A függönyös bob a tavasz tökéletes rövid frizurája: a vékony hajat is dúsabbá teszi

Bessenyei Viktória
Utoljára frissült: 2026. március 31. 09:02

Forrás: Getty Images

A függönyös bob a tavasz tökéletes rövid frizurája: a vékony hajat is dúsabbá teszi
Ha van frizura, ami sosem megy ki a divatból, de mindig képes megújulni, az a bob.

A 90-es évek karakteres frizurái mára már uralják a az Instagramot. És a bob frizura az olyan, ami minden évben visszatér és sosem tűnik el. Van azonban egy változata, amely a dúsabb és egészségesebb hatású hajat eredményez. Ez a „függönyös bob”, ami egy enyhén frufrus bob. Kifejezetten jó választás akkor, ha vékonyszálú hajad van, mert könnyen teltebbnek és rugalmasabbnak mutatja!

A függönyös bob azonban nem szorítható egyetlen stílus keretei közé. Finom változatai is léteznek, például egy lágyan lekerekített, U-alakú frufru, vagy egy kissé lenőtt hosszabb frufru. Mindkettő a klasszikus, középen elválasztott frufru modern értelmezése, amely zökkenőmentesen simul bele a bob frizurába, miközben könnyed és arcot keretező hatást kelt.

Ha az a célod, hogy a vékony szálú haj dúsabbnak tűnjön, akkor a bob frizura egy középen elválasztott frufruval mindig remek kiindulópont. A rövidebb hossz azonnal sűrűbb hatást kelt és ha egy lágy, arcot keretező frufrut is hozzáadsz, az még több formát ad az elülső részen. Így sokkal dúsabbnak mutatva a hajad.

Ami pedig a karbantartást illeti, a legjobb ha kerülöd a túl simára formázott frizurákat. Hogyha a levegőn szárítod, akkor már egy enyhén mozgalmas textúra belekerül a frizurádba, de ha csak a hajvégeknél kap egy kis ívet, akkor is sokkal dúsabbnak mutatja a hajad.

