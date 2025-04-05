Horoszkóp
Szakértők elárulták, mely TikTok trendeknek ne dőlj be, ha jót akarsz a bőrödnek
Legyantázta 3 éves kislánya szemöldökét: a netezők szétszedték az anyukát
Így rétegezd helyesen az arcszérumokat - És 4 dolog, amit SOHA ne csinálj

Bessenyei Viktória
Szépség, Arcápolás
Utoljára frissült: 2025. április 3. 10:04

Forrás: Getty Images

Így rétegezd helyesen az arcszérumokat - És 4 dolog, amit SOHA ne csinálj
Szakértőink

Dr. Falus György

1993 óta dolgozom plasztikai sebészként. Már pályám kezdetén abban a szerencsében volt részem, hogy rögtön kipróbálhattam mind a kórházi, mind a magán praxist. Jelenleg az esztétikai műtéteket egy megújult magánvállalkozásban, a helyreállító műtéteket kórházi keretek között végzem. A velem együtt dolgozó kollégákkal együtt közös célunk, hogy maximális szakmai és emberi hozzáállással valósítsuk meg a szépülni, fiatalodni vágyó pácienseink elképzeléseit. 

Dr. Halász Dóra

Aromaterapeuta, gyógyszerész

Dr Halász Dóra vagyok, szakgyógyszerész , feleség és egy gyönyörű kisfiú édesanyja, a SHEDO kozmetikumok megálmodója és készítője. Gyógyszerészeti egyetemi tanulmányaim során megismerkedhettem számos természetes és szintetikus vegyület kémiájával, tulajdonságaival, hatásaival. Figyelmem hamar a természetes anyagok felé irányult. A gyógynövények, növényi olajok és illóolajok ragadtak magukkal. Aromaterápiás tanulmányaim során elmélyülten foglalkozhattam kedvenc olajaimmal. Ezen tudásanyag birtokában már elérhetőek bizonyult sajátnatúr kozmetikumaim létrehozása, amellyel egy régi álmom vált valóra. Anyaként, keresztanyaként, barátnőként a mindennapos babaápolásban is szereztem tapasztalatot. Így született meg a SHEDO Manó babaápolási termékcsalád. Kozmetikumaim 2020. tavaszán kerültek forgalomba.Gyógyszerész. Aromaterapeuta. Csodás, 100%-ban természetes összetevőjű natúrkozmetikumok megálmodója és alkotója: ismerjétek meg dr. Halász Dórát és a SHEDO márkát! 

Dr. Pozsgai Melánia

2014-ben szereztem orvosi diplomát a Pécsi Tudományegyetemen. Már az első egyetemi évek alatt érdeklődni kezdtem a bőrgyógyászat iránt. Szakorvosként kiemelten fontosnak tartom, hogy az általános bőrgyógyászati kórképek mellett minél nagyobb hangsúlyt fektessünk bőrtumorok korai felismerésére, a fényvédelemmel, megelőzéssel kapcsolatos információk átadására.

Gazdig Adrienn

Hajfonat specialista

1985-ben születtem, amióta az eszemet tudom fodrász szerettem volna lenni.15évesen saját hajamon elkezdtem fonásokat gyakorolni, amit Alicia Keys ihletett (Fallin c. számában). Majd az egész sulinak kellett! 10éve végeztem el a fodrász iskolát és mivel 2017-ben hatalmas divat lett Magyarországon a hajfonás, így ezt már begyakorolva, meglovagoltam a hullámot! Ma pedig már oktatom is a hajfonás minden változatát!

Herczeg Csaba 'Gepárd'

1998 óta vagyok aktív fodrász, és 2000-től kezdve dolgozom divatfotózásokon, divatbemutatókon és reklámfilmekben. 2000-től a Tony&Guy oktatási és kreatív igazgatója voltam, innentől kezdve pedig állandó szereplője voltam a divatlapoknak, mint fodrász. 2005-ben két társammal megalakítottuk a Hair-Club szalont, 2010-től pedig egyedül viszem a CULThair fodrászatot.  Többször voltam a Central European Fashion Week vezető fodrásza, emellett pedig együtt dolgozhattam olyan cégekkel is, mint például a L’Oreal, TG vagy a Joico. Az utóbbi években a Schwarzkopf Professional és az Authentic Beauty Concept fodrásza vagyok.

Kenesei Anikó

A JOY magazin szépségszerkesztője

Klein Fanni

Klein Fanni vagyok, a The Sisterhood Salon egyik alapítója, a szalont Annával a nővéremmel nyitottuk tavaly nyáron budapest belvárosában, nekünk ez volt az egyik nagy újratervezés 2020-ban. Amikor megszereztem a szakmám, még nem ismertem ezt a világot, így folyamatosan fejlődni akartam, ezért képzésről képzésre jártam, ezáltal rengeteg szakembert és új technikát ismertem meg. A mai napig úgy gondolom, hogy soha nem szabad hátra dőlni, szeretem magam képezni és mindig keresem az újdonságokat. A festés szerelmeseként a díszítést preferálom főként, de a természetes hatású tökéletes gél lakkozás is nagyon fontos szerepe a munkámnak.

Kovács Viktória

Szakmai pályafutásomat a MAC Cosmetics-nél kezdtem 2014-ben, 3 kozmetikusként töltött év után. 2015-ben váltam szabadúszó sminkessé, azóta változatos területeken tehettem magam próbára. Több Budapest Fashion Week bemutatón dolgoztam, különböző magazinok oldalain jelentek meg munkáim, és számos hazai divattervező fotózásán közreműködtem. Hosszú ideje készítem írók, költők, szerzők sminkjeit is egy könyvkiadó felkérésére.

