Hogyan válassz arckrémet bőrtípus szerint? Szakértő segít

A megfelelő arckrém kiválasztása elsőre egyszerűnek tűnhet: leveszünk egy szimpatikus tégelyt a polcról, ami „hidratáló”, „ragyogást adó” vagy „anti-aging” felirattal csábít. A bőrünk azonban ennél jóval tudatosabb választást igényel. Ami az egyik embernél puha, egészséges arcbőrt eredményez, a másiknál feszülést, pattanásokat vagy irritációt okozhat.

Miért fontos bőrtípus szerint választani?

Az arckrém egyik legfontosabb feladata, hogy támogassa a bőr védőrétegét. Ez a védőréteg segít megtartani a nedvességet, óv a külső hatásoktól és hozzájárul ahhoz, hogy a bőr komfortos, rugalmas és kiegyensúlyozott maradjon.

Ha nem megfelelő krémet használunk, az könnyen kibillentheti ezt az egyensúlyt.

A bőrgyógyászok és kozmetikai szakemberek szerint a leggyakoribb hiba az, hogy valaki trendek alapján választ arckrémet, nem pedig a saját bőrének igényei szerint. Egy népszerű termék nem biztos, hogy neked is jó lesz, még akkor sem, ha másoknál látványos eredményt hozott.

