Meghan manikűrje óriási trendet indított el: és mi kiderítettük, melyik körömlakkot használta hozzá

A legelőkelőbb eseményeken, a vörös szőnyegen és a Buckingham-palotában is láthattuk őt, sőt, nemrég még a saját kertjébe is bepillantást engedett Meghan Markle, aki tény és való, mindig lenyűgözően néz ki. És most nemcsak konyhai trükkjeit fedte fel, hanem egyúttal szépségtitkait is szívesen megosztotta másokkal.

Új Netflix-műsorából, a Szeretettel: Meghanból rengeteg inspirációt meríthetünk, mi pedig sok-sok időt fordítottunk arra, hogy felkutassuk, mit visel Meghan körmein, ugyanis ez a klasszikus manikűr egyszerűen mesés.

Mint kiderült, a műsorban látott gyönyörű, tejes hatású manikűr valójában két árnyalatból áll: a CND Shellac Satin Slippers és Romantique nevezetű lakkjait használta a hercegné. A trükk pedig az, hogy mindkettőből egy-egy réteget kell felvinni. „Sokan kérdeztétek, milyen körömlakkot viselek a Szeretettel: Meghan-ben, egy réteg mindkettőből” - írta Instagram-sztorijában.

Egyébként pedig érdemes megnézni a legújabb Netflix sorozatát, ha egy kellemes főzőshowra vágysz a hercegné társaságában. A sorozatban bepillantást nyerhetünk Meghan Markle saját otthonát idéző konyhájába (mert ez valójában nem Montecitóban található házuk konyhája, hisz oda nem akart beengedni idegeneket, de berendeztek neki egy nagyon hasonlót stílusban), ahol egyszerű, mégis királyi fogásokat készít, miközben közvetlen és barátságos stílusban mesél az ételekhez fűződő személyes történeteiről.

Meghan nem először szerepel a Netflixen. Pár éve kijött dokusorozatuk, melyből meglepő titkokat fedtek fel a királyi családról:

