Még soha nem imádtam ennyire a hajamat! - Megtaláltam az eddigi legjobb hajformázó-szárítót, ami megkönnyíti a mindennapjaimat

Hónapok óta szemeztem vele

Amikor először hallottam a Dyson hajformázóról, be kell valljam, kicsit szkeptikus voltam. Tényleg létezik olyan eszköz, ami nem égeti szét a hajat, mégis olyan frizurát varázsol, mintha órákig ültem volna a fodrásznál? Aztán egyre több ismerősömtől hallottam, mennyire bevált nekik, onnantól kezdve pedig tudtam, hogy ezt nekem is ki kell próbálnom.

Őszintén: sosem volt időm (és türelmem) a hajformázáshoz

A munkám során sokszor járok eseményekre, forgatásokra, mégis bevallom, hogy a hajamra szántam mindig a legkevesebb időt. Vagy azért, mert késésben voltam, vagy mert tudtam; bármivel próbálkozom otthon, a végeredmény úgysem lesz olyan, mintha fodrásznál jártam volna.

Ezért is voltam nagyon kíváncsi a Dyson Airwrap új generációjára. Már az előző változatról is sok jót hallottam, de most, hogy megjelent a továbbfejlesztett verzió - az új Hyperdymium2 motorral és a forradalmi AirSmooth2x befejező fejjel -, tudtam, hogy ezt tényleg érdemes kipróbálni.

Miért más ez, mint a többi hajformázó?

Az újgenerációs Dyson Airwrap motorja kétszer akkora légnyomást generál, mint az előző verzió. Ez azt jelenti, hogy a hajam nem égett, nem szállt, nem lapult le, hanem életteli, fényes és természetes hatású lett. A legnagyobb kedvencem az új AirSmooth2x befejező kiegészítő, amely a levegő erejével (!) egyenesíti ki a hajat. Olyan, mintha mini-fodrász lenne a kezemben, csak épp hőkárosodás nélkül.

Ráadásul nem kell kompromisszumokat kötni: egyetlen eszközzel egyenes és göndör frizurát is tudok készíteni, attól függően, milyen napom van - vagy milyen outfithez szeretnék igazodni.

Reggeli rutin = stresszmentes hajformázás

Talán ez az, ami a leginkább megváltozott: nem stresszelek többé a hajam miatt. Míg korábban sokszor inkább copfba fogtam, most szívesen hagyom kiengedve, mert tudom, hogy percek alatt rendbe tudom hozni. És ami még fontosabb: jó érzés belenézni a tükörbe.

Ez a hajformázó nemcsak gyorsabbá, de szebbé is tette a reggeleimet. Sőt, még a napjaimat is.

Egy kis extra, ami csak az enyém

A Dyson Airwrap Co-anda2x Straight+Wavy multifunkciós hajformázó-szárító több számomra, mint egy hajformázó, olyan, mintha minden napra kaptam volna egy kis megerősítést: igenis lehetsz önmagad, a saját tempódban, a saját stílusodban, és nem kell másnak tetszeni, csak jól érezni magad a bőrödben. És ha ehhez épp egy jól sikerült frizura visz közelebb, akkor örülök, hogy rátaláltam arra az eszközre, ami ezt minden reggel lehetővé teszi.