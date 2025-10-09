Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
Böngéssz a JOY Beauty channel videói között!
Szakértők elárulták, mely TikTok trendeknek ne dőlj be, ha jót akarsz a bőrödnek
Legyantázta 3 éves kislánya szemöldökét: a netezők szétszedték az anyukát
  1. Főoldal
  2. Szépség
  3. Szépségpraktikák

Így lesz tartós a parfümöd egész nap: 7 egyszerű trükk, amivel ellenállhatatlan illatod lesz

#parfüm
#Szépségpraktikák
#tartós illat
#tartós parfüm
#parfüm tartóssága
#parfüm tippek
#parfüm trükkök
Bessenyei Viktória
Mutasd a cikkeit

Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Szépség, Szépségpraktikák
Utoljára frissült: 2025. október 8. 18:03

Forrás: Unsplash

Így lesz tartós a parfümöd egész nap: 7 egyszerű trükk, amivel ellenállhatatlan illatod lesz
A feliratkozásod hibába ütközött. Kérjük próbáld meg újra!
Köszönjük, sikeresen feliratkoztál!

Vár a JOY Beauty Club!

 Szeretnél mindenről elsők között értesülni? Iratkozz fel hírlevelünkre!

Szakértőink

Dr. Falus György

1993 óta dolgozom plasztikai sebészként. Már pályám kezdetén abban a szerencsében volt részem, hogy rögtön kipróbálhattam mind a kórházi, mind a magán praxist. Jelenleg az esztétikai műtéteket egy megújult magánvállalkozásban, a helyreállító műtéteket kórházi keretek között végzem. A velem együtt dolgozó kollégákkal együtt közös célunk, hogy maximális szakmai és emberi hozzáállással valósítsuk meg a szépülni, fiatalodni vágyó pácienseink elképzeléseit. 

Dr. Halász Dóra

Aromaterapeuta, gyógyszerész

Dr Halász Dóra vagyok, szakgyógyszerész , feleség és egy gyönyörű kisfiú édesanyja, a SHEDO kozmetikumok megálmodója és készítője. Gyógyszerészeti egyetemi tanulmányaim során megismerkedhettem számos természetes és szintetikus vegyület kémiájával, tulajdonságaival, hatásaival. Figyelmem hamar a természetes anyagok felé irányult. A gyógynövények, növényi olajok és illóolajok ragadtak magukkal. Aromaterápiás tanulmányaim során elmélyülten foglalkozhattam kedvenc olajaimmal. Ezen tudásanyag birtokában már elérhetőek bizonyult sajátnatúr kozmetikumaim létrehozása, amellyel egy régi álmom vált valóra. Anyaként, keresztanyaként, barátnőként a mindennapos babaápolásban is szereztem tapasztalatot. Így született meg a SHEDO Manó babaápolási termékcsalád. Kozmetikumaim 2020. tavaszán kerültek forgalomba.Gyógyszerész. Aromaterapeuta. Csodás, 100%-ban természetes összetevőjű natúrkozmetikumok megálmodója és alkotója: ismerjétek meg dr. Halász Dórát és a SHEDO márkát! 

Dr. Pozsgai Melánia

2014-ben szereztem orvosi diplomát a Pécsi Tudományegyetemen. Már az első egyetemi évek alatt érdeklődni kezdtem a bőrgyógyászat iránt. Szakorvosként kiemelten fontosnak tartom, hogy az általános bőrgyógyászati kórképek mellett minél nagyobb hangsúlyt fektessünk bőrtumorok korai felismerésére, a fényvédelemmel, megelőzéssel kapcsolatos információk átadására.

Gazdig Adrienn

Hajfonat specialista

1985-ben születtem, amióta az eszemet tudom fodrász szerettem volna lenni.15évesen saját hajamon elkezdtem fonásokat gyakorolni, amit Alicia Keys ihletett (Fallin c. számában). Majd az egész sulinak kellett! 10éve végeztem el a fodrász iskolát és mivel 2017-ben hatalmas divat lett Magyarországon a hajfonás, így ezt már begyakorolva, meglovagoltam a hullámot! Ma pedig már oktatom is a hajfonás minden változatát!

Herczeg Csaba 'Gepárd'

1998 óta vagyok aktív fodrász, és 2000-től kezdve dolgozom divatfotózásokon, divatbemutatókon és reklámfilmekben. 2000-től a Tony&Guy oktatási és kreatív igazgatója voltam, innentől kezdve pedig állandó szereplője voltam a divatlapoknak, mint fodrász. 2005-ben két társammal megalakítottuk a Hair-Club szalont, 2010-től pedig egyedül viszem a CULThair fodrászatot.  Többször voltam a Central European Fashion Week vezető fodrásza, emellett pedig együtt dolgozhattam olyan cégekkel is, mint például a L’Oreal, TG vagy a Joico. Az utóbbi években a Schwarzkopf Professional és az Authentic Beauty Concept fodrásza vagyok.

