Három ikonikus koktél, három ellenállhatatlan illat: a KILIAN PARIS új kollekciója egészen különleges

Az ikonikus Angels’ Share otthonául szolgáló The Liquors kollekció örökségére építve a The Cocktails a Kilian Bar történetének következő fejezete, és egyben az univerzum eddigi legtökéletesebb megtestesülése. A kollekció szorosan kapcsolódik Kilian Hennessy alapító és kreatív igazgató azon örökségéhez, amely a kivételes minőségű szeszes italok világából ered. Míg a The Liquors kollekció a legnemesebb italok karakterét fordította le az illatok nyelvére, addig a The Cocktails tovább lép egy szintet: a parfümkészítés és a koktélkultúra találkozásából született kompozíciók a legendás koktélok kreativitását, érzékiségét és sokszínűségét ragadják meg.

A The Cocktails kollekcióval a KILIAN PARIS teljessé teszi a Kilian Bar eredeti vízióját, egy olyan világot, ahol a prémium italok kultúrája és a kifinomult parfümkészítés művészete innovatív illatalkotásokban fonódik össze.

Sparkling Royal

A Kir Royal elegáns világát idéző Sparkling Royal a tökéletes párizsi aperitif hangulatát kelti életre. Ahogy az ikonikus koktélban, úgy ebben az illatban is a pezsgő frissesség és a kifinomultság alkot tökéletes egyensúlyt. A kompozíció friss marokkói mentával és olasz citrommal nyit, majd a feketeribizli akkord és a bolgár rózsa elegáns szívjegyei bontakoznak ki. Az alapban a brazíliai tonkabab és a lágy pézsmajegyek selymesen simítják el az illatot, ragyogóan elegáns és könnyed nyomot hagyva maguk után.

Piña Paraíso

A Piña Colada által inspirált Piña Paraíso a délután és az aranyló naplemente közötti varázslatos átmenetet idézi meg. Az illat egy napsütötte utazásra hív Copacabana paradicsomi strandjaira, ahol az üdítő frissesség és a könnyed luxus felejthetetlen élményt nyújt. Az aranyló ananásszal és a rumesszenciával nyit az illat, majd egy krémes szívjegy bontakozik ki, amelyben a trópusi kókusz és a napfényes frangipáni akkord találkozik. Az illatot a madagaszkári bourbon vanília és a brazíliai tonkabab meleg, érzéki harmóniája teszi teljessé, amely úgy simul a bőrre, mint egy tökéletes trópusi naplemente utolsó sugarai.

Midnight Espresso

Az Espresso Martini ihlette Midnight Espresso az éjszaka beköszöntével veszi át a főszerepet. New York jazzklubjainak pezsgő hangulatát idézi, ahol a vacsora utáni koktélok és az éjszakai ritmusok találkoznak. Az illat intenzív arabica kávéval és rumesszenciával nyit, megidézve az első korty energikus élményét. Az illat szívében az étcsokoládé akkord és a pörkölt mogyoró gazdag párosa bontakozik ki, mélységet és karaktert kölcsönözve a kompozíciónak. A madagaszkári bourbon vanília és a sziámi benzoé bársonyos, érzéki lecsengést kölcsönöznek az illatnak, amely az éjszaka legkésőbbi óráiban is elkíséri viselőjét.

Párizstól New Yorkon át Rio de Janeiro partjaiig a The Cocktails kollekció a Kilian Bar világába invitál. Az illatok a napfényes délutánoktól a tetőteraszos alkonyatokon át egészen az éjszakába nyúló ünneplésig kísérik viselőjüket, megörökítve a pillanatot, amikor a buli valójában elkezdődik.

A termék elérhető a következő Douglas üzletekben: WestEnd, Allee, Mom Park, Mammut és a Douglas weboldalán.

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