Lehet, hogy a bőröd már most károsodik, csak észre se veszed - ezt tedd ellene!

2026. május 27.

Így nézett ki Cher a plasztikai műtétek előtt

Cher már karrierje elején is különleges szépség volt, de a plasztikai beavatkozások előtti fotóin egészen más, természetesebb arcát mutatta a világnak.

Lehet, hogy a bőröd már most károsodik, csak észre se veszed - ezt tedd ellene!

Így előzd meg a legjobban az arcbőröd károsodását!

5 részlet, amire nagyon figyelj, ha szállást foglalsz: így lesz igazán jó a nyaralás

A jó nyaralás kulcsa, hogy olyan szálláshelyre érkezzünk meg a nap végén, ahol tényleg jól érezhetjük magunkat.

A szakértők ajánlják, a felhasználók el vannak ragadtatva: ez az a krém, amely akár 80%-kal is fiatalabbá teheti a bőrt!

Ismerd meg azt a természetes megoldást, amely rekordidő alatt nyerte el a bőrgyógyászok és több mint 115 000 elégedett f...

Csak 10 perced van? Íme a tökéletes esti self care rutin, amit a bőröd is meghálál

Lehet, hogy 10 perc kevésnek hangzik, de valójában három lépés is beleférhet egy ilyen esti self care rutinba. Ráadásul ...

A drogériás termékek, amelyek filterek nélkül is lágy blur-hatást adnak a bőrnek

Ha te is annyit görgeted a közösségi médiát, mint mi, és úgy érzed, a beauty online közösség része vagy, akkor jó esélly...

Az Answear folytatja tavaszi történetét, megérkezett az SS26 kampány

A Runway SS26 Your Reflection show után, ahol a márka bemutatta multi-brand kollekcióját, az Answear egy olyan filmsoroz...

Minden napra egy mese – ezért imádják most a szülők a Libri Mini 30 napos mesekihívását

Esti mese, közös kuckózás, nevetés egy vicces szereplőn vagy egy új kedvenc történet felfedezése – ezek azok az apró pil...

The Ritual of Ayurveda: a beauty rutin, ami egyensúlyt hoz a mindennapokba

A rohanó hétköznapokban a beauty rutin sokszor inkább feladatnak érződik, mint valódi énidőnek. Pedig néhány tudatos, ér...

Egy fesztivál, ami minden évben a Gin világnapja köré szerveződik – és idén már 5. alkalommal tér vissza

Kóstolók, koncertek, barátok és nyári hangulat Budapest szívében – ha egy igazán különleges programot keresel, ezt érdem...

A tavasz íze: spárga és szamóca minden mennyiségben

Végre beköszöntött a jó idő és ezzel együtt megjelentek a piacokon, boltokban az első hazai szabadföldi zöldségek és gyü...
31 éves a Sliders című sorozat: így néznek ki napjainkban a szereplői

A ’90-es évek egyik legkreatívabb sci-fi sorozata volt a Sliders, amiben párhuzamos univerzumok között csúszkálhattunk. Vajon mennyit változtak a szereplők az elmúlt 30 évben?

Napi horoszkóp május 27.: az Ikrek hasznos leckét kapnak, a Mérlegek önmagukra is szánhatnak végre időt

A hét közepén is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a szerdai horoszkópodra szánni!

7 film, ami teljesen eltért az eredeti sztoritól

Sokan csak akkor döbbennek rá, mennyire más egy történet eredeti változata, amikor a film után elolvassák a könyvet is.

A 6 legjobb ékszermárka nyárra, ha azt akarod, hogy a szetted igazán sikkes legyen

Nekünk ezek a kedvenceink!

9 mozifilm, ami miatt nagyon várjuk a nyarat

Nem lesz időd unatkozni a következő hónapokban, mert olyan sztárokkal találkozhatsz a szélesvásznon, mint Nicholas Galitzine, Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya vagy Jacob Elordi.

Így előzd meg a legjobban az arcbőröd károsodását!
A cikk támogatója a Bioderma.

Sokan úgy gondolják, hogy a bőrproblémák, egyszer csak kialakulnak, pedig ez egyáltalán nem így van. A ráncok, pigmentfoltok és irritációk nem egyik napról a másikra jelennek meg, hanem hónapok és évek alatt, miközben te talán észre sem veszed. Az arcbőrt pedig rengeteg hatás éri a mindennapokban. A napfény, a levegő szennyezettsége, a stressz, az alváshiány. Ezek mind-mind apró, láthatatlan nyomokat hagynak rajta, de különösen a „káros koktél” az, ami a legnagyobb károkat okozza.

