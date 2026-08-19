Hailey Bieber körmöse elárulta, melyik szín fogja uralni az őszi manikűrtrendeket

Lehet, hogy még mindig papucsban járunk, de az őszi körömtrendek már most körvonalazódnak. A sztármanikűrös, aki Hailey Bieber ikonikus glazed donut manikűrjének egyik megalkotója elárulta, mely árnyalatok és körömformák uralják a következő szezont. A sztármanikűrös Hailey Bieber mellett olyan hírességekkel dolgozik együtt, mint Kylie Jenner, Sabrina Carpenter és a Blackpinkből ismert Jennie. Nem meglepő tehát, hogy érdemes odafigyelni arra, mit jósol az őszi szezonra.

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Egy valami biztos: az eszpresszóbarna és a bordó lesz az ősz két meghatározó árnyalata. Időtlennek, kifinomultnak és rendkívül sokoldalúnak hatnak, nem mellesleg tökéletes semleges színek az évszakra. Mindkét árnyalat egyszerre klasszikus, vagány és könnyen viselhető. Különösen magasfényű finissel mutatnak elegánsan, legyen szó rövid, természetes körmökről vagy hosszabb mandulaformáról.

Ha nem tudod, mit kérj a körmösödtől, vagy inkább otthon készítenéd el a manikűrödet, akkor a sztármanikűrös néhány konkrét árnyalatot is ajánlott.

Kedvencei közé tartozik az OPI Nail Lacquer You Don’t Know Jacques!, ami egy elegáns, barnás-szürkés árnyalat, valamint a meleg barna Brown to Earth. A klasszikus őszi bordók kedvelőinek a Malaga Wine lehet jó választás, míg a drámaibb, sötétebb manikűrökhöz a Black Onyx vagy a Lady In Black árnyalatot ajánlja. Ezek a színek önmagukban is látványosak, de egy fényes fedőlakkal még elegánsabb hatást kelthetnek.

A szezon körömtrendjeit szóval a sötét, gazdag színek határozzák majd meg. Ez azt jelenti, hogy a manikűrök egyszerre lesznek letisztultak, kifinomultak és könnyen viselhetők. Nem feltétlenül lesz szükség feltűnő mintákra vagy bonyolult díszítésekre: egy gyönyörűen elkészített mély árnyalatú köröm is elég.

A körömformák között továbbra is a lágy mandulaformák és a rövid, lekerekített körmök lesznek a legnépszerűbbek. Nem mellesleg mindkét formán remekül működik az eszpresszóbarna, a bordó és a fekete árnyalatai.