Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Szépség

Lehet, hogy eddig rosszul használtad a hialuronsavat? Erre figyelmeztetnek a szakértők

#Arcmaszk
#arcápolási rutin
#hialuronsav
#dehidratált bőr
#vízhiányos bőr
#hidratált arc
Bessenyei Viktória
Mutasd a cikkeit

Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Szépség
Utoljára frissült: 2026. október 28. 15:22

Forrás: Pexels

Lehet, hogy eddig rosszul használtad a hialuronsavat? Erre figyelmeztetnek a szakértők
A feliratkozásod hibába ütközött. Kérjük próbáld meg újra!
Köszönjük, sikeresen feliratkoztál!

Vár a JOY Beauty Club!

 Szeretnél mindenről elsők között értesülni? Iratkozz fel hírlevelünkre!

A nap cikke

6 nadrágtrend 2026 őszére, ha már unod a farmert

A farmer örök kedvenc, de 2026 őszén olyan izgalmas nadrágtrendek hódítanak, amelyek miatt egy időre biztosan a szekrény mélyére kerülnek a kedvenc farmernadrágjaid.

Életmód

Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket

Meredek emelkedőkben és rázós helyzetekben nem volt hiány a Suzuki AllGrip Challenge-en, ahol influenszerek és autós tar...

Életmód

Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg

Az első autód kiválasztása izgalmas mérföldkő, de néhány fontos szempontot érdemes átgondolnod, mielőtt beleszeretsz egy...
Advertisement

Divat

Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd

Sneaker és táska kisokos minden alkalomra! Mutatjuk, milyen divatos kiegészítőket válassz munkába, városnézéshez, brunch...

Promóciók

A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le

Ez a nagyszerű krém az összetevők lehető legjobb kombinációját ötvözi, hogy bőröd puhábbá, feszesebbé és ragyogóbbá tegy...

Divat

Mindig ugyanazokat hordod? Így frissítsd fel az őszi szettjeidet színekkel és anyagokkal

Mutatjuk, hogyan hozhatod ki a legtöbbet az őszi ruhatáradból, akkor is, ha a visszafogott eleganciát szereted, és akkor...

Promóciók

Még egy kívánság: Nézd meg T.Dannyt a moziban!

Már a mozikban Dobó Kata új filmje, a Még egy kívánság, de úgy tűnik, Juli, Milán és Karesz története még tartogat megle...

Szépség

Milky glazed glass skin: így érheted el te is a tökéletesen ragyogó, üde bőrt

Ha te is odavagy a természetesen ragyogó, hidratált hatású bőrért, akkor a milky glazed glass skin trendet imádni fogod,...
Olvasd el!

Napi horoszkóp október 30.: a Kosoknak kitartásra van szükségük, a Rákok komoly felelősséggel járó feladatot kapnak

Végre elérkezett a hét utolsó munkanapja, amikor átadhatod magad a pihenésnek, mielőtt azonban kiejtenéd a tollat a kezedből, előtte mindenképp érdemes néhány percet a horoszkópodra szánnod, hiszen a csillagok péntekre is izgalmakat ígérnek!

Olvasd el!

A fél világ megőrül Sophie Turner új frizurájáért

Sophie Turner ismét megváltoztatta a hajszínét, új, egészen sötétbarna tincseivel pedig szinte felismerhetetlenül jelent meg a vörös szőnyegen.

Olvasd el!

11 horrorfilm, amely valódi történeten alapul

Egy horrorfilm után könnyű azzal nyugtatni magunkat, hogy az egész csupán a rendező képzeletének szüleménye.

Olvasd el!

Ezek az 5 legújabb és legjobb arcápolási termék

Mutatunk öt izgalmas arcápolót, amelyekkel egy kis extrát adhatsz a mindennapi rutinodhoz.

Olvasd el!

A szívbetegségek meglepő tünetei, amiket mindenki figyelmen kívül hagy

A szívbetegségek sokszor egészen hétköznapi panaszokkal kezdődnek, amelyeket könnyű a stresszre, a kimerültségre vagy az életkorra fogni.

Facebook
Twitter
Pinterest
Az egyik legnépszerűbb hidratáló összetevő, de nem mindegy, hogyan használod, mert egy gyakori hiba miatt akár szárazabb is lehet a bőröd.

Ha van összetevő, amellyel szinte biztosan találkoztál már az arcápolási rutinodban, az a hialuronsav. Ott van a hidratálókrémekben, a szérumokban, az arcmaszkokban, sőt még egyes sminktermékekben is, és nem véletlenül: az egyik leghatékonyabb nedvességmegkötő összetevőként tartják számon. Segíthet abban, hogy a bőröd hidratáltabb, puhább és teltebb legyen, ráadásul a finom ráncok megjelenését is enyhítheti. Van azonban valami, amiről jóval kevesebb szó esik: ha nem megfelelően használod, előfordulhat, hogy a hialuronsavas szérumod nem hozza a várt eredményt, sőt akár szárazabbnak is érezheted tőle az arcodat. A szakértők szerint néhány egyszerű változtatás is elég lehet ahhoz, hogy sokkal többet hozz ki ebből a népszerű összetevőből.


