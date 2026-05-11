Margot Robbie megdöbbentő új, tépett bob frizurája bebizonyítja, hogy a texturált hajformázás dúsabb hatást kelthet

Ha valaha a fürdőszobai tükörbe néztél, és azon gondolkodtál, hogyan lehetne a vékony szálú hajat egy kicsit dúsabbnak mutatni, érdemes jegyzetelni legújabb frizurájáról. A színésznő nemrég egy kócos, texturált bobbal jelent meg, ami komoly volument ad. A bob különösen, ugyanis egy olyan fazon, ami bizonyítja, hogy a rövidebb haj, képes a sűrűbb, dúsabb haj látszatát kelteni.

Margot az új megjelenését a Chanel divatbemutatón mutatta meg először. Az enyhén kócos bobjáért mindenki odáig volt. Azért is volt különleges, mivel a kissé tépett hajvégek és a mozgás már a hajtöveknél kezdődnek.

A frizura pedig egy kócos frufrut is tartalmaz, ami laza, természetes hatást kölcsönöz az összképnek - mondhatni, egyensúlyoz a „most keltem fel” hatás és valami sokkal kifinomultabb között… kócos, de sikkes!

Tagadhatatlan, hogy Margot lenyűgözően néz ki ezzel az új frizurával, de az esztétikán túl valójában gyakorlati oka is van annak, hogy a texturált hajformázás ennyire jól működik azok számára, akik dúsabb hatást szeretnének elérni. Az ultra sima, selymes hajszálak hajlamosak egymáson elcsúszni és laposan a fejbőrhöz simulni, ami megnehezíti a formázást és a tartást. A textúra hozzáadása, a hullámok mind növelik a hajszálak volumenét.

Mindezek ellenére a történet bonyolódik… Könnyen lehet, hogy Margot új frizurája valójában egy paróka. Hollywood majdnem annyira szereti a hajjal kapcsolatos trükköket, mint az álló ovációt. Szóval mielőtt fejvesztve rohannál a fodrászhoz, hogy „a Margot-frizurát” kérd, talán érdemes kivárni, hogy ez a bob tartós-e… vagy csak nagyon jó csatok tartják a helyén.

Akár valódi, akár nem, egy dolog biztos: ez a bizonyos Margot-hajpillanat be fog kerülni a szépségtörténelem könyveibe.