A „káros koktél” a napsugárzás különböző formáiból, az UVA, UVB, a kék fény, az infravörös sugárzás és a levegő szennyező részecskéiből áll össze. Együtt pedig erősebb terhelést jelentenek a bőr számára. Ezek a hatások fokozzák a szabadgyök-képződést és az oxidatív stresszt, ami gyorsítja a bőr öregedését és károsítja annak szerkezetét. Emiatt a fényvédelem a teljes „káros koktél” elleni védelem.

Erre figyelj!

Sokan úgy gondolják, hogy elég naponta egyszer, sminkelés előtt felvinni egy fényvédőt és már kész is van az egész. Ez viszont nem így van, igen is fontos az, hogy újra applikáljuk a fényvédőt. Mindemellett a bőr természetes védekezőképességét is fontos erősíteni. A DETOX SCIENCE Technológia pedig ezt a folyamatot csegíti. Serkenti a bőr méregtelenítő mechanizmusait, fokozza az antioxidánsok szintjét, így a sejtek hatékonyabban képesek felvenni a harcot a káros hatásokkal szemben. Amelyek pedig verhetetlen termékek ebben a technológiában, az a Bioderma Photoderm XDefense Ultra-Fluid fényvédői.

Bioderma Photoderm XDefense Ultra-Fluid fényvédő
Bioderma Photoderm XDefense Ultra-Fluid fényvédő

A legjobb hogyha, még sminkelés előtt felkensz egy réteg fényvédőt, ez lehet akár színezett vagy színtelen is - mind a kettő megtalálható a Biodermánál- , majd erre készíted el a sminked. Ez nem csak tökéletes alapot ad a sminknek, de még az arcbőrödet is védi a „káros koktél”-tól.
Ezután jön a legfontosabb, az újra applikálás. A fényvédőt ugyanis 2-3 óránként szükséges újra felkenni az arcodra, a megfelelő védelem érdekében. Viszont itt ütközünk sokszor bajba, hogy mégis hogyan vigyük fel újra a fényvédőt, úgy hogy az ne kenje szét a sminkünket?! Hát itt a megoldás! A Photoderm Invisible fényvédő stift. Ezt a stift fényvédőt akár sminkre is nyugodtan felviheted, nem maszatolja el és nem hagy fehér réteget sem az arcon. Ráadásul a praktikus kiszerelésének köszönhetően bárhová magaddal viheted: elfér a táskádban, így napközben is könnyedén újra tudod alkalmazni, akár útközben is. Nincs szükség tükörre, csak egyszerűen vidd fel a kritikus területekre és már kész is. És ne feledd a tudatos fényvédelem nemcsak nyáron fontos, hanem egész évben, hiszen a bőrt érő káros sugarak folyamatosan jelen vannak, még borús időben is.

"A szakítás a semmiből jött" - Az igazi ok, amiért egy nő hiába szeret, mégis inkább kilép a kapcsolatból

Sok nő nem azért lép ki egy kapcsolatból, mert elmúlt a szeretet...

7 kiegészítő, ami brutálisan feldobja az outfited

Ez a pár szuper jó kiegészítő egy perc alatt átalakítja a szettedet.

7 film, ami teljesen eltért az eredeti sztoritól

Sokan csak akkor döbbennek rá, mennyire más egy történet eredeti változata, amikor a film után elolvassák a könyvet is.

31 éves a Sliders című sorozat: így néznek ki napjainkban a szereplői

A ’90-es évek egyik legkreatívabb sci-fi sorozata volt a Sliders, amiben párhuzamos univerzumok között csúszkálhattunk. Vajon mennyit változtak a szereplők az elmúlt 30 évben?

Napi horoszkóp május 27.: az Ikrek hasznos leckét kapnak, a Mérlegek önmagukra is szánhatnak végre időt

A hét közepén is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a szerdai horoszkópodra szánni!

Így nézett ki Cher a plasztikai műtétek előtt

Cher már karrierje elején is különleges szépség volt, de a plasztikai beavatkozások előtti fotóin egészen más, természetesebb arcát mutatta a világnak.