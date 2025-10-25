5 körömtrend, ami a 90-es éveket idézi és most újra divatba jön

A feliratkozásod hibába ütközött. Kérjük próbáld meg újra!
Szakértőink
Dr. Falus György
1993 óta dolgozom plasztikai sebészként. Már pályám kezdetén abban a szerencsében volt részem, hogy rögtön kipróbálhattam mind a kórházi, mind a magán praxist. Jelenleg az esztétikai műtéteket egy megújult magánvállalkozásban, a helyreállító műtéteket kórházi keretek között végzem. A velem együtt dolgozó kollégákkal együtt közös célunk, hogy maximális szakmai és emberi hozzáállással valósítsuk meg a szépülni, fiatalodni vágyó pácienseink elképzeléseit.
Dr. Halász Dóra
Aromaterapeuta, gyógyszerész
Dr Halász Dóra vagyok, szakgyógyszerész , feleség és egy gyönyörű kisfiú édesanyja, a SHEDO kozmetikumok megálmodója és készítője. Gyógyszerészeti egyetemi tanulmányaim során megismerkedhettem számos természetes és szintetikus vegyület kémiájával, tulajdonságaival, hatásaival. Figyelmem hamar a természetes anyagok felé irányult. A gyógynövények, növényi olajok és illóolajok ragadtak magukkal. Aromaterápiás tanulmányaim során elmélyülten foglalkozhattam kedvenc olajaimmal. Ezen tudásanyag birtokában már elérhetőek bizonyult sajátnatúr kozmetikumaim létrehozása, amellyel egy régi álmom vált valóra. Anyaként, keresztanyaként, barátnőként a mindennapos babaápolásban is szereztem tapasztalatot. Így született meg a SHEDO Manó babaápolási termékcsalád. Kozmetikumaim 2020. tavaszán kerültek forgalomba.Gyógyszerész. Aromaterapeuta. Csodás, 100%-ban természetes összetevőjű natúrkozmetikumok megálmodója és alkotója: ismerjétek meg dr. Halász Dórát és a SHEDO márkát!
Dr. Pozsgai Melánia
2014-ben szereztem orvosi diplomát a Pécsi Tudományegyetemen. Már az első egyetemi évek alatt érdeklődni kezdtem a bőrgyógyászat iránt. Szakorvosként kiemelten fontosnak tartom, hogy az általános bőrgyógyászati kórképek mellett minél nagyobb hangsúlyt fektessünk bőrtumorok korai felismerésére, a fényvédelemmel, megelőzéssel kapcsolatos információk átadására.
Gazdig Adrienn
Hajfonat specialista
1985-ben születtem, amióta az eszemet tudom fodrász szerettem volna lenni.15évesen saját hajamon elkezdtem fonásokat gyakorolni, amit Alicia Keys ihletett (Fallin c. számában). Majd az egész sulinak kellett! 10éve végeztem el a fodrász iskolát és mivel 2017-ben hatalmas divat lett Magyarországon a hajfonás, így ezt már begyakorolva, meglovagoltam a hullámot! Ma pedig már oktatom is a hajfonás minden változatát!
Herczeg Csaba 'Gepárd'
1998 óta vagyok aktív fodrász, és 2000-től kezdve dolgozom divatfotózásokon, divatbemutatókon és reklámfilmekben. 2000-től a Tony&Guy oktatási és kreatív igazgatója voltam, innentől kezdve pedig állandó szereplője voltam a divatlapoknak, mint fodrász. 2005-ben két társammal megalakítottuk a Hair-Club szalont, 2010-től pedig egyedül viszem a CULThair fodrászatot. Többször voltam a Central European Fashion Week vezető fodrásza, emellett pedig együtt dolgozhattam olyan cégekkel is, mint például a L’Oreal, TG vagy a Joico. Az utóbbi években a Schwarzkopf Professional és az Authentic Beauty Concept fodrásza vagyok.
