Így szabadulj meg a szemed alatti sötét karikáktól a szakértők szerint

Kevés bosszantóbb dolog van annál, mint amikor reggel a tükörbe nézve sötét, puffadt karikák köszönnek vissza a szemed alatt. Bár sokan hajlamosak azonnal problémaként tekinteni rájuk, az igazság az, hogy a szem alatti karikák és duzzanatok teljesen hétköznapi jelenségek, egyszerűen csak vannak, akiknél látványosabban megjelennek. Persze az életmód sem segít a helyzeten, a stressz, az alváshiány vagy a folyamatos képernyőhasználat könnyen ráerősíthet ezekre a tünetekre. Nem véletlen, hogy egyre többen küzdenek fáradt, árnyékos tekintettel és szem alatti puffadással. De vajon mit lehet tenni ellene? Ha valóban szeretnéd csökkenteni a sötét karikákat és a táskákat, érdemes az okoknál kezdeni. Bár a szemkörnyékápoló krémek valóban segíthetnek, túl gyakran tekintünk rájuk mindenre megoldást nyújtó csodaszerként, miközben valójában a hatásuk korlátozott lehet. Amíg nem kezeled a sötét karikák kiváltó okát, sajnos nagy eséllyel újra és újra visszatérnek.

A következőkben megmutatjuk, milyen megoldásokkal teheted kevésbé feltűnővé a sötét karikákat és a szem alatti táskákat, valamint azt is, hogyan előzheted meg, hogy egyáltalán kialakuljanak.

A sötét karikák leggyakoribb okai

Volumenvesztés

A sötét karikák egyik leggyakoribb oka a volumen csökkenése, ami az életkor előrehaladtával természetesen bekövetkezik. Ennek hatására hangsúlyosabbá válik az a mélyedés, amely az alsó szemhéj és az arc között húzódik.

Genetika

Vannak, akik genetikailag hajlamosabbak arra, hogy több pigment termelődjön a szemük alatt.

Túl sok képernyőidő

A digitális világban rengeteg időt töltünk képernyők előtt legyen szó laptopról, telefonról vagy tévéről, ami szintén ronthat a sötét karikák megjelenésén. Minél többet nézzük a kijelzőket, annál inkább megerőltetjük a szemünket.

„A képernyő előtt ülve ritkábban pislogunk. Ez szemszárazsághoz vezet, a bőrben lévő erek kitágulnak és sötétebb árnyék alakul ki a szem körül.” mondja a szakértő.

Életmódbeli tényezők

A sötét karikák gyakran a szervezetünk állapotáról is árulkodnak. Az egyik legkorábbi jelei lehetnek annak, hogy kimerültek vagyunk, vagy nem jutunk elegendő alapvető dologhoz például alváshoz, folyadékhoz vagy tápanyagokhoz.

Mi a legjobb módja a sötét karikák és a szem alatti táskák eltüntetésének?

Mielőtt rátérnénk a leghatékonyabb megoldásokra, fontos tudni, hogy egyesek genetikailag hajlamosabbak ezekre, mint mások, és egyik módszer sem garantálja a teljes eltüntetésüket. Ettől függetlenül sok minden segíthet a látványos javulásban.

Katt a galériára, hogy kiderítsd!

Galéria / 7 kép Így szabadulj meg a sötét karikáktól a szakértők szerint Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria