Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
Böngéssz a JOY Beauty channel videói között!
Szakértők elárulták, mely TikTok trendeknek ne dőlj be, ha jót akarsz a bőrödnek
Legyantázta 3 éves kislánya szemöldökét: a netezők szétszedték az anyukát
  1. Főoldal
  2. Szépség
  3. Frizura

A házi hajmaszk, amitől a fodrász szerint is selymesebb lesz a hajad

#Frizura
#Hajápolás
#hajmaszk
#házi hajmaszk
#diy hajmaszk
#tápláló hajmaszk
#hajvédő maszk
Bessenyei Viktória
Mutasd a cikkeit

Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Szépség, Frizura
Utoljára frissült: 2025. október 10. 07:56

Forrás: Unsplash

A házi hajmaszk, amitől a fodrász szerint is selymesebb lesz a hajad
A feliratkozásod hibába ütközött. Kérjük próbáld meg újra!
Köszönjük, sikeresen feliratkoztál!

Vár a JOY Beauty Club!

 Szeretnél mindenről elsők között értesülni? Iratkozz fel hírlevelünkre!

Szakértőink

Dr. Falus György

1993 óta dolgozom plasztikai sebészként. Már pályám kezdetén abban a szerencsében volt részem, hogy rögtön kipróbálhattam mind a kórházi, mind a magán praxist. Jelenleg az esztétikai műtéteket egy megújult magánvállalkozásban, a helyreállító műtéteket kórházi keretek között végzem. A velem együtt dolgozó kollégákkal együtt közös célunk, hogy maximális szakmai és emberi hozzáállással valósítsuk meg a szépülni, fiatalodni vágyó pácienseink elképzeléseit. 

Dr. Halász Dóra

Aromaterapeuta, gyógyszerész

Dr Halász Dóra vagyok, szakgyógyszerész , feleség és egy gyönyörű kisfiú édesanyja, a SHEDO kozmetikumok megálmodója és készítője. Gyógyszerészeti egyetemi tanulmányaim során megismerkedhettem számos természetes és szintetikus vegyület kémiájával, tulajdonságaival, hatásaival. Figyelmem hamar a természetes anyagok felé irányult. A gyógynövények, növényi olajok és illóolajok ragadtak magukkal. Aromaterápiás tanulmányaim során elmélyülten foglalkozhattam kedvenc olajaimmal. Ezen tudásanyag birtokában már elérhetőek bizonyult sajátnatúr kozmetikumaim létrehozása, amellyel egy régi álmom vált valóra. Anyaként, keresztanyaként, barátnőként a mindennapos babaápolásban is szereztem tapasztalatot. Így született meg a SHEDO Manó babaápolási termékcsalád. Kozmetikumaim 2020. tavaszán kerültek forgalomba.Gyógyszerész. Aromaterapeuta. Csodás, 100%-ban természetes összetevőjű natúrkozmetikumok megálmodója és alkotója: ismerjétek meg dr. Halász Dórát és a SHEDO márkát! 

Dr. Pozsgai Melánia

2014-ben szereztem orvosi diplomát a Pécsi Tudományegyetemen. Már az első egyetemi évek alatt érdeklődni kezdtem a bőrgyógyászat iránt. Szakorvosként kiemelten fontosnak tartom, hogy az általános bőrgyógyászati kórképek mellett minél nagyobb hangsúlyt fektessünk bőrtumorok korai felismerésére, a fényvédelemmel, megelőzéssel kapcsolatos információk átadására.

Gazdig Adrienn

Hajfonat specialista

1985-ben születtem, amióta az eszemet tudom fodrász szerettem volna lenni.15évesen saját hajamon elkezdtem fonásokat gyakorolni, amit Alicia Keys ihletett (Fallin c. számában). Majd az egész sulinak kellett! 10éve végeztem el a fodrász iskolát és mivel 2017-ben hatalmas divat lett Magyarországon a hajfonás, így ezt már begyakorolva, meglovagoltam a hullámot! Ma pedig már oktatom is a hajfonás minden változatát!