Mit tesz valójában a hialuronsav a bőröddel?

A hialuronsav természetes módon is megtalálható a szervezetünkben, többek között a bőrünkben is, ahol fontos szerepet játszik a nedvesség megkötésében. Különlegessége, hogy rendkívül nagy mennyiségű vizet képes megkötni: megfelelő körülmények között akár a saját tömegének ezerszeresét is. Képzeld el úgy, mint egy apró szivacsot, amely magához vonzza a vizet, és segít megőrizni a bőr hidratáltságát. Ennek köszönhetően a hialuronsavat tartalmazó termékek rendszeres használatával a bőr puhábbnak, simábbnak és teltebbnek tűnhet. A megfelelő hidratálás a finom vonalak megjelenését is csökkentheti, hiszen a vízhiányos bőrön ezek általában látványosabbak. Fontos azonban, hogy a hialuronsav nem tünteti el véglegesen a ráncokat, elsősorban a hidratáltság javításával teszi egyenletesebbé a bőr felszínét. Érdekesség, hogy a hialuronsavat nemcsak kozmetikumokban, hanem esztétikai kezelések során, például ajakfeltöltésnél is alkalmazzák. A kétféle felhasználás között azonban jelentős különbség van: míg a szérumok elsősorban hidratálnak, addig az injekciós töltőanyagok speciális, gélesített formában biztosítanak volument. Egy hialuronsavas arckrémtől tehát nem várhatsz ugyanolyan hatást, mint egy esztétikai beavatkozástól.

Minden nap használhatod a hialuronsavat?

Abszolút! A hialuronsav egyik legnagyobb előnye, hogy általában jól tolerálható, és a legtöbb bőrtípus esetében akár naponta is alkalmazható. Nem kell attól tartanod, hogy a rendszeres használatával túlterheled a bőrödet, ráadásul reggel és este is könnyedén beillesztheted a rutinodba. Különösen jól jöhet a hidegebb hónapokban, amikor a kinti hűvös levegő és a fűtött helyiségek miatt könnyebben kiszáradhat az arcbőröd. A szakértők szerint azonban nemcsak az számít, milyen terméket választasz, hanem az is, milyen sorrendben használod. Ha például hialuronsavas szérumot alkalmazol, azt érdemes arctisztítás után, a hidratálókrém előtt felvinned. Általánosságban a könnyebb, vizesebb állagú termékektől haladj a sűrűbb krémek felé, reggel pedig a fényvédő legyen a rutinod utolsó bőrápolási lépése. És itt jön egy fontos részlet: a hialuronsavas szérum önmagában nem feltétlenül elegendő, különösen akkor, ha száraz a bőröd. Mivel elsősorban a víz megkötésében segít, érdemes olyan hidratálókrémmel kiegészítened, amely a nedvesség megtartását is támogatja. Így a két termék együtt hatékonyabban gondoskodhat a bőröd hidratáltságáról.

Ez az a hiba, ami miatt akár szárazabb is lehet a bőröd

Bár a hialuronsav hidratáló hatásáról híres, bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy használata után mégis feszülőnek vagy szárazabbnak érzed az arcodat. Ennek hátterében a nedvességmegkötő tulajdonsága állhat. A hialuronsav ugyanis vizet köt meg, de a környezet páratartalma és a bőr állapota is befolyásolhatja, honnan származik ez a nedvesség. Magasabb páratartalom mellett a környezetből is képes nedvességet megkötni, nagyon száraz levegőn viszont másképp viselkedhet. Ha például télen, egy túlfűtött szobában használod, majd nem kensz rá megfelelő hidratálókrémet, előfordulhat, hogy a bőröd nem lesz olyan hidratált, mint amire számítottál. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a hialuronsav automatikusan kiszárítja a bőrt: a végeredmény nagyban függ a termék teljes összetételétől és a bőrápolási rutinodtól is.

A szakértők ezért azt javasolják, hogy a hialuronsavas szérumot enyhén nedves bőrre vidd fel. Nem kell hozzá csuromvizes arc, elég, ha arctisztítás után nem törlöd teljesen szárazra a bőrödet. Ezután jöhet a hidratálókrém, amely segít csökkenteni a nedvességvesztést. Ez az egyszerű módszer különösen hasznos lehet, ha száraz vagy vízhiányos a bőröd.

