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Hajápolás évszakonként: így őrizd meg hajad egészségét és ragyogását egész évben
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A hajunk állapota nemcsak az általunk használt termékektől, hanem az évszakok változásától is nagyban függ. Télen a hideg, a szél és a fűtött levegő száríthatja ki, nyáron pedig az erős napsugárzás, a sós víz és a klór teheti fakóvá, töredezetté. Éppen ezért érdemes a hajápolási rutint időről időre az aktuális időjáráshoz igazítani. Mutatjuk, mire figyelj tavasszal, nyáron, ősszel és télen, hogy a hajad egész évben egészséges és ragyogó maradjon.
Tavasz
A téli hónapok után a haj gyakran szárazabb, fénytelenebb és nehezebben kezelhető. A sapkaviselés, a hideg levegő és a lakások alacsony páratartalma egyaránt megviselheti a hajszálakat, ezért tavasszal a regenerálás kerüljön a középpontba. Érdemes hetente egy-két alkalommal tápláló hajpakolást használni, ami segít visszapótolni az elvesztett nedvességet. A hajvégek felfrissítéséhez egy kisebb igazítás is sokat számíthat: a töredezett részek eltávolításával a haj azonnal rendezettebbnek és dúsabbnak tűnhet. Tavasszal a fejbőr alaposabb tisztításáról sem árt gondoskodni. A télen használt formázók és száraz samponok maradványai felhalmozódhatnak, ezért időnként bevethető egy kímélő, mélytisztító sampon. Ezt azonban ne használd túl gyakran, mert kiszáríthatja a hajat.
Nyár
A nyár talán a legmegterhelőbb évszak a haj számára. Az erős napsugárzás gyengítheti a haj szerkezetét, fakíthatja a festett tincseket, a tengervíz és az uszodák klóros vize pedig tovább fokozhatja a szárazságot. Strandolás vagy úszás előtt érdemes tiszta vízzel benedvesíteni a hajat. A nedves haj kevesebb sós vagy klóros vizet képes magába szívni. Még jobb, ha egy kevés kiöblítést nem igénylő balzsamot vagy hajolajat is eloszlatsz a hajvégeken. Fürdés után lehetőleg minél hamarabb öblítsd át a hajat tiszta vízzel. Ha rendszeresen jársz uszodába, alkalmanként használhatsz olyan sampont, amely segít eltávolítani a klór és az ásványi anyagok maradványait. A nyári időszakban különösen fontos a haj hidratálása. A könnyű balzsamok, permetek és hajvégápoló olajok úgy táplálhatják a tincseket, hogy közben nem nehezítik el őket. A forró hajformázó eszközök használatát érdemes ilyenkor egy kis időre elhagyni és amikor csak lehet, hagyd a hajad természetes módon megszáradni.
Ősz
Ősszel sokan tapasztalják, hogy a szokásosnál több hajszál marad a fésűben. A mérsékelt, átmeneti szezonális hajhullás önmagában nem feltétlenül ad okot aggodalomra, de ilyenkor különösen fontos a kíméletes hajápolás és a fejbőr megfelelő kezelése. Ilyenkor kerüld a túl szoros copfokat, kontyokat és azokat a frizurákat, amelyek folyamatosan húzzák a hajtöveket. A vizes hajat mindig óvatosan, a végektől a tövek felé haladva bontsd ki, lehetőleg ritkább fogú fésűvel vagy hajtípusodnak megfelelő kefével. Az őszi rutinba jól beilleszthetők a fejbőrmasszázsok is. Néhány perc gyengéd masszírozás hajmosás előtt vagy közben kellemesen ellazíthat, és segíthet a fejbőr ápolásában. Erős dörzsölésre azonban nincs szükség, mert az irritációt okozhat. Ahogy hűvösebbre fordul az idő, ismét előtérbe kerülhetnek a gazdagabb balzsamok és pakolások. A cél az, hogy a haj megfelelően hidratált és rugalmas legyen, mire beköszönt a hideg, szeles időszak.
Tél
A téli hideg, a szél és a száraz, fűtött levegő könnyen vízhiányossá teheti a hajat. Ilyenkor a tincsek szállóssá, sprőddé válhatnak, a hajvégek pedig gyorsabban töredezhetnek. Télen válassz táplálóbb sampont és balzsamot, különösen akkor, ha a hajad göndör, festett vagy száraz. Hetente egyszer használhatsz intenzív hidratáló pakolást, a hajvégekre pedig néhány csepp olajat vagy szérumot.
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