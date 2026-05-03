Promóciók
Felejtsd el a bosszúruhát! Maddy az Eufóriából bemutatta a bosszú szemhéjtust
Forrás: Getty Images
Napi horoszkóp május 2.: az Oroszlánokra fontos döntés vár, a Nyilasok végre rendszerezhetik a teendőiket
A hétvége folyamán is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!
Divat
Ezek a kiegészítők hódítanak 2026 tavaszán: így hordd őket sikkesen
Promóciók
Áprilisban Irány Peking! A Chery a Globális Mobilitási Márkaprogramját Úgy Tervezte, hogy a Család Legyen a Középpontban!
Promóciók
Miért nem bírjuk a végtelen meetingeket?
Promóciók
Izgalmas programok a JOY-napokon az Allee-ban – élmény és vásárlás egy helyen!
Szerelmi horoszkóp május: a Vízöntők határtalanul boldognak érzik magukat, a Halakra minden elsöprő szerelem vár
Májusban is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, új szerelem vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerelmi horoszkópot!
Így szabadulj meg a borotválkozás utáni pöttyöktől egy bőrápolási szakértő szerint
Ha te is a borotválkozás utáni irritációval küzdesz, akkor itt van a megoldás!
Pénteki olvasóklub: fantasztikus hírek könyvmolyoknak, amik miatt csak úgy kapkodtuk a fejünket áprilisban
Booktokerek és bookstagrammerek figyelem! Új sorozatunkban elhoztunk nektek minden szuperizgalmas fejleményt az elmúlt hetekből az irodalom világából!
Ezek a legdivatosabb balerinacipők, a sikkes nők ezeket hordják
Ha valami aprósággal vinnél egy kis pluszt az outfitedbe, akkor válassz ehhez egy balerina cipőt.
Azt mondják, a bosszú hidegen tálalva a legjobb, de ez a történet mostanában nem igazán illik ahhoz a narratívához, amit hallunk. Tudod, a sminktermékek általában akkor működnek a legjobban, ha stabil szobahőmérsékleten tartják őket, és az igazi bosszú valójában egy elképesztően éles tusvonal. Felejtsd el a bosszúruhát és itt az ideje, hogy a bosszú tusvonalra koncentrálj.
A „Revenge Eyeliner” kifejezést az Eufória vezető sminkmestere alkotta meg, aki ezzel írta le azt a megjelenést, amelyet Alexa Demie karaktere, Maddy viselt a sorozat 3. évadának 2. epizódjában. Maddy dupla tusvonala egy rendkívül éles felső szárnyból és egy alul húzott, borotvaéles vonalból állt.
Hogyan készítsd el a lookot
A tökéletes bosszúálló tusvonal kulcsa az, hogy a lehető legélesebb vonalat hozd létre. Ehhez érdemes vékony rétegekben dolgozni és türelmesen, lépésről lépésre felépíteni a formát. Ne egyetlen mozdulattal akard megrajzolni a tökéletes ívet, sokkal szebb lesz a végeredmény, ha fokozatosan pontosítod. Ha kell, korrigálj: egy micellás vízbe mártott fültisztító pálca ilyenkor életmentő lehet.
1. Kezdd egy letisztult alappal
A szemhéjad legyen matt és sima felületű, ez segít abban, hogy a tus ne csússzon el, és valóban éles vonalat tudj húzni. Egy enyhén púderes, matt bázis ideális választás.
2. Jelöld ki a szárny irányát
Mielőtt konkrét vonalat húznál, érdemes „vázolni”. Nézd meg, merre fut a szemed alsó vonala és ennek a meghosszabbításában képzeld el a szárnyat. Ha biztosra akarsz menni, egy vékony ecsettel vagy akár egy szemceruzával halványan előrajzolhatod.
3. Építsd fel a felső vonalat
Indulj a szempillatőtől és haladj kifelé apró mozdulatokkal. Ne húzz vastag vonalat rögtön inkább vékonyan kezdj és később erősítsd. A cél egy határozott, tűéles vonal.
4. A dupla szárny kialakítása
A Revenge Eyeliner egyik kulcseleme a dupla vonal. A felső szárny után jöhet az alsó: húzz egy vékony, tiszta vonalat az alsó szempillavonal mentén, majd vezesd ki finoman a külső sarok felé, párhuzamosan a felső szárnnyal. A két vonal között maradhat egy apró rés, ettől lesz igazán látványos és modern a hatás.
5. Tartsd visszafogottan a többi elemet
A dupla tusvonal önmagában is hangsúlyos. Érdemes mellé ezért matt, neutrális szemhéjfestéket használni, hogy semmi ne vonja el a figyelmet a tusvonalról.
„A Maddy-s 2. epizód az a medencés jelenet volt, ahol hosszú évek után először találkozik Cassie-vel, és tudtuk, hogy a hatásnak drámainak kell lennie” - magyarázta a sminkes a videóban.
És drámai is lett. Most pedig tényleg ideje egy kis bosszúra.
Ezt se hagyd ki, a szereplők arca elég sokat változott az elmúlt években:
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Melyik ránctalanító krémet ajánlják a szakértők?
Divat
Ezek a kiegészítők hódítanak 2026 tavaszán: így hordd őket sikkesen
Életmód
4 dolog, amit megváltoztat egy nőben az anyaság - És erre senki sem számít előtte
Promóciók
Áprilisban Irány Peking! A Chery a Globális Mobilitási Márkaprogramját Úgy Tervezte, hogy a Család Legyen a Középpontban!
Promóciók
Miért nem bírjuk a végtelen meetingeket?
Promóciók
Izgalmas programok a JOY-napokon az Allee-ban – élmény és vásárlás egy helyen!
Ez az egyes csillagjegyek karmája – Íme a sors visszatérő mintái
A csillagjegyed nemcsak a személyiségedről árulkodik, hanem arról is, milyen visszatérő helyzetekkel és tanulnivalókkal találkozol újra és újra az életben.
A szocialista Magyarország legnépszerűbb igáslovai
Na jó, talán a népszerű nem minden esetben helytálló, de belőlük lehetett látni a legtöbbet az utakon.
Ezek a legdivatosabb balerinacipők, a sikkes nők ezeket hordják
Ha valami aprósággal vinnél egy kis pluszt az outfitedbe, akkor válassz ehhez egy balerina cipőt.
Így szabadulj meg a borotválkozás utáni pöttyöktől egy bőrápolási szakértő szerint
Ha te is a borotválkozás utáni irritációval küzdesz, akkor itt van a megoldás!
Napi horoszkóp május 2.: az Oroszlánokra fontos döntés vár, a Nyilasok végre rendszerezhetik a teendőiket
A hétvége folyamán is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!
Szerelmi horoszkóp május: a Vízöntők határtalanul boldognak érzik magukat, a Halakra minden elsöprő szerelem vár
Májusban is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, új szerelem vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerelmi horoszkópot!