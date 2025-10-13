Itt a krém, ami leválthatja a retinolt! Egyre többen esküsznek rá

A retinol évek óta a bőrápolás egyik legnagyobb sztárja, hiszen feszesít, halványítja a ráncokat és egységesíti a bőrtónust. Van azonban egy hátránya: sokaknál irritációt, bőrpírt vagy hámlást okoz. Éppen ezért nem mindenki tudja hosszú távon használni.

Most viszont egy új összetevő került be a képbe, amiről egyre több szakember és bőrápolási rajongó beszél: a bakuchiol.

Mi az a bakuchiol?

A bakuchiol egy növényi eredetű hatóanyag, amelyet az indiai babchi növény magjából vonják ki. Bár teljesen természetes, a kutatások szerint hasonló hatásokat nyújthat, mint a retinol: serkenti a kollagéntermelést, feszesíti a bőrt és segít a finom ráncok csökkentésében.

Miért szeretik annyian?

Nem véletlen, hogy a bakuchiol ennyire népszerű lett a bőrápolás világában. Az egyik legnagyobb előnye, hogy kíméletesebb a bőrhöz, így jóval ritkábban okoz irritációt, mint a retinol. Emiatt az érzékeny bőrűek számára is biztonságosabb választás lehet. Ráadásul nappal is használható, hiszen nem fényérzékenyít, ellentétben a retinollal. Antioxidáns tulajdonságainak köszönhetően pedig hatékonyan védi a bőrt a környezeti stressz és a káros szabadgyökök ellen. Mindezek miatt a bakuchiolt tartalmazó krémek és szérumok gyorsan meghódították a szépségpolcokat, és egyre többen építik be őket a napi rutinjukba.

Retinol vagy bakuchiol, melyiket válaszd?

A retinol továbbra is az egyik legerősebb és legtöbbet kutatott hatóanyag a bőrápolásban. Ha a bőröd jól tolerálja, szuper választás lehet. Viszont, ha érzékeny a bőröd, gyakran küzdesz kipirosodással, vagy egyszerűen csak szeretnél egy természetesebb alternatívát kipróbálni, akkor a bakuchiol lehet számodra az ideális „új generációs retinol”.