Kenesei Anikó
A JOY magazin szépségszerkesztője
Klein Fanni
Klein Fanni vagyok, a The Sisterhood Salon egyik alapítója, a szalont Annával a nővéremmel nyitottuk tavaly nyáron budapest belvárosában, nekünk ez volt az egyik nagy újratervezés 2020-ban. Amikor megszereztem a szakmám, még nem ismertem ezt a világot, így folyamatosan fejlődni akartam, ezért képzésről képzésre jártam, ezáltal rengeteg szakembert és új technikát ismertem meg. A mai napig úgy gondolom, hogy soha nem szabad hátra dőlni, szeretem magam képezni és mindig keresem az újdonságokat. A festés szerelmeseként a díszítést preferálom főként, de a természetes hatású tökéletes gél lakkozás is nagyon fontos szerepe a munkámnak.
Kovács Viktória
Szakmai pályafutásomat a MAC Cosmetics-nél kezdtem 2014-ben, 3 kozmetikusként töltött év után. 2015-ben váltam szabadúszó sminkessé, azóta változatos területeken tehettem magam próbára. Több Budapest Fashion Week bemutatón dolgoztam, különböző magazinok oldalain jelentek meg munkáim, és számos hazai divattervező fotózásán közreműködtem. Hosszú ideje készítem írók, költők, szerzők sminkjeit is egy könyvkiadó felkérésére.
Részt vettem magyar és külföldi filmek, sorozatok forgatásán, illetve több, a Friss Hús Rövidfilmfesztiválon bemutatott produkció elkészítésében. Az utóbbi években sok zenei videó és reklám által is bővült a portfólióm.
Molnár Lilla
Etyeken élek és tevékenykedem sminkesként, kozmetikusként és sminktetoválóként (weboldalam). Egyetemi tanulmányaim alatt végeztem el professzionális sminkes képzést, majd rögtön el is helyezkedtem a szakmában, hogy kellő gyakorlatra tegyek szert, 5 évet dolgoztam a MAC Cosmetics-nél, majd kialakítottam önálló sminkes szalonom. Dolgoztam már fotózásokon, divatbemutatókon és forgatásokon is, Idő közben pedig nem csak sminkes, hanem sminktetováló és kozmetikus is lettem. Microblading- természetes szálas szemöldök tetoválás készítéssel is foglalkozom.
Szakonyi Eszter
Kozmetikus mester, egészségügyi szakkozmetikus, a Vintage Beauty magyar prémium kozmetikai márka megalapítója, az Időtlen szépség c. könyv szerzője
"Az emberi arc az egyik legpontosabb térkép az egyénről. Múltja, életmódja, szokásai, egészségi állapota, lelki alkata, törekvései és elfojtásai, hangulata és indulatai mind-mind leolvashatóak bőr állapotából, ápoltságából, redőiből, elváltozásaiból és a mindezek elfedésére tett törekvésekből. Ezen kódrendszer megfejtése és lehetőségekhez mért manipulálása az egyik legizgalmasabb játék számomra."
Takács Petra
Zólyomi Zsolt
Parfümőr
Zólyomi Zsolt vagyok, az egyetlen magyar orr, avagy parfümõr, a Le Parfum luxusparfümérialánc alapítója. Jean-Paul Guerlain Versailles-ban, a Napkirály fényûzõ városában alapította meg a luxuskozmetikumok világhírû francia iskoláját: www.isipca.fr Ebben az iskolában a világ minden tájáról érkezett tizenkét tanuló közt évtizedek óta az egyedüli magyarként végeztem el a Fragrance Academy parfümkészítõ mesterkurzusát. Jelenleg nemzetközi megbízásoknak megfelelve készítem saját parfümkreációimat. A Le Parfum parfümériáimban Személyes Parfümtanácsadást is tartok a világ legszebb niche parfümjeiből. A luxusparfümkészítés high-end szolgáltatása azonban, amikor egyedi felkérésre személyre szabott, kifejezetten a megrendelõ bõréhez komponált “haute couture” vagy "custom-made" parfümöket, valamint emlékezetes ünnepi, például esküvõi vagy exkluzív vállalati parfümöket alkotok.
