Kipróbáltuk! 4 hajnövesztő csodaszer, ami tényleg működik

A hideg időszak beköszöntött, ez pedig azt is jelenti, hogy sokunknál a hajhullás is felüti a fejét, fiataloknál és idősebbeknél egyaránt. Az őszi időszakban a szervezet kevesebb vitamint kap, a készletek elkezdenek kiürülni, arról nem is beszélve, hogy ilyenkor hirtelen több stressz is éri az embert. Ezek mind hozzájárulnak a megnövekedett hajhulláshoz. Csak hogy legyen egy kis viszonyítási alapod: naponta körülbelül 50-150 hajszálunk hullik ki, ez teljesen normálisnak számít, így ha körülbelül ennyi nálad a "veszteség", akkor nincsen okod aggódni.
Ha viszont mégis úgy észleled, hogy a kelleténél több hajad hullik, akkor érdemes kivizsgáltatni magad, és természetesen kipróbálni kedvenc termékeinket, melyek tényleg igazi csodaszerek.
mi mutatjuk is a négy leghatékonyabbat!
