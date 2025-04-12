Így készítsd el a tökéletes slick back frizurát egyszerűen és gyorsan

Veled is mindenhol szembe jönnek a slick back frizurák? Ennek lényege, hogy extra simán és ragyogóan van összefogva a hajad egy kontyban. Viszont mindenkinek más trükkje van arra, hogyan készíthetjük el a tökéletes verziót. Egyesek szerint több napos hajon érdemes kísérletezni, mások viszont inkább a frissen mosott hajra esküsznek. Na, de most akkor mi az igazság?

A tökéletes slick back elkészítése

Nem szükséges hozzá sem frissen mosott haj, sem nagyon zsíros haj, a legjobb verzió, ha párnapos a frizurád. Először fogj egy sűrű fogú fésűt vagy hajkefét, és segítségével fésüld hátra a hajad úgy, hogy a fejtetődhöz simuljon. Érdemes egy kis hajhabot is használni, és így össze fogni a hajad egy szoros lófarokban. Ha szeretnéd, készíthetsz oldalsó választékot is, ez elegánsabb megjelenést kölcsönöz.

Ezután érdemes hajwaxot használni, ebből több fajta is van a piacon. A mi kedvenceink ezek a termékek:

Miután összefogtad a lófarkad, érdemes egy kis hajlakkal fixálni az egészet, majd rátérhetsz a kontyra. Ha elég hosszú a hajad, érdemes előbb befonni és utána felcsavarni. Viszont amennyiben rövidebb, csak próbáld meg egy hajgumi köré csavarni a hajad, és egy nagy scrunchieval rögzíteni. Ilyen egyszerű, mégis nagyszerű a slick back haj elkészítése!

Ha pedig érdekel, hogy milyen hajszín illik hozzád a csillagjegyed alapján, akkor katt a galériára!

Galéria / 12 kép Ilyen tavaszi hajszínt újíts be a csillagjegyed alapján a következő időszakban Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria