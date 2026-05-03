Felejtsd el a bosszúruhát! Maddy az Eufóriából bemutatta a bosszú szemhéjtust

Bessenyei Viktória
Utoljára frissült: 2026. április 30. 09:41

Forrás: Getty Images

Felejtsd el a bosszúruhát! Maddy az Eufóriából bemutatta a bosszú szemhéjtust
Ezzel a look-al könnyen bosszút állhatsz bármelyik exeden!

Azt mondják, a bosszú hidegen tálalva a legjobb, de ez a történet mostanában nem igazán illik ahhoz a narratívához, amit hallunk. Tudod, a sminktermékek általában akkor működnek a legjobban, ha stabil szobahőmérsékleten tartják őket, és az igazi bosszú valójában egy elképesztően éles tusvonal. Felejtsd el a bosszúruhát és itt az ideje, hogy a bosszú tusvonalra koncentrálj.

A „Revenge Eyeliner” kifejezést az Eufória vezető sminkmestere alkotta meg, aki ezzel írta le azt a megjelenést, amelyet Alexa Demie karaktere, Maddy viselt a sorozat 3. évadának 2. epizódjában. Maddy dupla tusvonala egy rendkívül éles felső szárnyból és egy alul húzott, borotvaéles vonalból állt.

Hogyan készítsd el a lookot

A tökéletes bosszúálló tusvonal kulcsa az, hogy a lehető legélesebb vonalat hozd létre. Ehhez érdemes vékony rétegekben dolgozni és türelmesen, lépésről lépésre felépíteni a formát. Ne egyetlen mozdulattal akard megrajzolni a tökéletes ívet, sokkal szebb lesz a végeredmény, ha fokozatosan pontosítod. Ha kell, korrigálj: egy micellás vízbe mártott fültisztító pálca ilyenkor életmentő lehet.

1. Kezdd egy letisztult alappal

A szemhéjad legyen matt és sima felületű, ez segít abban, hogy a tus ne csússzon el, és valóban éles vonalat tudj húzni. Egy enyhén púderes, matt bázis ideális választás.

2. Jelöld ki a szárny irányát

Mielőtt konkrét vonalat húznál, érdemes „vázolni”. Nézd meg, merre fut a szemed alsó vonala és ennek a meghosszabbításában képzeld el a szárnyat. Ha biztosra akarsz menni, egy vékony ecsettel vagy akár egy szemceruzával halványan előrajzolhatod.

3. Építsd fel a felső vonalat

Indulj a szempillatőtől és haladj kifelé apró mozdulatokkal. Ne húzz vastag vonalat rögtön inkább vékonyan kezdj és később erősítsd. A cél egy határozott, tűéles vonal.

4. A dupla szárny kialakítása

A Revenge Eyeliner egyik kulcseleme a dupla vonal. A felső szárny után jöhet az alsó: húzz egy vékony, tiszta vonalat az alsó szempillavonal mentén, majd vezesd ki finoman a külső sarok felé, párhuzamosan a felső szárnnyal. A két vonal között maradhat egy apró rés, ettől lesz igazán látványos és modern a hatás.

5. Tartsd visszafogottan a többi elemet

A dupla tusvonal önmagában is hangsúlyos. Érdemes mellé ezért matt, neutrális szemhéjfestéket használni, hogy semmi ne vonja el a figyelmet a tusvonalról.

„A Maddy-s 2. epizód az a medencés jelenet volt, ahol hosszú évek után először találkozik Cassie-vel, és tudtuk, hogy a hatásnak drámainak kell lennie” - magyarázta a sminkes a videóban.

És drámai is lett. Most pedig tényleg ideje egy kis bosszúra.

