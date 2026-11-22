Biztosan neked is ismerős, hogy ahogy ősszel kilépsz a lakásból, egyszerűen úgy fúj a szél, hogy az arcod hirtelen teljesen kiszárad, pedig felkented a szokásos arckrémedet. Valószínűleg ez azért van, mert a hideg, száraz szél hipp hopp kiszárította.

Ilyenkor ugyanis a bőrödnek jóval több törődésre van szüksége, mint máskor. A hideg levegő, a szél és a fűtött helyiségek száraz levegője együttesen könnyen felboríthatják a bőröd természetes egyensúlyát, gyengíthetik a védőrétegét, és fokozhatják a nedvességvesztést. Ennek eredménye pedig a kellemetlen feszülő érzés, a kipirosodás, a hámlás, sőt, akár az irritáció is lehet. A téli időszakban épp ezért érdemes kicsit változtatni a rutinodon, érdemes beszerezni egy téli arckrémet, ami a legnagyobb hidegben is véd.

Most olyan arckrémeket gyűjtöttünk össze, amelyek a leghidegebb, legszelesebb napokon is a bőröd legjobb barátai lehetnek!

Kiehl's Ultra Facial Meltdown Recovery Cream

Hogyha már odáig jutottál, hogy az arcbőröd kipirosodott és húzódik, akkor érdemes egy kicsit ráfeküdni a hidratálásra egy recovery krémmel. Ez segít helyreállítani a bőrbarriert, és olyan intenzíven hidratál, hogy rendszeres használat mellett a kellemetlen húzódó érzés is enyhülhet.

CeraVe Moisturising Cream

Egy fokkal kevésbé sűrű krém, viszont szintén elképesztően jól hidratál. Én magam is ezt használom arcra és testre egyaránt, és az ekcémás bőrömön is mindig sokat segít. Nem mellesleg egyáltalán nincs nehéz érzete a bőrön, és nagyon gyorsan beszívódik.

Bioderma Sensibio DS+ Cream

Kifejzetten a seborreás dermatitiszben szenvedő érzékeny bőrre lett kifejlesztve. Mérsékli a bőrpírt, megnyugtatja az irritált bőrt és megakadályozza a pikkelyesedés kialakulását, amire télen sokkal inkább hajlamosak vagyunk.

Ziaja Goat's Milk nappali hidratáló

Hogyha egy pénztárcabarátabb hidratálót keresel, akkor erre is van megoldás! A Ziaja kecsketejes krémei remekül hidratálnak. A vitaminoknak és a kecsketej komplexnek köszönhető, hogy támogatja a bőrét, és annak a természetes megújulási folyamatait, valamint a kollagén és elasztin szintézisét. Nem mellesleg körülbelül 1500 Ft körül mozog az ára, azért az nem semmi.

La Roche-Posay Nutritic tápláló krém

A benne található sheavaj segít táplálni és puhítani a bőrt, míg a glicerin gondoskodik az intenzív hidratálásról. Ráadásul MP-lipideket is tartalmaz, amelyek támogatják a bőr természetes védőrétegének működését, így különösen jól jöhetnek, ha a hideg szél már alaposan megviselte az arcodat. Gazdag, kellemes textúrájának köszönhetően pedig ideális választás lehet a száraz és nagyon száraz bőr ápolására.

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