Így használd helyesen a hialuronsavas szérumodat

Ha szeretnéd a lehető legtöbbet kihozni a hialuronsavból, érdemes néhány egyszerű lépést követned. Először tisztítsd meg az arcodat egy gyengéd arclemosóval, majd hagyd a bőrödet enyhén nedvesen. Erre vigyél fel néhány csepp hialuronsavas szérumot, és finoman oszlasd el az arcodon. Nem kell túl sokat használnod belőle, hiszen a nagyobb mennyiség nem feltétlenül jelent jobb eredményt.

Ezután következhet a hidratálókrém, amely segít bent tartani a nedvességet. Ha különösen száraz a bőröd, érdemes olyan készítményt választanod, amely ceramidokat vagy más, a bőr védőrétegét támogató összetevőket is tartalmaz. Reggel pedig semmiképp ne feledkezz meg a fényvédőről, hiszen a hidratálás mellett a megfelelő UV-védelem is elengedhetetlen az egészséges bőr megőrzéséhez. Arra is érdemes figyelned, hogyan reagál a bőröd az adott termékre. Bár a hialuronsav általában kíméletes összetevő, egy-egy kozmetikum más összetevői irritációt okozhatnak, ezért ha tartós pirosságot, viszketést vagy kellemetlen feszülést tapasztalsz, inkább hagyd abba a használatát.

Összességében tehát a hialuronsav továbbra is az egyik leghasznosabb összetevő lehet a bőrápolási rutinodban, csak éppen nem mindegy, hogyan használod. Ha eddig kizárólag száraz bőrre vitted fel a szérumodat, és utána a hidratálókrémet is kihagytad, érdemes változtatnod ezen a két apróságon. Könnyen lehet, hogy éppen ennyi hiányzott ahhoz, hogy végre igazán puha, ragyogó és hidratált legyen a bőröd.


Videók

Videók

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Életmód

Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket

Meredek emelkedőkben és rázós helyzetekben nem volt hiány a Suzuki AllGrip Challenge-en, ahol influenszerek és autós tar...

Életmód

Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg

Az első autód kiválasztása izgalmas mérföldkő, de néhány fontos szempontot érdemes átgondolnod, mielőtt beleszeretsz egy...

Divat

Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd

Sneaker és táska kisokos minden alkalomra! Mutatjuk, milyen divatos kiegészítőket válassz munkába, városnézéshez, brunch...

Promóciók

A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le

Ez a nagyszerű krém az összetevők lehető legjobb kombinációját ötvözi, hogy bőröd puhábbá, feszesebbé és ragyogóbbá tegy...

Divat

Mindig ugyanazokat hordod? Így frissítsd fel az őszi szettjeidet színekkel és anyagokkal

Mutatjuk, hogyan hozhatod ki a legtöbbet az őszi ruhatáradból, akkor is, ha a visszafogott eleganciát szereted, és akkor...

Promóciók

Még egy kívánság: Nézd meg T.Dannyt a moziban!

Már a mozikban Dobó Kata új filmje, a Még egy kívánság, de úgy tűnik, Juli, Milán és Karesz története még tartogat megle...

Szépség

Milky glazed glass skin: így érheted el te is a tökéletesen ragyogó, üde bőrt

Ha te is odavagy a természetesen ragyogó, hidratált hatású bőrért, akkor a milky glazed glass skin trendet imádni fogod,...
Kép
Életmód

Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket

Meredek emelkedőkben és rázós helyzetekben nem volt hiány a Suzuki AllGrip Challenge-en, ahol influenszerek és autós tartalomgyártók tesztelték a Suzuki teljes hobbiterepjáró palettáját – közben pedig a saját határaikat is. A háromnapos kalandról videó is készült, amit érdemes megnézned!

Kép
Sztárok

7 híresség, akitől elvették a gyermekét

Hiába a világhírnév, a hatalmas vagyon és a sikeres karrier, a hollywoodi sztárok sem kerülhetik el a fájdalmas családi konfliktusokat.

Kép
Divat

Ismételten a színes harisnyáké a főszerep! Így építsd be a gardróbodba

A klasszikus fekete harisnya mellett idén ősszel ismét a merészebb árnyalatok a menők.

Kép
Kult

Az ősz legzseniálisabb programjai: 5 élmény, amit kár lenne kihagynod

Mesebeli fénykertek, hátborzongató horrorvilág, világsztárok és elképesztő látványosságok – az idei őszi-téli szezon programkínálatára biztosan nem lehet panasz.

Kép
Divat

Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd

Sneaker és táska kisokos minden alkalomra! Mutatjuk, milyen divatos kiegészítőket válassz munkába, városnézéshez, brunchra vagy esti programhoz.

Kép
Szépség

A fél világ megőrül Sophie Turner új frizurájáért

Sophie Turner ismét megváltoztatta a hajszínét, új, egészen sötétbarna tincseivel pedig szinte felismerhetetlenül jelent meg a vörös szőnyegen.