Kenesei Anikó

A JOY magazin szépségszerkesztője

Klein Fanni

Klein Fanni vagyok, a The Sisterhood Salon egyik alapítója, a szalont Annával a nővéremmel nyitottuk tavaly nyáron budapest belvárosában, nekünk ez volt az egyik nagy újratervezés 2020-ban. Amikor megszereztem a szakmám, még nem ismertem ezt a világot, így folyamatosan fejlődni akartam, ezért képzésről képzésre jártam, ezáltal rengeteg szakembert és új technikát ismertem meg. A mai napig úgy gondolom, hogy soha nem szabad hátra dőlni, szeretem magam képezni és mindig keresem az újdonságokat. A festés szerelmeseként a díszítést preferálom főként, de a természetes hatású tökéletes gél lakkozás is nagyon fontos szerepe a munkámnak.

Kovács Viktória

Szakmai pályafutásomat a MAC Cosmetics-nél kezdtem 2014-ben, 3 kozmetikusként töltött év után. 2015-ben váltam szabadúszó sminkessé, azóta változatos területeken tehettem magam próbára. Több Budapest Fashion Week bemutatón dolgoztam, különböző magazinok oldalain jelentek meg munkáim, és számos hazai divattervező fotózásán közreműködtem. Hosszú ideje készítem írók, költők, szerzők sminkjeit is egy könyvkiadó felkérésére.

Részt vettem magyar és külföldi filmek, sorozatok forgatásán, illetve több, a Friss Hús Rövidfilmfesztiválon bemutatott produkció elkészítésében. Az utóbbi években sok zenei videó és reklám által is bővült a portfólióm.

Molnár Lilla

Etyeken élek és tevékenykedem sminkesként, kozmetikusként és sminktetoválóként (weboldalam). Egyetemi tanulmányaim alatt végeztem el professzionális sminkes képzést, majd rögtön el is helyezkedtem a szakmában, hogy kellő gyakorlatra tegyek szert, 5 évet dolgoztam a MAC Cosmetics-nél, majd kialakítottam önálló sminkes szalonom. Dolgoztam már fotózásokon, divatbemutatókon és forgatásokon is, Idő közben pedig nem csak sminkes, hanem sminktetováló és kozmetikus is lettem. Microblading- természetes szálas szemöldök tetoválás készítéssel is foglalkozom.

Szakonyi Eszter

Kozmetikus mester, egészségügyi szakkozmetikus, a Vintage Beauty magyar prémium kozmetikai márka megalapítója, az Időtlen szépség c. könyv szerzője

"Az emberi arc az egyik legpontosabb térkép az egyénről. Múltja, életmódja, szokásai, egészségi állapota, lelki alkata, törekvései és elfojtásai, hangulata és indulatai mind-mind leolvashatóak bőr állapotából, ápoltságából, redőiből, elváltozásaiból és a mindezek elfedésére tett törekvésekből. Ezen kódrendszer megfejtése és lehetőségekhez mért manipulálása az egyik legizgalmasabb játék számomra."

Takács Petra

Zólyomi Zsolt

Parfümőr

Zólyomi Zsolt vagyok, az egyetlen magyar orr, avagy parfümõr, a Le Parfum luxusparfümérialánc alapítója. Jean-Paul Guerlain Versailles-ban, a Napkirály fényûzõ városában alapította meg a luxuskozmetikumok világhírû francia iskoláját: www.isipca.fr Ebben az iskolában a világ minden tájáról érkezett tizenkét tanuló közt évtizedek óta az egyedüli magyarként végeztem el a Fragrance Academy parfümkészítõ mesterkurzusát. Jelenleg nemzetközi megbízásoknak megfelelve készítem saját parfümkreációimat. A Le Parfum parfümériáimban Személyes Parfümtanácsadást is tartok a világ legszebb niche parfümjeiből. A luxusparfümkészítés high-end szolgáltatása azonban, amikor egyedi felkérésre személyre szabott, kifejezetten a megrendelõ bõréhez komponált “haute couture” vagy "custom-made" parfümöket, valamint emlékezetes ünnepi, például esküvõi vagy exkluzív vállalati parfümöket alkotok.

