Ha unod, hogy mindenkin ugyanazt a parfümöt érzed: 8 különleges illat egy szakértő szerint

Manapság könnyű úgy érezni, mintha ugyanaz a néhány illat járná be az egész várost. Felbukkan a tömegközlekedésen, az utcán, az irodában, és jó eséllyel sokak polcán is ott sorakozik valamelyik népszerű parfüm. Ugyanakkor egy idő után könnyen megszülethet az igény valami egyedibb, karakteresebb illat iránt. Éppen ezért olyan parfümöket válogatott össze, amelyekkel könnyebb kitűnni a tömegből, és amelyek nem feltétlenül köszönnek vissza minden második emberen.

A következő négy illat között niche és dizájner darabok egyaránt helyet kaptak, ráadásul különböző árkategóriákból, így szinte minden pénztárcához akad megfelelő választás. Közös bennük, hogy sokoldalúan viselhetők, alkalomtól és napszaktól függetlenül, miközben elég karakteresek ahhoz, hogy felkeltsék a környezet figyelmét. Ezek azok a parfümök, amelyek után könnyen megfordulnak az emberek az utcán.

Bvlgari Omnia Crystalline

Tiszta, légies és elegáns illat azoknak, akik a feltűnő parfümök helyett a kifinomult frissességet keresik. A nashi körte és a bambusz üde nyitását finom lótusz és fehér bazsarózsa lágyítja, az összhatás pedig nőies, könnyed és modern. Tipikusan az a parfüm, ami emlékezetes marad.

Lattafa Habik For Women

Friss, nőies és könnyen szerethető illat, ami a bergamott és a lédús körte üdeségével nyit, majd jázminnal, gyöngyvirággal és fréziával válik lágyan virágossá. A pézsma, a száraz ámbra és a tölgymoha melegebb, elegáns alapot ad neki, így egyszerre hat tisztának, modernnek és finom érzékinek. Jó választás lehet azoknak, akik egy karakteres, mégis hétköznapokon is könnyen viselhető parfümöt keresnek.

KIKO Milano Scent of Milan Isola District

Játékos, gyümölcsös és nőies illat, amelyben az leginkább áfonya és szeder édese illata jelenik meg. A piros gyümölcsök mellett a rózsa és az ylang-ylang elegánsabb irányba viszi a kompozíciót, míg a cédrus karakteresebb, melegebb alapot ad neki. Fiatalos és feltűnő, mégsem túl harsány választás.

Jimmy Choo I Want Choo

Dögös és kifejezetten esti hangulatú illat, ami szintén édes gyümölcsösséggel indul, majd virágos, krémesebb irányba fordul. A barack, mandarin, a jázmin és vörös liliom teszi igazán dögössé. De a vaníliás tónusok is gondoskodnak a meleg, csábító lecsengésről.

Elizabeth Arden Green Tea

Friss, üde és könnyed illat, amely igazi energialöketként működik a hétköznapokban. Citrusos nyitánya hamar átadja a helyét a zöld tea tiszta, friss karakterének, amelyet finom virágos és aromás jegyek tesznek még légiesebbé. Egyszerű, frissítő és könnyen viselhető parfüm, különösen tavaszra.

Ard Al Zaafaran Yara

Édes, krémes és finoman púderes illat, ami már az első fújásra igazi nőies hangulatot teremt. A mandarin, az orchidea a trópusi gyümölcsök és virágos jegyek kerülnek előtérbe, az alapban pedig vanília, szantálfa és pézsma teszi meleggé és lággyá a kompozíciót. Kellemesen gourmand, mégsem túl nehéz választás.

Rituals Uukumwe All-over Fragrance Mist

Különlegesebb, karakteresebb illata van, mégsem érződik nehéznek. Ráadásul testre és hajra is használható, így nagyon praktikus, egy nap többször is használható. Alkoholmentes, vízbázisú formulája könnyed frissességet ad, miközben betaint, marulaolajat és baobabolajat is tartalmaz a bőr és a haj puhítására. Az illat karaktere meleg, fűszeres és kissé fás. A marula lágy aromája a namíbiai mirhával és szegfűszeggel találkozik, így egy mélyebb, kuckózós, különösen őszi-téli hangulatú illat születik. Viszont limitált kiadású szóval érdemes gyorsan cselekedni.

Sol de Janeiro SOL Cheirosa ’62

Napfényes, édes és azonnal felismerhető illat, de egyáltalán nem tömeg. A vanília, a sós karamell és a szantálfa meleg, krémes alapot ad neki, így az összhatás egyszerre gourmand, érzéki és nyárias. Ez azonban nem jelenti azt, hogy kora ősszel ne állná meg a helyét.