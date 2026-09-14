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Kipróbáltam pár új arcmaszkot, hogy neked már ne kelljen: ezeket ajánlom

#arcápolás
#Arcmaszk
#fátyolmaszk
#glass skin
Bessenyei Viktória
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Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Szépség
Utoljára frissült: 2026. szeptember 11. 09:51

Forrás: Getty Images

Kipróbáltam pár új arcmaszkot, hogy neked már ne kelljen: ezeket ajánlom
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Mutatom, melyek azok, amelyek tényleg megérik a helyet a fürdőszobapolcodon.

Hogyha van egy valami, amit imádok az arcápolásban, az nem más, mint az arcmaszkok. Brutális mennyiségben van otthon, és úgy érzem ez az a dolog, aminek mindig kötelező otthon lennie. Fátyolmaszkok, gél maszkok, iszapmaszkok, minden megtalálható a kis szekrényemben. Ez részben köszönhető annak is, hogy folyamatos tesztelgetésben vagyok. Az utóbbi pár hétben is folyamatos próbálgatásban voltam.

Szóval nézzük is, mely maszkokat ajánlom!

Artistry Skin Nutrition Világosító C-vitamin + gél maszk

A gél maszkok az egyik kedvenceim, szóval már előnyből indult ez a maszk. Ígérete szerint frissíti és energetizálja a fakó arcbőrt. Mindezt pedig ténylegesen hozta is, az arcom sokkal hidratáltabb, rugalmasabb és sokkal fényesebb volt az arcbőröm utána. Én este használtam és valószínű rendszeres tagja lesz esti rutinomnak.

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forrás: www.amway.hu

The Ritual of Ayurveda Face & Body Clay Mask

Van pár agyagmaszk is a kollekcióban, viszont ez a legfrissebb szerzeményem. Arcra és testre is használható, de én az arcomon próbáltam ki. Az illata egyszerűen isteni, de a hatása sem marad el: nagyon puhává és hidratálttá teszi a bőrömet.

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forrás: Rituals.hu

medicube PDRN Pink Collagen Gel Mask

Hogyha Medicube, akkor arcmaszk! Legalábbis nekem ezek a kedvenc termékeim a márkától. Instant glass skin-hatást varázsolnak az arcomra, de lényegében a koreai kozmetikumok pontosan ezt kínálják.

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forrás: Notino

Biodance Bio-Collagen Real Deep Mask

A TikTok-on szinte futótűzként terjedt a maszk, úgyhogy nyilvánvaló, hogy ki kellett nekem is próbálnom. És teljesen mértékben megértem a hype-ot körülötte. Nagyon intenzíven hidratálja az arcbőrt és ez is megadja azt a glass skin hatást, amire annyian vágyunk. Én repülőn próbáltam ki, és szuper érzés volt, végre úgy leszállni a gépről, hogy hidratált és puha az arcbőröm.

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forrás: Notino

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