Részt vettem magyar és külföldi filmek, sorozatok forgatásán, illetve több, a Friss Hús Rövidfilmfesztiválon bemutatott produkció elkészítésében. Az utóbbi években sok zenei videó és reklám által is bővült a portfólióm.

Molnár Lilla

Etyeken élek és tevékenykedem sminkesként, kozmetikusként és sminktetoválóként (weboldalam). Egyetemi tanulmányaim alatt végeztem el professzionális sminkes képzést, majd rögtön el is helyezkedtem a szakmában, hogy kellő gyakorlatra tegyek szert, 5 évet dolgoztam a MAC Cosmetics-nél, majd kialakítottam önálló sminkes szalonom. Dolgoztam már fotózásokon, divatbemutatókon és forgatásokon is, Idő közben pedig nem csak sminkes, hanem sminktetováló és kozmetikus is lettem. Microblading- természetes szálas szemöldök tetoválás készítéssel is foglalkozom.

Szakonyi Eszter

Kozmetikus mester, egészségügyi szakkozmetikus, a Vintage Beauty magyar prémium kozmetikai márka megalapítója, az Időtlen szépség c. könyv szerzője

"Az emberi arc az egyik legpontosabb térkép az egyénről. Múltja, életmódja, szokásai, egészségi állapota, lelki alkata, törekvései és elfojtásai, hangulata és indulatai mind-mind leolvashatóak bőr állapotából, ápoltságából, redőiből, elváltozásaiból és a mindezek elfedésére tett törekvésekből. Ezen kódrendszer megfejtése és lehetőségekhez mért manipulálása az egyik legizgalmasabb játék számomra."

Takács Petra

Zólyomi Zsolt

Parfümőr

Zólyomi Zsolt vagyok, az egyetlen magyar orr, avagy parfümõr, a Le Parfum luxusparfümérialánc alapítója. Jean-Paul Guerlain Versailles-ban, a Napkirály fényûzõ városában alapította meg a luxuskozmetikumok világhírû francia iskoláját: www.isipca.fr Ebben az iskolában a világ minden tájáról érkezett tizenkét tanuló közt évtizedek óta az egyedüli magyarként végeztem el a Fragrance Academy parfümkészítõ mesterkurzusát. Jelenleg nemzetközi megbízásoknak megfelelve készítem saját parfümkreációimat. A Le Parfum parfümériáimban Személyes Parfümtanácsadást is tartok a világ legszebb niche parfümjeiből. A luxusparfümkészítés high-end szolgáltatása azonban, amikor egyedi felkérésre személyre szabott, kifejezetten a megrendelõ bõréhez komponált “haute couture” vagy "custom-made" parfümöket, valamint emlékezetes ünnepi, például esküvõi vagy exkluzív vállalati parfümöket alkotok.

Twitter
Pinterest
Miért fontos, hogy megfelelő sorrendben használd őket, és mi az, amit soha ne csinálj? Íme a válaszok!

A szérumok nélkülözhetetlenek a bőrápolási rutinban, mivel koncentrált hatóanyagokat biztosítanak az arcbőr számára, amelyek célzottan küzdenek a különböző problémákkal. Azonban a szérumok megfelelő alkalmazása kulcsfontosságú ahhoz, hogy a legjobb eredményeket érjük el.

Mielőtt bármilyen szérumot felkennél az arcodra, fontos, hogy előtte alaposan megtisztítsd a bőröd. Egy arctisztító gél vagy micellás víz segít eltávolítani az összes szennyeződést, és segítenek, hogy a szérumok hatóanyagai ne találjanak akadályokat a bőrön.

Ha több szérumot is szeretnél használni egy rutinon belül, akkor fontos tudnod, hogy mindig a legkönnyebbekkel, azaz a vízalapú szérumokkal érdemes kezdeni. Ilyenek például hialuronsavak, amelyek gyorsabban felszívódnak és nem akadályozzák meg a sűrűbb szérumok bejutását a bőrbe. A nehezebb, olajos vagy sűrűbb textúrájú szérumoknak a legvégén kell következniük, mivel azok lassabban szívódnak fel, valamint mélyebben hatnak és hosszabb ideig maradnak a bőrön.

Na, de mit, mivel?

C-vitamin és hialuronsav
A C-vitamin és a hialuronsav kombinációja gyönyörű, ragyogó és egyenletes bőrt biztosít, miközben hosszú távú használatuk segít a ráncok csökkentésében. A legjobb eredmény elérése érdekében először alkalmazd a C-vitaminos szérumot, majd következzen a hialuronsav.

C-vitamin és Niacinamid
Vannak, akik szerint a C-vitamin és a Niacinamid együtt irritálhatja a bőrt, mivel mindkettő sav. Bár nincs tudományos bizonyíték arra, hogy ez valóban problémát okozna, a két hatóanyag kombinálható. Ha együtt használod őket, ragyogó bőrt érhetsz el, miközben minimális anti-aging hatást is biztosítasz. Viszont az érzékeny bőrűeknek érdemes figyelniük a reakciókra.

Hialuronsav és retinol
A hialuronsav és retinol kombinációja hasonló eredményeket ad, mint a peptidek és retinol duója. A hialuronsav enyhíti a retinol szárító hatását, így megakadályozza a bőr kiszáradását. Minemellett ez is ideális érzékeny bőrűek számára is.

Niacinamid és retinol
A Niacinamid nemcsak a pattanások, tág pórusok és túlzott zsírtermelés ellen hatékony, hanem támogatja a bőr védőrétegét is. Ez pedig különösen fontos a retinol használata közben, mivel az kezdetben megzavarhatja a bőr természetes védelmét.

Na és mit ne csinálj? Katt a galériára és kiderül!

