Így legyél a saját életed főszereplője: a legújabb hajtrend visszahozza a romantikus komédiák aranykorát

Néha mindannyian helyet cserélnénk a kedvenc sorozatunk szereplőivel: például az Emily Párizsban főszereplőjével vagy Rachellel a Jóbarátokból és jó lenne, ha a szerelmi életünk olyan meseszerűen alakulhatna, mint a romantikus filmekben. A TikTok népszerű módszerével egyébként 7 napon belül minden kívánságodat valóra válthatod – szóval akár egy romkomba illő szerelem is.

De addig is, miért ne érezhetnéd magad már most a saját romantikus filmed főhősének? Képzeld, a legújabb hajtrend most éppen a romkomok aranykorát idézi: tudod, azt az időszakot, amikor például Julia Roberts is berobbant a Sztárom a párom vagy a Micsoda nő! című filmekkel, Cameron Diaz pedig az Édes kis semmiség vagy a Holiday mozikkal – amikor a réteges hajvágás volt a divat.

forrás: TV2 Sajtószoba Julia Roberts frizurája a Sztárom a párom című romantikus filmben tökéletes példa a romkom-hajtrendre.

Az egyik legelső dolog, amit megnézünk valakin, az egyértelműen a frizurája: a romkomok főszereplői esetében pedig ez mindig olyan, ami szó szerint magára vonzza a tekintetet. Szóval a függöny frufru (amit Julia Roberts is beújított magának) és a réteges hajvágás például tökéletes választás lehet, mert kiemeli az arcodat és keretet ad neki.

A réteges vágás egyébként igazi jolly joker, mivel szuperül áll akkor is, ha egyenesen hordod a hajad, de akkor is, ha begöndöríted, ráadásul a változás nem annyira drasztikus, ezért, ha nem tetszik, könnyedén megnövesztheted újra a tincseidet. Szóval itt az ideje, hogy te is magadra irányítsd a reflektorfényt és legyél akár már ma a saját életed főszereplője!

És zárásképpen hadd osszunk meg veled egy jó hírt: november 13-16. között jönnek a JOY-napok, az ősz kedvenc kuponarzenálja! Ahogy azt már megszokhattad, sokszínű kuponkínálattal várunk, és akár 50% kedvezményt válthatsz be több mint 1000 üzletben és online. A dyson.hu webáruházban például 15% kedvezménnyel szerezhetsz be hajápolási termékeket! Töltsd le a JOY Hungary applikációját, böngészd a kuponokat, és írd fel már most, mi az, amit biztosan beszerzel akciósan a JOY-napok alatt!

November 13-16. között jönnek a JOY-napok, az ősz kedvenc kuponarzenálja!

Ha imádod a régebbi romantikus vígjátékokat, akkor tuti, hogy odáig vagy Julia Robertsért is! Katt, ha kíváncsi vagy a top 10 legjobb filmjére:

Galéria / 10 kép A nézők döntöttek: Minden idők 10 legjobb filmje Julia Roberts főszereplésével Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria