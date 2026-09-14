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Kipróbáltam pár új arcmaszkot, hogy neked már ne kelljen: ezeket ajánlom
Forrás: Getty Images
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Hogyha van egy valami, amit imádok az arcápolásban, az nem más, mint az arcmaszkok. Brutális mennyiségben van otthon, és úgy érzem ez az a dolog, aminek mindig kötelező otthon lennie. Fátyolmaszkok, gél maszkok, iszapmaszkok, minden megtalálható a kis szekrényemben. Ez részben köszönhető annak is, hogy folyamatos tesztelgetésben vagyok. Az utóbbi pár hétben is folyamatos próbálgatásban voltam.
Szóval nézzük is, mely maszkokat ajánlom!
Artistry Skin Nutrition Világosító C-vitamin + gél maszk
A gél maszkok az egyik kedvenceim, szóval már előnyből indult ez a maszk. Ígérete szerint frissíti és energetizálja a fakó arcbőrt. Mindezt pedig ténylegesen hozta is, az arcom sokkal hidratáltabb, rugalmasabb és sokkal fényesebb volt az arcbőröm utána. Én este használtam és valószínű rendszeres tagja lesz esti rutinomnak.
The Ritual of Ayurveda Face & Body Clay Mask
Van pár agyagmaszk is a kollekcióban, viszont ez a legfrissebb szerzeményem. Arcra és testre is használható, de én az arcomon próbáltam ki. Az illata egyszerűen isteni, de a hatása sem marad el: nagyon puhává és hidratálttá teszi a bőrömet.
medicube PDRN Pink Collagen Gel Mask
Hogyha Medicube, akkor arcmaszk! Legalábbis nekem ezek a kedvenc termékeim a márkától. Instant glass skin-hatást varázsolnak az arcomra, de lényegében a koreai kozmetikumok pontosan ezt kínálják.
Biodance Bio-Collagen Real Deep Mask
A TikTok-on szinte futótűzként terjedt a maszk, úgyhogy nyilvánvaló, hogy ki kellett nekem is próbálnom. És teljesen mértékben megértem a hype-ot körülötte. Nagyon intenzíven hidratálja az arcbőrt és ez is megadja azt a glass skin hatást, amire annyian vágyunk. Én repülőn próbáltam ki, és szuper érzés volt, végre úgy leszállni a gépről, hogy hidratált és puha az arcbőröm.
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