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Ezek a hűsítő szépségápolási termékek fognak megmenti a legnagyobb hőhullámban
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Amikor napok óta tombol a kánikula, már a reggeli készülődés is komoly kihívásnak tűnhet. Ilyenkor jöhetnek jól a frissítő, hűsítő szépségápolási termékek, amelyek nemcsak kellemesebbé teszik a rutint, hanem pillanatok alatt üdébbé és komfortosabbá varázsolják a bőrt. A jeges hatású arcápolóktól a frissítő permeteken át a könnyű, hűsítő testápolókig összegyűjtöttük azokat a nyári megmentőket, amelyekhez a legnagyobb hőhullámban is öröm lesz nyúlni.
Rituals The Ritual of Seshen Body Scrub
Egy frissítő zuhany már önmagában is életmentő lehet a forró nyári napokon, egy különleges testradírral azonban valódi otthoni wellnessélménnyé alakíthatjuk. A Rituals tengeri sót tartalmazó bőrradírja eltávolítja az elhalt hámsejteket, miközben homokos textúrája vízzel érintkezve könnyed, tejszerű habbá változik. Segít puhává és hidratálttá tenni a bőrt, vízi, citrusos és lótuszvirágos illata pedig tökéletesen illik a nyári hangulathoz.
Notino Hydrating Bio-Cellulose Face Mask with Ceramides
A hőség, a légkondicionálás és a folyamatos napozás könnyen megviselheti a bőrt, ezért nyáron különösen fontos a megfelelő hidratálás. A Notino biocellulóz arcmaszkja intenzív ápolást biztosít, miközben a ceramidokat tartalmazó formula támogatja a bőr természetes védőrétegét. A még intenzívebb hűsítő hatás érdekében használat előtt néhány percre tedd a hűtőszekrénybe.
thim Radiance Cooling Pad
Kevés dolog esik jobban egy forró napon, mint néhány percnyi hűsítő felfrissülés. A thim tonizáló párnáit kifejezetten arra tervezték, hogy segítsenek csökkenteni a bőr hőérzetét, miközben hidratálják és megnyugtatják az arcot. A párnák a bőr felszínéről a szennyeződések és az esetleges sminkmaradványok eltávolításában is segítenek, valamint előkészítik az arcot a sminkelésre. Praktikus választás lehet reggeli készülődéshez, utazáshoz vagy egy hosszú, meleg nap közepén, amikor gyors felfrissülésre van szükség.
TOCOBO Cica Cooling Sun Stick SPF50+
A fényvédelem a legnagyobb hőségben sem maradhat el, a krémek újbóli felvitele azonban napközben nem mindig kényelmes. A TOCOBO praktikus stiftje SPF50+ pont emiatt annyira jó, könnyen elvégezheted a fényvédelmet, miközben hűsíted is az arcod. Kompakt csomagolásának köszönhetően könnyen elfér a táskában, így napközben is egyszerűen újra felvihető az arcra.
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