A nap cikke

Meleg férfiként nőt vett feleségül? Ez az igazság Anthony Perkinsről az Ed Gein-sorozat kapcsán

Az Ed Gein sorozatban többször is kitérnek a Psycho főszereplőjére, Anthony Perkinsre és magánéletére. De mi volt az igazság?

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Olvasd el!

Napi horoszkóp október 9.: az Ikreknek érdekes tapasztalásban lehet részük, a Mérlegeknek érdemes kiállniuk magukért

A hét második fele is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!

Olvasd el!

Tuti tipp a szakácsoktól! Ezzel a trükkel 5 perc alatt olvaszthatod ki a húst

Mindannyiunkkal előfordult már, hogy este vacsorát tervezünk, de a hűtőben csak egy jéggé fagyott hús vár ránk.

Olvasd el!

A születési éved utolsó számjegye izgalmas titkot árul el a jövődről

A születési éved utolsó számjegye elárulja, milyen sorsfordulat és életszakasz vár rád a közeljövőben. Kiderül, mit üzen neked az Univerzum!

Olvasd el!

8 sztár, akit meghurcoltak a neten párjuk külseje miatt

Trollok támadásai, bántó kommentek, és valódi szerelem a reflektorfényben. Íme 8 sztár, akit azért kritizáltak, mert a párja nem illett a hollywoodi szépségideálhoz.

Olvasd el!

Hercegek márpedig léteznek! 4 csillagjegy, amelynek szülötte maximálisan a tenyerén hordoz

Sok nő titkos vágya, hogy olyan férfira találjon, aki hercegként bánik vele.

Facebook
Twitter
Pinterest
Nem kell hozzá profi parfümszakértőnek lenned, csak néhány új szokást érdemes elsajátítani.
Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! A 2025-ös év illata: parfümök, amelyekért most mindenki rajong

Kevés dolog tud annyi magabiztossággal felruházni, mint a kedvenc parfümöd, melynek illata körbeleng egész nap. Egy kiváló parfüm kétség kívül kiegészíti az egész megjelenésedet is, sőt a hangulatodra és kisugárzásodra is hatással van. Mégis sokan tapasztalják, hogy a reggel felvitt parfüm délutánra szinte teljesen eltűnik, mintha egyáltalán nem fújtad volna magadra. Ez bosszantó tud lenni, különösen akkor, ha egy minőségi illatba fektettél be, amitől tartósságot várnál.

A probléma azonban sokszor nem is parfümben rejlik, hanem abban, hogyan használod. A bőr állapota, a felvitel módja, a tárolás és még az is számít, hogy hová permetezed az illatot. Néhány apró, de hatékony trükkel azonban könnyedén elérheted, hogy illatod órákon át veled maradjon és minden helyzetben ellenállhatatlan maradj.

Katt a galériára, ha szeretnéd megtudni a trükköket!

Galéria / 7 kép

Így lesz tartós a parfümöd egész nap: 7 egyszerű trükk, amivel ellenállhatatlan illatod lesz

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Kép
Sztárok

Jim Carrey 10 legjobb filmje a közönség szerint

Emlékezetes figurákból és jelenetekből nincs hiány a színész pályafutásában.

Kép
Green Stiletto

Ezek a cipők uralták a London Fashion Week kifutóit - Így viseld őket a hétköznapokban

Ígéretesnek tűnik az eddigi felhozatal cipők terén, és a legjobb, hogy ezek a trendek valóban hordhatóak!

Kép
Sztárok

Kiderült Beyoncé titkos diétája: a rajongók teljesen ki vannak akadva!

(M)ekkora ára van a szépségnek?!

Kép
Szerelem

9 fantasztikus randiötlet pároknak, amit mindenképpen próbáljatok ki ősszel

Az ősz különleges évszak: lassan lehullanak a falevelek, hűvösebbé válik a levegő, ilyenkor igazán vágyunk az intimitásra, a randevúk csodálatos világára. Ebben az időszakban a randik sokkal intimebb, meghittebb hangulatot ölthetnek, hiszen nem a nyár vibráló, fesztelen energiái dominálnak, hanem a közös lassulás, az egymásra figyelés kerül előtérbe. Az alábbiakban olyan őszi randiötleteket gyűjtöttünk össze, amelyeket mindenképpen érdemes kipróbálnod idén!

Kép
Divat

Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján

A csillagjegyed, már a fehérnemű választásban is könnyen segít!

Kép
Életmód

A születési éved utolsó számjegye izgalmas titkot árul el a jövődről

A születési éved utolsó számjegye elárulja, milyen sorsfordulat és életszakasz vár rád a közeljövőben. Kiderül, mit üzen neked az Univerzum!