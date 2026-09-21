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Mik azok az apró fehér pöttyök a szemed alatt? 5 dolog, amit tudnod kell a miliáról

#Pattanás
#Akné
#Bőrhiba
#Arcbőr
#ciszta
#milia
Bessenyei Viktória
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Szépség
Utoljára frissült: 2026. szeptember 17. 15:37

Forrás: Getty Images

Mik azok az apró fehér pöttyök a szemed alatt? 5 dolog, amit tudnod kell a miliáról
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A szem környékén megjelenő apró fehér vagy bőrszínű göbök gyakran miliák, és van néhány dolog, amit mindenképpen érdemes tudnod róluk.

Vannak azok az apró bőrhibák, amelyek szinte könyörögnek azért, hogy megpiszkáljuk őket. A szemünk alatt vagy az orrunk környékén megjelenő pici, fehéres göbök pontosan ilyenek: első pillantásra zárt komedóknak vagy apró pattanásoknak tűnhetnek, ezért könnyű arra jutni, hogy egy kis nyomkodással pillanatok alatt megszabadulhatunk tőlük.

Csakhogy ha miliáról van szó, ez kifejezetten rossz ötlet. A milia apró, keratinnal telt ciszta, amely közvetlenül a bőrfelszín alatt alakul ki. Leggyakrabban az arcon, többek között a szemhéjakon, a szem alatt és az orcákon jelenik meg, de máshol is előfordulhat. Teljesen ártalmatlan, nem fertőző, és nem is az akné egyik típusa.

1. A milia nem pattanás, még akkor sem, ha pont úgy néz ki

A legfontosabb különbség rögtön ez: hiába tűnik úgy, mintha egy apró fehér pattanás ülne a bőröd alatt, a milia nem akné és nem klasszikus mitesszer. A pattanások kialakulásában többek között a faggyútermelés, az eltömődő szőrtüszők és a gyulladás játszhatnak szerepet, míg a miliánál elhalt hámsejtek, illetve keratin reked a bőr felszíne alatt, és ebből alakul ki az apró ciszta.

Ez magyarázza azt is, hogy miért lehetnek ezek a pöttyök meglepően kemények, és miért nem viselkednek úgy, mint egy hagyományos pattanás. Általában nem fájnak, nem pirosak, és semmilyen kellemetlenséget nem okoznak, leginkább esztétikailag lehetnek zavaróak.

2. A bőrápolási rutinod is közrejátszhat a kialakulásukban

Ha rendszeresen nagyon gazdag, nehéz textúrájú krémeket vagy olajos termékeket használsz, érdemes egy pillantást vetni a rutinodra. A megkérdezett bőrgyógyászok szerint bizonyos erősen okkluzív, zsíros vagy nehéz kozmetikumok hozzájárulhatnak a miliák kialakulásához. Illetve a vastag krémek vagy kenőcsök használatához kapcsolódhatnak.

Ez persze nem jelenti azt, hogy mostantól száműznöd kell minden testesebb hidratálót a fürdőszobádból. Sokkal inkább arról van szó, hogy ha hajlamos vagy a miliára, érdemes megfigyelned, hogy bizonyos termékek bevezetése után megszaporodnak-e az apró göbök. Különösen a szemkörnyéken érdemes óvatosnak lenni azzal az elképzeléssel, hogy minél vastagabb egy krém, annál hatékonyabb.

3. Nem mindig lehet megmondani, pontosan miért alakul ki

A milia egyik bosszantó tulajdonsága, hogy sokszor nincs egyetlen egyértelmű kiváltó oka. Kialakulhat egyszerűen azért, mert az elhalt hámsejtek nem tudnak megfelelően leválni, hanem a bőr alatt rekednek, de bizonyos típusai bőrsérülések, égések, hólyagosodás vagy jelentősebb napkárosodás után is megjelenhetnek.

És mielőtt elkezdenéd magadat hibáztatni, amiért biztosan „rosszul ápolod” a bőröd: a milia csecsemőknél is rendkívül gyakori, de gyerekeknél és felnőtteknél egyaránt előfordulhat. Vagyis önmagában a megjelenése nem jelenti azt, hogy valamit rosszul csinálsz a skincare-rutinodban.

4. Bármennyire csábító, ne próbáld otthon kinyomni

Talán ez az a pont, amit a legnehezebb betartani. Mert ha valami úgy néz ki, mint egy apró pattanás, az ember ösztönösen azt gondolja: csak egy pillanat, és eltüntetem. A miliával viszont nem ilyen egyszerű a helyzet. Mivel a kis ciszta a bőr felszíne alatt ül, a hagyományos nyomkodással valószínűleg nem fog kijönni, ellenben könnyen megsértheted körülötte a bőrt.

5. Nem feltétlenül kell eltávolítani őket

A jó hír az, hogy a milia alapvetően ártalmatlan, és sok esetben magától is eltűnhet. Felnőtteknél ez néhány héttől akár több hónapig is eltarthat, ezért nem feltétlenül az azonnali beavatkozás a legjobb vagy egyetlen megoldás.

Ha azonban hosszú ideje ott vannak, szaporodnak, vagy egyszerűen nagyon zavarnak, bőrgyógyász tud segíteni az eltávolításukban. Szakember megfelelő módon meg tudja nyitni és eltávolítani a cisztát, bizonyos esetekben pedig más kezelési lehetőségek is szóba jöhetnek. A lényeg, hogy ezt inkább bízd profira, és főleg ne kezdj el tűvel ügyeskedni a fürdőszobai tükör előtt.

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