen szakmára kéne váltani, hogy a fizud 7 számjegyű legyen? Íme pár javaslat!
Napi horoszkóp szeptember 21.: a Bikáknak érdemes az apróbb részletekre is odafigyelniük, a Mérlegek végre hátradőlhetnek
A hét első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a hétfői horoszkópra!