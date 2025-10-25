5 körömtrend, ami a 90-es éveket idézi és most újra divatba jön

Visszatérnek a '90-es évek

A nude és minimalista korszak után újra jöhet egy kis nosztalgikus merészség, egy igazi vagány, a 90-es évek inspirálta stílus, amely megidézi a szabadságot, a színek erejét, a korszak vadságát.

A retró körömdivat egyik legnagyobb ereje, hogy egyszerre mer bátor és vidám lenni. A fémes árnyalatok, és a vagányabb színválasztások mind megidézik az 1990-es évek fantasztikus világát.

Ráadásul ez a korszak most tökéletesen illeszkedik a mai trendekbe, hiszen ebben a formájukban frissek, modernebbek, és sokkal kreatívabban variálhatók. A klasszikus minták új színeket kapnak, a gyöngyház újra menő, és a csillogás ismét nem tabu.

forrás: Ilya Komov/Pexels Bizony, a fehér körmök is hódítanak.

Mutatjuk is, mely körömtrendek azok, amelyeket a 1990-es évek inspiráltak, és újra visszajönnek a divatba.

5 vagány körömtrend, ami a 90-es éveket idézi és most újra divatba jön!

Az ÉVA Magazin írása.