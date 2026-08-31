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Így alakíts ki egy tökéletes anti-aging rutint, ha érzékeny a bőröd

#Bőr
#anti aging
#ránc
#peptid
#PDRN
#mélyebb ráncok
Bessenyei Viktória
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Szépség
Utoljára frissült: 2026. augusztus 31. 09:35

Forrás: Getty Images

Így alakíts ki egy tökéletes anti-aging rutint, ha érzékeny a bőröd
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A feszesebb, teltebb és rugalmasabb bőrért ma már nem feltétlenül kell erős, irritáló hatóanyagokhoz nyúlni.

Ahogy a bőr öregszik, egyre látványosabbá válhat a kollagénszint csökkenése, a rugalmasság elvesztése és a mélyebb ráncok megjelenése. Érzékeny bőr esetén azonban az anti-aging rutin kialakítása különösen kényes terep lehet, hiszen számos, klasszikusan öregedésgátlóként ismert aktív összetevőt nem minden bőrtípus tolerál jól. Érzékeny bőr esetén az a legfontosabb, hogy tudjuk, mely összetevőkre érdemes építeni, melyeket jobb kerülni és hogyan vezessük be az újdonságokat úgy, hogy közben ne borítsuk fel a bőr egyensúlyát.

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Érzékeny bőr esetében fontosabb lehet egy olyan formula, ami a látványos eredmények mellett a hidratálásra és a bőrbarrier támogatására is figyel. Így érdemes érzékenybőrűeknek peptideket vagy PDRN-t tartalmazó hidratálókat választani. Szintén fontos arra, is figyelni, hogy a terméket bőrgyógyászatilag tesztelték-e, illetve kifejezetten érzékeny bőrre is alkalmas-e. A textúra sem mellékes. A könnyű, gyorsan felszívódó formulák kényelmesebbek lehetnek a bőrön, míg a nagyon nehéz krémek irritációt okozhatnak.

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Így vezess be új anti-aging terméket a rutinba

Érzékeny bőr esetén nem érdemes egyszerre teljesen felforgatni a megszokott rutint. Egyszerre csak egy új terméket vezess be. Így könnyebb megfigyelni, hogyan reagál rá a bőröd. Válassz kíméletes formulát például egy hidratálókrém jó kiindulópont lehet. Érdemes először bőrpróbát csinálni. Néhány napon keresztül teszteld kis területen, például a nyakadon.

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