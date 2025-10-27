74 évesen is szívdöglesztő az egykori Bond-lány: ez Jane Seymour szépségének titka

A fantasztikusan szép és legalább ennyire tehetséges színésznő, Jane Seymour 1951-ben, Londonban született, jövő év februárjában ünnepli majd a 75. születésnapját. Édesanyja holland származású ápolónő volt, édesapja pedig lengyel zsidó családból származó szülész-nőgyógyász. Seymour első szerepét Richard Attenborough Ó, az a csodás háború című filmjében kapta 18 évesen, 1969-ben, innentől pedig nem volt megállás, szépen ívelt felfelé a karrierje. 1973-ban egy életre bekerült a szuper dögös Bond-lányok közé, volt Solitaire a James Bond: Élni és halni hagyni című filmben, amelyben Roger Moore volt a 007-es ügynök.

Jane Seymour elképesztően dögös hetven év felett is

Jane Seymour először a hetvenes évek elején házasodott meg, ekkor Michael Attenborough volt a férje, az évtized végén pedig Geoffrey Planer-höz ment feleségül. 1981-ben David Flynn-nek esküdött örök hűséget, tőle két gyereke született, egy lány, Katherine 1982-ben, illetve egy fiú, Sean 1985-ben. 1992-ben elváltak, a színésznő pedig 1993-ban ismét férjhez ment. James Keach-től 1995-ben ikrei születtek, John és Kristopher.

Az évtizedek során az egykori Bond-lány szinte semmit sem változott, sem a kor, sem a négy gyermek születése nem hagyott nyomokat az alakján vagy az arcán. A szépséges híresség éppen ezért 2018-ban, 67 évesen bevállalta, hogy élete során harmadszor is levetkőzik a Playboy magazinnak, ezzel pedig történelmet írt, hiszen korábban ennyi idős nő sosem szerepelt a lap címlapján.

Íme Jane Bond-lányként:

forrás: Élni és halni hagyni c. film

És Jane napjainkban, 70 felett:

forrás: Instagram/Jane Seymour

forrás: Instagram/Jane Seymour

forrás: Instagram/Jane Seymour

Bár a sztár mindig nagyon büszke volt csodás külsejére és szuper karrierjére, egy kicsit átgondolta, mi fontos az életben, amikor 1988-ban egy filmforgatáson olyan súlyos tüdőgyulladást kapott, amelybe majdnem belehalt.

„Meg kellett értenem, hogy, amikor eltávozol, az egyetlen dolog, amit magaddal viszel, a mások életébe vitt szeretet és a változás, amit elértél a világban. Azóta tudom, minden összefügg, nincs semmi olyan, amit teszek és ne lenne kapcsolatban az elmémmel, a testemmel és a lelkemmel” – mondta erről egy interjúban Jane Seymour, aki azóta hatalmas hangsúlyt fektet a lelki megszépülésre is, meditál, relaxál, jógázik, légzőgyakorlatokat végez és megtanult hálát adni mindenért, ami jó az életében. Talán éppen ez a hozzáállás az oka soha nem múló szépségének, hiszen igaz lehet a mondás, a valódi szépség tényleg belülről fakad.

