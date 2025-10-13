Horoszkóp
Itt a krém, ami leválthatja a retinolt! Egyre többen esküsznek rá

Bessenyei Viktória
Mutasd a cikkeit

Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Szépség, Arcápolás
Utoljára frissült: 2025. október 13. 09:21

Forrás: Pexels

Itt a krém, ami leválthatja a retinolt! Egyre többen esküsznek rá
Egy új bőrápolási összetevő, ami egyre nagyobb figyelmet kap, sokan már a retinol helyett is ezt választják. Vajon miért hódít ekkora erővel?

A retinol évek óta a bőrápolás egyik legnagyobb sztárja, hiszen feszesít, halványítja a ráncokat és egységesíti a bőrtónust. Van azonban egy hátránya: sokaknál irritációt, bőrpírt vagy hámlást okoz. Éppen ezért nem mindenki tudja hosszú távon használni.

Most viszont egy új összetevő került be a képbe, amiről egyre több szakember és bőrápolási rajongó beszél: a bakuchiol.

Mi az a bakuchiol?

A bakuchiol egy növényi eredetű hatóanyag, amelyet az indiai babchi növény magjából vonják ki. Bár teljesen természetes, a kutatások szerint hasonló hatásokat nyújthat, mint a retinol: serkenti a kollagéntermelést, feszesíti a bőrt és segít a finom ráncok csökkentésében.

Miért szeretik annyian?

Nem véletlen, hogy a bakuchiol ennyire népszerű lett a bőrápolás világában. Az egyik legnagyobb előnye, hogy kíméletesebb a bőrhöz, így jóval ritkábban okoz irritációt, mint a retinol. Emiatt az érzékeny bőrűek számára is biztonságosabb választás lehet. Ráadásul nappal is használható, hiszen nem fényérzékenyít, ellentétben a retinollal. Antioxidáns tulajdonságainak köszönhetően pedig hatékonyan védi a bőrt a környezeti stressz és a káros szabadgyökök ellen. Mindezek miatt a bakuchiolt tartalmazó krémek és szérumok gyorsan meghódították a szépségpolcokat, és egyre többen építik be őket a napi rutinjukba.

Retinol vagy bakuchiol, melyiket válaszd?

A retinol továbbra is az egyik legerősebb és legtöbbet kutatott hatóanyag a bőrápolásban. Ha a bőröd jól tolerálja, szuper választás lehet. Viszont, ha érzékeny a bőröd, gyakran küzdesz kipirosodással, vagy egyszerűen csak szeretnél egy természetesebb alternatívát kipróbálni, akkor a bakuchiol lehet számodra az ideális „új generációs retinol”.

És tudod, mi a legjobb hír?

Hogy természetesen idén ősszel is jönnek a Joy-napok, úgyhogy szokás szerint letudhatod akciósan a nagybevásárlást 2025. november 13-16. között! Sokszínű kuponkínálatunkat már most csekkolhatod, az akár 50%-os kedvezményeket pedig több mint ezer üzletben és online is beválthatod, így aztán biztos, hogy semmi sem marad ki a kosaradból.

Plusz egy jó hír, hogy október 14-ig Early Bird akciónk keretein belül is megvásárolhatod kuponcsomagodat, mindössze 1990 Ft-ért lehet tiéd minden kupon. Kattints és tudj meg minden részletet már most!

Naná, hogy szépségápolási termékekre is hoztunk jó néhány kedvezményt! És bizony a fent említett, szuperhatékony bakuchiolt is tesztelheted, ugyanis a Marionnaud kínálatában található olyan arcolaj, amelynek összetevői között szerepel. A Joy-napok alatt 2 termék vásárlása esetén 30% kedvezményt válthatsz be itt, úgyhogy érdemes csekkolni, mi minden vár még rád!

Íme a szóban forgó termék, ami november 13-16. között olcsóbban lehet a tiéd:

Teaology
Bakuchiol Infusion Ránctalanító arcolaj

7350 Ft

10500 Ft

Megnézem
Olvasd el ezt is! 6 bőrápolási hiba, amit te is elkövetsz ősszel - így javíthatod ki őket

