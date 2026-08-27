Jelenleg EZ a francia nők kedvenc frizurája

A francia nők szépségápolási titkait évtizedek óta próbálja megfejteni a világ. A hajuk egyszerre rendezett és kissé kócos. Ezt a könnyed frizurát pedig most kiegészíti a francia melír.

A francia melír titka a természetesség. A klasszikus melírral ellentétben ennél a technikánál nem az erős kontraszt a cél. A világosabb tincsek finoman olvadnak bele az alapszínbe, így az összhatás sokkal lágyabb és természetesebb. Első pillantásra akár úgy is tűnhet, mintha a haj egyszerűen a nyári napsütéstől világosodott volna ki.

A technika egyik legfontosabb eleme a világosabb tincsek tudatos elhelyezése. A fodrász elsősorban azokat a részeket emeli ki, amelyeket természetes körülmények között is jobban érne a nap, ezért a haj nem csíkosnak, hanem finoman napszítta hatásúnak tűnik. A hajtöveknél sincs éles választóvonal, az árnyalatok fokozatosan mosódnak egymásba. Az eredmény puha, nőies és könnyed: olyan, mintha heteket töltöttél volna a francia Riviérán, még akkor is, ha valójában egész nyáron az irodában ültél.

A természetes hatásnak van egy másik nagy előnye is: a francia melír jóval kevesebb karbantartást igényel, mint a hagyományos, erősen kontrasztos melír vagy a teljes szőkítés. Mivel a világosabb tincsek eleve lágyan simulnak bele az eredeti hajszínbe, a lenövés sem válik rögtön feltűnővé. Szóval nem kell néhány hetente visszatérni a fodrászhoz. Sőt az arc köré helyezett néhány világosabb tincs ráadásul optikailag is üdébbé teheti az összhatást, miközben megmarad az a visszafogott elegancia, ami a francia stílus egyik legfontosabb ismertetőjegye.

Így kérd a fodrászodtól

Ha szeretnéd kipróbálni a trendet, akkor érdemes kihangsúlyozni, hogy nagyon természetes, alacsony kontrasztú, nap által kiszívott hatást szeretnél. A cél az, hogy ne lehessen pontosan megmondani, hol kezdődik és hol ér véget egy-egy világosabb tincs. Minél lágyabb az átmenet, annál jobb.