Herczeg Csaba 'Gepárd'

1998 óta vagyok aktív fodrász, és 2000-től kezdve dolgozom divatfotózásokon, divatbemutatókon és reklámfilmekben. 2000-től a Tony&Guy oktatási és kreatív igazgatója voltam, innentől kezdve pedig állandó szereplője voltam a divatlapoknak, mint fodrász. 2005-ben két társammal megalakítottuk a Hair-Club szalont, 2010-től pedig egyedül viszem a CULThair fodrászatot.  Többször voltam a Central European Fashion Week vezető fodrásza, emellett pedig együtt dolgozhattam olyan cégekkel is, mint például a L’Oreal, TG vagy a Joico. Az utóbbi években a Schwarzkopf Professional és az Authentic Beauty Concept fodrásza vagyok.

Kenesei Anikó

A JOY magazin szépségszerkesztője

Klein Fanni

Klein Fanni vagyok, a The Sisterhood Salon egyik alapítója, a szalont Annával a nővéremmel nyitottuk tavaly nyáron budapest belvárosában, nekünk ez volt az egyik nagy újratervezés 2020-ban. Amikor megszereztem a szakmám, még nem ismertem ezt a világot, így folyamatosan fejlődni akartam, ezért képzésről képzésre jártam, ezáltal rengeteg szakembert és új technikát ismertem meg. A mai napig úgy gondolom, hogy soha nem szabad hátra dőlni, szeretem magam képezni és mindig keresem az újdonságokat. A festés szerelmeseként a díszítést preferálom főként, de a természetes hatású tökéletes gél lakkozás is nagyon fontos szerepe a munkámnak.

Kovács Viktória

Szakmai pályafutásomat a MAC Cosmetics-nél kezdtem 2014-ben, 3 kozmetikusként töltött év után. 2015-ben váltam szabadúszó sminkessé, azóta változatos területeken tehettem magam próbára. Több Budapest Fashion Week bemutatón dolgoztam, különböző magazinok oldalain jelentek meg munkáim, és számos hazai divattervező fotózásán közreműködtem. Hosszú ideje készítem írók, költők, szerzők sminkjeit is egy könyvkiadó felkérésére.

Részt vettem magyar és külföldi filmek, sorozatok forgatásán, illetve több, a Friss Hús Rövidfilmfesztiválon bemutatott produkció elkészítésében. Az utóbbi években sok zenei videó és reklám által is bővült a portfólióm.

Molnár Lilla

Etyeken élek és tevékenykedem sminkesként, kozmetikusként és sminktetoválóként (weboldalam). Egyetemi tanulmányaim alatt végeztem el professzionális sminkes képzést, majd rögtön el is helyezkedtem a szakmában, hogy kellő gyakorlatra tegyek szert, 5 évet dolgoztam a MAC Cosmetics-nél, majd kialakítottam önálló sminkes szalonom. Dolgoztam már fotózásokon, divatbemutatókon és forgatásokon is, Idő közben pedig nem csak sminkes, hanem sminktetováló és kozmetikus is lettem. Microblading- természetes szálas szemöldök tetoválás készítéssel is foglalkozom.

Szakonyi Eszter

Kozmetikus mester, egészségügyi szakkozmetikus, a Vintage Beauty magyar prémium kozmetikai márka megalapítója, az Időtlen szépség c. könyv szerzője

"Az emberi arc az egyik legpontosabb térkép az egyénről. Múltja, életmódja, szokásai, egészségi állapota, lelki alkata, törekvései és elfojtásai, hangulata és indulatai mind-mind leolvashatóak bőr állapotából, ápoltságából, redőiből, elváltozásaiból és a mindezek elfedésére tett törekvésekből. Ezen kódrendszer megfejtése és lehetőségekhez mért manipulálása az egyik legizgalmasabb játék számomra."

