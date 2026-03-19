Íme a LEGJOBB arcápolási rutin, ha száraz bőröd van - ezeket tanácsolja a bőrgyógyász

#Száraz bőr
#bőrápolási rutin
#száraz arcbőr
#kiszáradt ajkak
#kiszáradt bőr
#hidratált bőr
Bessenyei Viktória
Utoljára frissült: 2026. március 17. 18:15

A tökéletes rutin kulcsfontosságú ilyenkor, ezt a bőrgyógyászok is tudják.

Ha úgy érzed, hogy a bőröd egy száraz vagy dehidratált állapotba került, amelyből egyszerűen nem tudsz kilábalni, akkor jó helyen jársz. A megfelelő bőrápolási rutin ugyanis segíthet megszüntetni ezt az érzést és előhozni a hidratált, ragyogó bőrt. Nekünk most három bőrgyógyász segített a helyes rutin összeállításában.

Először viszont fontos megemlíteni, hogy a száraz bőr azt jelenti, hogy az arcod nem tudja megfelelően megvédeni magát a környezeti hatásoktól. Amikor a bőr kiszárad, akkor a bőr külső rétegén apró repedések alakulnak ki, ami rontja a bőr természetes képességét arra, hogy megtartsa a nedvességet. Száraz bőr esetén nagyon fontos a reggeli bőrápolási rutin, mert ez készíti fel a bőrt a nap során érő hatásokra.

Reggeli bőrápolási rutin

1. lépés: Nem habzó arctisztító

Az arctisztításnál kulcsfontosságú, hogy milyen terméket használsz. Ha a bőröd hajlamos a szárazságra, akkor a nap kezdetén érdemes kíméletes, nem habzó arctisztítót választani. Ezenkívül érdemes olyan terméket keresni, ami hidratáló összetevőket is tartalmaz. Az ilyen tisztítók eltávolítják a szennyeződéseket és a felesleges olajat anélkül, hogy károsítanák a bőr külső védőrétegét, mint ahogy azt néhány habzó arctisztító teheti.

2. lépés: C-vitamin szérum

Arctisztítás után fontos C-vitamin szérumot is használni, ami segít jobban megtartani a nedvességet. A bőrgyógyászok szerint pedig a C-vitamin szérum után hialuronsavat is vigyél fel, így még intenzívebb hidratálást érhetsz el.

3. lépés: Szemkörnyékápoló krém

A szemkörnyék extra hidratálásához, valamint a sötét karikák csökkentéséhez érdemes jó minőségű szemkrémet használni. A száraz bőrűek gyakran ezt a terméket reggel és este is alkalmazzák. Felviheted a szérum és a hidratálókrém közé vagy ha van még 10-15 perced, tisztítás után használhatod újrahasználható szemmaszk alatt is.

4. lépés: Hidratálókrém

Néhány ember számára egy hidratáló hatású, SPF-et tartalmazó krém elegendő lehet a nap folyamán a hidratálásra, viszont ha nagyon száraz a bőröd, akkor érdemes egy külön hidratálókrémet is felvinni a fényvédő előtt.

Hidratáló választásakor érdemes könnyű állagú krémeket keresni, amelyek olyan összetevőket tartalmaznak, amelyek puhítják a bőr felszínét, segítik a hidratálást és védőréteget képeznek a bőrön.

5. lépés: Fényvédelem

Minden bőrtípusnak szüksége van fényvédelemre, ez alól a száraz bőr sem kivétel. A megfelelő védelem érdekében legalább SPF 30-as terméket használj.

6. lépés: Ajakbalzsam

Az ajkakon a legvékonyabb a bőr és egyben ez is a legérzékenyebb terület, ezért gyakran itt jelentkezik először a szárazság, a repedezés vagy a kicserepesedés. Nem véletlen, hogy az ajakbalzsam sokak napi rutinjának alapdarabja.

