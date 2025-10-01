Horoszkóp
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Kamilla
Szépség, Arcápolás
2025. október 1.

Forrás: gettyimages

szépség, arctisztítás
Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.
A cikk támogatója a Ziaja

Egyfelől ott van az izgatottság, hogy mi van, ha most tényleg megtalálom azt a terméket, ami hosszú távon beválik. Másfelől viszont ott van bennem némi fenntartás is, mivel manapság minden második kozmetikum látható változást, azonnali ragyogást vagy hibátlan bőrt ígér. Őszintén szólva már nehéz komolyan venni ezeket a szlogeneket.

Nekem a tisztítás mindig is érzékeny pont volt. Ha rosszul választok, azt az arcom rögtön jelzi, ugyanis feszül, kipirosodik, vagy a legrosszabb esetben apró pattanások lepnek el. Ezért döntöttem úgy, hogy tesztelem a Ziaja Vitamin C.B3 Niacinamide arctisztító gélt, és két teljes héten keresztül reggel és este kizárólag ezt használom. Nem kevertem mással, nem hagytam ki napokat, tényleg kíváncsi voltam, mire képes, ha főszereplővé lép elő a rutinomban.

Kép
forrás: JOY
Kép
forrás: JOY

Az első élmény

Az állaga rögtön meggyőző volt, mert nem túl sűrű, nem túl híg, könnyen eloszlott a bőrön. Egy borsónyi mennyiséget vittem fel, és finoman habzott, pont annyira, hogy éreztem, dolgozik, de közben nem szárította csontszárazra a bőröm. A legnagyobb pozitívum az volt, hogy már az első használat után sem éreztem húzódást, ami nálam ritka. Az illata is kellemes meglepetés volt, mivel friss, üdítő, de nem harsány. Reggelente kifejezetten jó érzés volt ezzel kezdeni a napot, este pedig egyfajta napzáró tisztaságélményt adott.

Így használtam:

Reggel:

1. Langyos vízzel benedvesítettem az arcom.

2. Egy mogyorónyi mennyiséget a tenyerembe nyomtam.

3. Körkörös mozdulatokkal, lassan átmasszíroztam a homlokomat, az orrom környékét és az államat, ezeken a területeken a leggyakrabban jelennek meg pórusproblémáim.

4. Bő vízzel leöblítettem, majd törölközővel óvatosan felitattam a nedvességet.

5. Ezután jöhetett a hidratáló és a fényvédő.

Este:

1. Először eltávolítottam a sminket egy micellás vízzel.

2. Majd jött a Ziaja gél, pontosan ugyanúgy, mint reggel: körkörös masszázs, alapos öblítés.

3. Végül szérum és éjszakai krém zárta a rutint.

Kép
forrás: JOY

A két hét története

Az első napokon nem vártam csodát, de feltűnt, hogy a bőröm frissebbnek érződik. Mintha fellélegzett volna, nem feszített, nem húzódott, hanem puhább lett a tapintása. Már ekkor éreztem, hogy jó úton járok. Az első hét után a homlokomon és az orrom környékén, ahol általában hajlamosak eltömődni a pórusaim, sokkal tisztább lett a bőröm. A kisebb gyulladások nem erősödtek fel, sőt, néhány piros folt szinte észrevétlenül elmúlt. A második hét elején a legszembetűnőbb változás az volt, hogy reggelente kevesebb korrektort használtam. Nem volt akkora igény arra, hogy elfedjem a bőröm, mert egységesebbnek és üdébbnek tűnt. Ezen a ponton már többen is megjegyezték, hogy olyan friss vagy, mintha kipihentél volna, pedig ugyanannyit aludtam, mint korábban. A két hét végére az arcom simább lett, a pórusaim kevésbé tűntek eltömődöttnek, és a bőröm összképe sokkal nyugodtabb volt. Nem éreztem késztetést arra, hogy azonnal krémet kapkodjak fel mosakodás után, mert egyszerűen komfortos maradt a bőröm állapota. Ez számomra óriási előny, hiszen az eddigi tisztítók többsége mindig kiszárította a bőröm.

Az őszinte véleményem

Két hét után bátran mondhatom, hogy a Ziaja Vitamin C.B3 Niacinamide arctisztító gél állandó helyet kapott a fürdőszobapolcomon. A bőröm tisztább, frissebb és nyugodtabb lett, én pedig végre nem érzem azt a sürgetést, hogy minden mosakodás után azonnal hidratálóhoz nyúljak. Igazi csodatermék!

Kép
forrás: JOY

Főbb tulajdonságai?

A Ziaja Vitamin C.B3 Niacinamide arctisztító gél olajmentes, bőrsemleges pH-jú arctisztító gél, amely gyengéden tisztít, hidratál, eltávolítja a szennyeződéseket és tisztán tartja a pórusokat. 96%-ban természetes összetevőkből készült, vegán, szappanmentes, frissítő citrusos illattal.

Kép
forrás: JOY

Ha kíváncsi vagy néhány szakértői tippre, ha helyesen akarod ápolni a bőröd, akkor kattints a galériára!