Takács Petra

Zólyomi Zsolt

Parfümőr

Zólyomi Zsolt vagyok, az egyetlen magyar orr, avagy parfümõr, a Le Parfum luxusparfümérialánc alapítója. Jean-Paul Guerlain Versailles-ban, a Napkirály fényûzõ városában alapította meg a luxuskozmetikumok világhírû francia iskoláját: www.isipca.fr Ebben az iskolában a világ minden tájáról érkezett tizenkét tanuló közt évtizedek óta az egyedüli magyarként végeztem el a Fragrance Academy parfümkészítõ mesterkurzusát. Jelenleg nemzetközi megbízásoknak megfelelve készítem saját parfümkreációimat. A Le Parfum parfümériáimban Személyes Parfümtanácsadást is tartok a világ legszebb niche parfümjeiből. A luxusparfümkészítés high-end szolgáltatása azonban, amikor egyedi felkérésre személyre szabott, kifejezetten a megrendelõ bõréhez komponált “haute couture” vagy "custom-made" parfümöket, valamint emlékezetes ünnepi, például esküvõi vagy exkluzív vállalati parfümöket alkotok.

A nap cikke

Egyre több a baj: ezek utalnak arra, hogy Meghan és Harry a válás felé sodródnak

Több jel is utal arra, hogy valami nagyon nem stimmel a páros között.

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Olvasd el!

Napi horoszkóp október 10.: az Ikrek nagyobb volumenű dologra készülnek, a Szüzek átadhatják magukat a pihenésnek

A hét utolsó munkanapján sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a pénteki horoszkópot is!

Olvasd el!

6 dolog, amit genetikailag NEM örökölsz a szüleidtől, akármit is állítanak

Sokan hiszik, hogy mindenért a gének felelősek: a tehetségért, a szorgalomért vagy akár a humorérzékért. Pedig a tudomány mást mond! Van legalább hat dolog, amit nem a szüleidtől örökölsz, bármennyire is állítják az ellenkezőjét.

Olvasd el!

TOP10 őszi-téli ruha, amit a pasik imádnak egy nőn - És 3, amit nem szeretnek

Talán nem is sejted, de a pasik az alábbi ruhadarabokért megőrülnek egy nőn! Viszont van három olyan, ősszel és télen gyakran viselt outfit, amit kevésbé csípnek.

Olvasd el!

A születési éved utolsó számjegye izgalmas titkot árul el a jövődről

A születési éved utolsó számjegye elárulja, milyen sorsfordulat és életszakasz vár rád a közeljövőben. Kiderül, mit üzen neked az Univerzum!

Olvasd el!

"Beperlem az exem, mert elvesztegette a fiatal éveimet és mégse vett feleségül"

Régen több országban is lehetett perelni a lemondott esküvő miatt, napjainkban már csak néhány helyen létezik ez. De mit jelent pontosan, és tényleg lehet perelni az exet a szakítás miatt?

Facebook
Twitter
Pinterest
Nem kell hozzá más, csak pár alapanyag a konyhából és egy kis türelem. Rendszeres használatával különösen finom tapintatú lesz a hajad.

Sokan küzdünk azzal, hogy bármit is kenünk a hajunkra az nem táplál igazán. Folyamatosan csak töredeznek a hajszálak, száraz és fakó lesz a frizuránk, ráadásul a hideg idő beköszöntével ez még jellemzőbbé válik. Ilyenkor legtöbben a drága bolti hajpakolásokhoz vagy szalonkezelésekhez nyúlnak, pedig a megoldás sokszor ott lapul a konyhában.

Nagy előnyük, hogy a természetes alapanyagok természetesen táplálják a hajszálakat, ezzel pedig hosszútávon is segítenek helyreállítani a haj egészséges szerkezetét. A fodrászok is gyakran mondják: a hajápolás egyik titka nem feltétlenül a legdrágább termék, hanem a következetesség és a helyes összetevők használata.

