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Jennifer Aniston manikűrje lehet 2026 legnagyobb körömtrendje
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Jennifer Aniston neve évtizedek óta összeforrt a beauty inspirációval. Elég csak a Jóbarátok ikonikus Rachel-frizurájára gondolni, amit annak idején nők milliói vittek a fodrászukhoz, de azóta is rendszeresen lesünk el tőle haj- és szépségtrükköket. Most azonban nem a haja, hanem a körmei kerültek reflektorfénybe.
A színésznőt a The Morning Show forgatásán fotózták le New Yorkban, ahol rövid, természetes és fényes körmöket viselt. Semmi feltűnő szín, semmi extra hossz, sem nail art, mégis pont ettől nézett ki elképesztően ápoltnak és elegánsnak. A hatás pedig tökéletesen hozza a japán manikűr egyik legfontosabb esztétikai alapját: a saját köröm szép, fényes és egészséges hatású legyen.
De mi az a japán manikűr?
Ha az elmúlt években hozzászoktál ahhoz, hogy egy manikűr minimum géllakkot, valamilyen nude árnyalatot vagy apró mintát jelent, ez elsőre meglepően minimalista lehet. Ennél a technikánál ugyanis nem az a lényeg, hogy elfedjük a természetes körmöt, hanem hogy a lehető legszebb verzióját hozzuk ki belőle.
A körmöket először formára igazítják, rendezik a körömágy környékét, majd óvatosan polírozzák a felszínt. Ezután egy speciális pasztát és port dolgoznak a körömbe, amitől az simábbnak, fényesebbnek és látványosan ápoltabbnak tűnik. A végeredmény olyan, mintha egy szinte teljesen áttetsző, extra fényes lakk lenne rajtad - csak éppen sokkal természetesebb az összhatás.
Ez a manikűr tehát egyáltalán nem akarja magára vonni a figyelmet. Nincs benne semmi harsány, mégis azonnal azt az érzést kelti, hogy valaki nagyon odafigyel magára. Tipikusan az a „drága hatású, de közben semmi különös nincs rajtam” beauty trend, ami az utóbbi időben a sminkeknél és a hajaknál is egyre népszerűbb.
Nem kell hozzá UV-lámpa vagy géllakk
A trend másik nagy előnye, hogy nem igényel sem géllakkot, sem UV-lámpát, és bonyolult minta sem készül a körmökre. Éppen ezért annak is jó alternatíva lehet, aki egy időre pihentetné a színes manikűröket, vagy egyszerűen elege lett abból, hogy két-három hetente új időpontot kelljen foglalnia.
Ráadásul a hasonló hatást otthon is meg lehet próbálni elkészíteni. Egy finom polírozó, körömápoló eszközök és egy jó körömolaj már sokat dobhat azon, mennyire rendezettnek és fényesnek látszanak a természetes körmeid. Arra viszont érdemes figyelni, hogy a polírozással ne ess túlzásba, mert a túl erős vagy túl gyakori reszelés elvékonyíthatja a körömlemezt. A lényeg tehát nem az, hogy tökéletesen lemásold a szalonban készített japán manikűrt, hanem hogy az egész megjelenés friss, tiszta és természetes legyen.
A „semmi extra” manikűr most extra menő
Jennifer egyébként nincs egyedül azzal, hogy a szinte teljesen natúr körmökre szavaz. A visszafogott, áttetsző vagy alig észrevehető manikűr az elmúlt időszak egyik legerősebb iránya lett, és Katalin hercegné is rendszeresen hasonlóan természetes körmökkel jelenik meg.
És valószínűleg éppen ez magyarázza, miért működik ennyire jól ez a trend. Nem kell azon gondolkodnod, hogy passzol-e a ruhádhoz, nem lesz feltűnő, amikor elkezd lenőni egy szín, és szinte minden alkalomhoz működik az irodától egy esküvőig.
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