Ez már gáz! 5 szokás, aminek jobb, ha búcsút intesz 40 felett
Komoly szívességet teszel magadnak, ha elhagyod ezeket a szokásokat, mire betöltöd a 40-et!
Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak
Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!
Életmód
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Pink október. Egy hónap, amikor a világ rózsaszínbe borul, és a szalagok, kampányok, figyelemfelhívó üzenetek egyetlen k...
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Indulás előtt reflexből csekkolod a makeupod, a hajad és a szetted, na de az vajon ösztönösen eszedbe jut minden hónapba...
Önismeret
Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene
A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá...
Sztárok, akik több évtized után váltak el egymástól
Hollywoodban a szerelem gyorsan lobban és gyorsan hamvad, de vannak párok, akiknek kapcsolatát évtizedeken át tartó kitartás, közös munka és mély kötődés jellemezte.
Napi horoszkóp október 25.: a Mérlegeknek érdemes rugalmasabban gondolkodniuk, a Bakoknak pihenésre van szükségük
A szombat is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy mire számíthatsz pontosan, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a mai horoszkópot is!
Így legyél a saját életed főszereplője: a legújabb hajtrend visszahozza a romantikus komédiák aranykorát
Ezerszer láttad már a kilencvenes évek, illetve a kétezres évek elejének legnépszerűbb romantikus filmjeit és még mindig imádod őket? Akkor jó hírünk van, mert most trendi olyanná válni, mint a romkomok főhősei!
Kipróbáltam a 3 összetevős, elalvást segítő italt, és úgy aludtam, mint a bunda
Ha tudjuk, hogy csupán ennyin múlik a pihentető alvás, lehet, hogy hamarabb összeütjük mi is az itókát!
5 hátborzongató regény sorozatgyilkosokról, amik után nem mersz majd aludni
A kutatások szerint szeretünk biztonságos körülmények között rettegni, kíváncsiak vagyunk a horrorisztikus sztorikra, hogy tanulhassunk belőlük, hogyan védhetjük meg magunkat. És ilyen könyvekből akad jó sok!
A divat sosem felejt, legfeljebb vár egy kicsit, amíg újra felfedezzük, és újra trendnek nyilvánítjuk. A 90-es évek stílusa most megint visszaköszön – nemcsak a ruhákban, hanem a körmökön is. Gondoljunk a csillogó lakkokra, a metálfényű árnyalatokra, a vidám mintákra és arra az önfeledt játékosságra, ami az egész korszakot jellemezte. Akkoriban nem kellett mindent túlkomponálni: a köröm egyszerre volt kiegészítő és önkifejezés eszköze. Mutatjuk is, idén ősszel mely körömtrendek azok, amik újra hódítnak!
Visszatérnek a '90-es évek
A nude és minimalista korszak után újra jöhet egy kis nosztalgikus merészség, egy igazi vagány, a 90-es évek inspirálta stílus, amely megidézi a szabadságot, a színek erejét, a korszak vadságát.
A retró körömdivat egyik legnagyobb ereje, hogy egyszerre mer bátor és vidám lenni. A fémes árnyalatok, és a vagányabb színválasztások mind megidézik az 1990-es évek fantasztikus világát.
Ráadásul ez a korszak most tökéletesen illeszkedik a mai trendekbe, hiszen ebben a formájukban frissek, modernebbek, és sokkal kreatívabban variálhatók. A klasszikus minták új színeket kapnak, a gyöngyház újra menő, és a csillogás ismét nem tabu.
forrás: Ilya Komov/Pexels
Bizony, a fehér körmök is hódítanak.
Mutatjuk is, mely körömtrendek azok, amelyeket a 1990-es évek inspiráltak, és újra visszajönnek a divatba.
5 vagány körömtrend, ami a 90-es éveket idézi és most újra divatba jön!
Ezek a körömtrendek jönnek újra divatba a 90-es évekből!
Az ÉVA Magazin írása.
Ezerszer láttad már a kilencvenes évek, illetve a kétezres évek elejének legnépszerűbb romantikus filmjeit és még mindig imádod őket? Akkor jó hírünk van, mert most trendi olyanná válni, mint a romkomok főhősei!