Most mutatunk egy házi hajmaszk receptet, amitől a hajad olyan puha és selymes lesz, mintha fodrász keze alól kerültél volna ki és ehhez csak néhány, könnyen beszerezhető összetevő kell.

De először is, miért fontos a hajápolás?

A hajszálak nagy része keratinból áll, amit nagyon könnyen károsít a hő, a vegyi anyagok, a napfény vagy akár a helytelen ápolás. A haj külső védőrétege ilyenkor felnyílik és a szál érdes, fénytelen és sérülékeny lesz.

A természetes olajok, vitaminok és fehérjék pedig segítenek abban, hogy visszapótolják a hiányzó tápanyagokat, kisimítsák a hajszál felszínét és megőrizzék a nedvességet. Sőt még védőréteget képeznek a további károsodás ellen. Ezért van az, hogy egy jól összeállított házi hajmaszk rendszeres használattal valóban látványos eredményt adhat.

Hozzávalók

  • 1 db érett avokádó
  • 1 evőkanál extra szűz olívaolaj
  • 1 evőkanál kókuszolaj
  • 1 evőkanál méz
  • 1 tojás (opcionális, extra fehérje a hajszálak erősítésére)
  • Pár csepp argánolaj vagy jojobaolaj (extra fényért, bár nem kötelező)

Elkészítés:

Az avokádót villával nyomkodd össze, amíg teljesen krémes nem lesz., majd add hozzá az olívaolajat, kókuszolajat és a mézet. Ha tojást is használsz, keverd bele úgy, hogy homogén állagot kapj. Végül pedig csöpögtesd hozzá az extra olajakat és jól keverd el.

Ha kész a pakolás, akkor törölköző száraz hajra vidd fel és húzz zuhanysapkát. Ez azért különösen jó, mert bent tartja a meleget, így pedig a hatóanyagok jobban bejutnak a hajszerkezetébe. Hogyha extrán melegen szeretnéd tartani a hajad, akkor még egy törölközőt is a fejed köré csavarhatsz. Hagyd hatni a hajmaszkot 20-30 percig, nagyon sérült haj esetén akár 40 percig is lehet. Majd öblítsd ki langyos vízzel és moss hajra egy enyhe samponnal. Az utolsó öblítést hidegebb vízzel végezd, hogy a hajad extra fényes legyen és kész is vagy, most már olyan hajad van, mintha most jöttél volna a fodrászatból.

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! 6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol

Ezt olvadtad már?

Galéria / 6 kép

6 frizura, amit 40 felett örökre felejts el – legalább 10 évet öregítenek rajtad!

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Kép
Szépség

6 bőrápolási hiba, amit te is elkövetsz ősszel - így javíthatod ki őket

Pár rosszul berögzült szokás, sokat ronthat a bőröd állapotán. Te elköveted őket?

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp október 11.: az Oroszlánokat kellemes meglepetés éri, a Mérlegek céltudatosak

A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!

Kép
Divat

7 ruhadarab, ami öregít téged - 10 évvel idősebbnek fogsz tűnni, ha ezeket hordod

Ezeket a ruhadarabokat, ha teheted kerüld el, mert bizony akár 10 évet is dobhatnak a külsődre.

Kép
Szerelem

"Beperlem az exem, mert elvesztegette a fiatal éveimet és mégse vett feleségül"

Régen több országban is lehetett perelni a lemondott esküvő miatt, napjainkban már csak néhány helyen létezik ez. De mit jelent pontosan, és tényleg lehet perelni az exet a szakítás miatt?

Kép
Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság azonban más mutat...

Kép
Önismeret

Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene

A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá a köztudatban élő irreális, elérhetetlen szépségideálok miatt. És igen, Mark Darcy megerősítette abban, hogy pontosan úgy szerethető, ahogy van, de a legjobb az lenne, ha saját magunkat meg tudnánk erről győzni, akármit is látunk a (közösségi) médiában.