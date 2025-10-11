A házi hajmaszk, amitől a fodrász szerint is selymesebb lesz a hajad

Sokan küzdünk azzal, hogy bármit is kenünk a hajunkra az nem táplál igazán. Folyamatosan csak töredeznek a hajszálak, száraz és fakó lesz a frizuránk, ráadásul a hideg idő beköszöntével ez még jellemzőbbé válik. Ilyenkor legtöbben a drága bolti hajpakolásokhoz vagy szalonkezelésekhez nyúlnak, pedig a megoldás sokszor ott lapul a konyhában.

Nagy előnyük, hogy a természetes alapanyagok természetesen táplálják a hajszálakat, ezzel pedig hosszútávon is segítenek helyreállítani a haj egészséges szerkezetét. A fodrászok is gyakran mondják: a hajápolás egyik titka nem feltétlenül a legdrágább termék, hanem a következetesség és a helyes összetevők használata.

Most mutatunk egy házi hajmaszk receptet, amitől a hajad olyan puha és selymes lesz, mintha fodrász keze alól kerültél volna ki és ehhez csak néhány, könnyen beszerezhető összetevő kell.

De először is, miért fontos a hajápolás?

A hajszálak nagy része keratinból áll, amit nagyon könnyen károsít a hő, a vegyi anyagok, a napfény vagy akár a helytelen ápolás. A haj külső védőrétege ilyenkor felnyílik és a szál érdes, fénytelen és sérülékeny lesz.

A természetes olajok, vitaminok és fehérjék pedig segítenek abban, hogy visszapótolják a hiányzó tápanyagokat, kisimítsák a hajszál felszínét és megőrizzék a nedvességet. Sőt még védőréteget képeznek a további károsodás ellen. Ezért van az, hogy egy jól összeállított házi hajmaszk rendszeres használattal valóban látványos eredményt adhat.

Hozzávalók

1 db érett avokádó

1 evőkanál extra szűz olívaolaj

1 evőkanál kókuszolaj

1 evőkanál méz

1 tojás (opcionális, extra fehérje a hajszálak erősítésére)

Pár csepp argánolaj vagy jojobaolaj (extra fényért, bár nem kötelező)

Elkészítés:

Az avokádót villával nyomkodd össze, amíg teljesen krémes nem lesz., majd add hozzá az olívaolajat, kókuszolajat és a mézet. Ha tojást is használsz, keverd bele úgy, hogy homogén állagot kapj. Végül pedig csöpögtesd hozzá az extra olajakat és jól keverd el.

Ha kész a pakolás, akkor törölköző száraz hajra vidd fel és húzz zuhanysapkát. Ez azért különösen jó, mert bent tartja a meleget, így pedig a hatóanyagok jobban bejutnak a hajszerkezetébe. Hogyha extrán melegen szeretnéd tartani a hajad, akkor még egy törölközőt is a fejed köré csavarhatsz. Hagyd hatni a hajmaszkot 20-30 percig, nagyon sérült haj esetén akár 40 percig is lehet. Majd öblítsd ki langyos vízzel és moss hajra egy enyhe samponnal. Az utolsó öblítést hidegebb vízzel végezd, hogy a hajad extra fényes legyen és kész is vagy, most már olyan hajad van, mintha most jöttél volna a fodrászatból.

Ezt olvadtad már?

Galéria / 6 kép 6 frizura, amit 40 felett örökre felejts el – legalább 10 évet öregítenek rajtad! Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria